Бинго по новому сезону Формулы-1! Сколько квадратиков зачеркнём за этот год?

Перед стартом очередного сезона Формулы-1 редакция «Чемпионата» решила подготовить для читателей забавную графику-бинго с предсказанием событий, которые могут случиться по ходу нынешнего чемпионата. Давайте вместе сыграем в «Бинго Ф-1», с марта по декабрь вычёркивая сбывающиеся пункты.

Пока всё только начинается, можем порассуждать: какие из прогнозов кажутся вам скучными, с почти 100-процентной вероятностью реализации, какие — напротив, невыполнимыми? А может, мы упустили какой-то серьёзный или забавный пункт, который вы точно включили бы на нашем месте? Давайте следить за сезоном-2025 Формулы-1 вместе! И пусть он нас не разочарует, подарив интригу, море интересных сюжетов, а может, и новые трансферные сенсации.