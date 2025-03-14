Авария новичка, страдания топов и неожиданный лидер. Главное о первых заездах сезона Ф-1

В Альберт-Парке Мельбурна прошли свободные заезды Гран-при Австралии, первого этапа сезона Формулы-1 2025 года. И начался он с аварии и красных флагов.

Главные события пятницы — в материале «Чемпионата».

Плохой день для Оливера Бермана

Для одного из дебютантов сезона день закончился уже после 12 кругов. Оливер Берман не справился со скоростной связкой 9-10-го поворотов, зацепил гравий и в попытке быстро вернуться на трассу окончательно потерял контроль над машиной и улетел в отбойники. Болид получил серьёзные повреждения, восстановить его ко второй сессии механики не успели.

Авария Оливера Бермана в первой тренировке Фото: x.com/f1

К ошибке новичка можно было бы отнестись снисходительно. Но, возможно, не пытайся он до конца отловить машину, таких последствий можно было бы избежать. Подготовка Бермана к первой квалификации испорчена, однако, вероятно, это и к лучшему и снимет с Олли лишнее давление — судя по темпу Окона, шансов на очки у «Хааса» в этот раз немного.

Леклер впереди «Макларенов»

Лучшее время дня осталось за Шарлем Леклером. И, с одной стороны, это подтверждает слухи, что «Феррари» скрывала свой истинный темп на предсезонных тестах, а с другой — отставание гонщиков «Макларена» не превышает и полутора десятых. Причём Норрис с Пиастри недовольны поведением машины и надеются существенно прибавить по ходу уикенда.

«Так себе день, — признался Ландо. — В целом начало уикенда неплохое, базовые настройки неплохие. Но я пока не до конца доволен балансом. Есть некоторые сложности, слишком много нестабильности. Я думаю, мы будем сильны, но и другие тоже будут — «Феррари», «Мерседес». Не знаю, где мы окажемся, посмотрим». «День многообещающий, но в отдельных моментах могло бы быть и лучше», — добавил Пиастри, который на домашней трассе оказался на 0,017 секунды быстрее напарника.

У Хэмилтона, кажется, проблемы

Едва ли в хорошем настроении трассу покидает Льюис Хэмилтон — британец весь день уступает Леклеру, и разрыв составляет несколько десятых. Практически в каждой попытке британец проигрывал напарнику по 0,4 секунды. Мартин Брандл, экс-пилот Ф-1 и комментатор на Sky Sports, отметил, что после первой тренировки Хэмилтон не снял шлем, и трактовал это как плохой знак.

Льюис Хэмилтон на тренировках в Мельбурне Фото: Clive Rose/Getty Images

Эксперты предсказывали, что на первых этапах Льюис будет уступать Леклеру. Шарль превосходно понимает работу машины, тогда как Хэмилтону нужно время на адаптацию. Звучит разумно, однако отставание в 0,4 секунды от напарника — это много даже по меркам новичков, не говоря уже о самом титулованном пилоте на стартовой решётке.

«Ред Булл» и «Мерседес» далековато

«Ред Булл» пока уступает в скорости «Феррари» и «Макларену». В первой тренировке Макс Ферстаппен уступил лучшему времени 0,4 секунды, и Хельмут Марко успокаивал журналистов, говоря, что отрыв нерепрезентативен. Однако во второй сессии отставание действующего чемпиона стало ещё больше — по итогам дня Ферстаппен проиграл Леклеру более 0,6 секунды. И теперь Марко признаёт, что максимум для команды — это подиум, а за победу Макс сможет сразиться лишь в случае дождя.

Впрочем, ещё хуже дела у «Мерседеса»: Джордж Расселл показал только 10-е время, а Андреа Кими Антонелли остался на 16-й строчке. По словам Расселла, на жёстких шинах его автомобиль едет чуть ли не быстрее, чем на мягких. «Мы испытываем проблемы, и пока даже не знаем почему», — сказал британец. Неужели машина немецкой команды в это межсезонье стала ещё более капризной и непредсказуемой? Это в принципе возможно?

Главный сюрприз — «Рейсинг Буллз»

Главный шок тренировок в том, что пилоты младшей команды «Ред Булл» — Юки Цунода и Исак Хаджар из «Рейсинг Буллз» (бывшая «РБ», бывшая «Альфа Таури» и бывшая «Торо Россо») — оказались в протоколах выше Ферстаппена! Вряд ли, конечно, команда из Фаэнцы внезапно начнёт бороться за подиумы, но пока именно она выглядит лидером середины пелотона.

Юки Цунода в Альберт-Парке Фото: Clive Mason/Getty Images

Кроме того, удивило восьмое время Нико Хюлькенберга. «Кик-Зауберу» по итогам тестов предрекали уверенное последнее место в Кубке конструкторов, а он пока быстрее «Астон Мартин», «Уильямса» и «Альпин». Правда, стоит заметить, что Сайнс своё 11-е время показал на «медиуме». Как бы там ни было, разрывы в группе середняков минимальны — ставший 14-м Дуэн проиграл Халку менее четверти секунды, а потому за сутки расстановка сил может измениться.

Гонка может быть дождевой

Прогноз погоды на воскресенье даёт 70-процентную вероятность осадков, и если дождь пойдёт, то, скорее всего, во время гонки. Если даже будет сухо, в Альберт-Парке будут более прохладные температуры, что само по себе способно повлиять на расклады. То есть предсказать расстановку сил по ходу уикенда в данный момент не может никто — даже сами команды. Сложно представить себе более интригующее начало сезона!