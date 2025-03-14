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Бинго по сезону-2025 Формулы-1 — игра для болельщиков, какие события произойдут на самом деле

Бинго по новому сезону Формулы-1! Сколько квадратиков зачеркнём за этот год?
Евгений Кустов
Бинго по сезону-2025 Формулы-1
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Небольшое развлечение перед решающими заездами Гран-при Австралии.

Перед стартом очередного сезона Формулы-1 редакция «Чемпионата» решила подготовить для читателей забавную графику-бинго с предсказанием событий, которые могут случиться по ходу нынешнего чемпионата. Давайте вместе сыграем в «Бинго Ф-1», с марта по декабрь вычёркивая сбывающиеся пункты.

Пока всё только начинается, можем порассуждать: какие из прогнозов кажутся вам скучными, с почти 100-процентной вероятностью реализации, какие — напротив, невыполнимыми? А может, мы упустили какой-то серьёзный или забавный пункт, который вы точно включили бы на нашем месте? Давайте следить за сезоном-2025 Формулы-1 вместе! И пусть он нас не разочарует, подарив интригу, море интересных сюжетов, а может, и новые трансферные сенсации.

Интриги сезона-2025 и прогнозы на него:
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