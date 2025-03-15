«Феррари» провалилась, «Макларен» выстрелил в самом конце! Яркая квалификация Ф-1

Дождались! В Мельбурне состоялась первая квалификация нового сезона Формулы-1, и она точно не разочаровала. Пусть даже фавориты сезона действительно оказались впереди, легко им не пришлось, а в целом всё прошло ярко и плотно.

Q1: «Ред Булл» и «Мерседес» теряют молодых

Первого неудачника квалификации мы узнали практически моментально: Оливер Берман пожаловался на перебои в работе коробки передач и не сумел проехать ни одного быстрого круга. В принципе, логичное развитие гоночного уикенда британца после аварии на первой практике, пропуска второй и вылета в начале третьей. Возможно, Олли немного утешит, что упустил он не так много: Окон показал 19-й результат, так что два «Хааса» расположатся на последнем ряду стартовой решётки.

Не сумел переломить ход уикенда Лиам Лоусон: новичок «Ред Булл» всё время был на грани, и на финальной попытке завалил финальный сектор, в итоге вообще уехав на траву. По радио Лоусон пожаловался, что к концу круга просто «закончились» шины. Так или иначе, теперь Лиам будет стартовать только 18-м.

На одном ряду с Лоусоном расположится Нико Хюлькенберг — немец неожиданно проиграл первую совместную квалификацию Габриэлу Бортолето, зацепив гравий на финальной попытке. А вот сам Габриэл прошёл в Q2, выбив Антонио Кими Антонелли — юный итальянец из «Мерседеса» ярко начать не сумел, хотя Джордж Расселл прошёл дальше без проблем. Так что сразу две топ-команды с ходу потеряли по одному бойцу.

Q2: разворот Хэмилтона и другие ошибки

Шестёрка оставшихся представителей топ-команд относительно уверенно пробилась в решающий сегмент, хотя без приключений не обошлось. Мы имеем в виду Льюиса Хэмилтона, которого развернуло на финальной попытке. Сам-то британец от этого не пострадал, а вот несколько пилотов замедлились из-за жёлтых флагов. В частности, это ударило по Джеку Дуэну, который остался 14-м. При этом на первой попытке у австралийца была ошибка, из-за которой он оказался дальше от Гасли, чем мог бы (Пьер сумел пробиться в Q3 с 10-м результатом).

В отличие от первого сегмента, не сумел здорово выступить Габриэл Бортолето. Главное достижение бразильца — то, что он в принципе отловил машину на последнем быстром круге после серьёзной ошибки. Так что «гонщик класса Б» будет стартовать 15-м. 12-я и 13-я позиции на счету представителей «Астон Мартин». По ощущениям, как минимум у Алонсо был темп, чтобы пройти дальше, но на первой попытке Фернандо не совладал с третьим сектором. Наконец, пятым лишним оказался Исак Хаджар, которому до топ-10 не хватило чуть менее одной десятой. Юки Цуноде француз уступил меньше двух — в принципе, достойно.

Финальным аккордом Q2 стало расследование блокировки со стороны Джорджа Расселла: британец чуть помешал Шарлю Леклеру. Но по сути пилоту «Мерседеса» некуда было деваться, он прижался к обочине и разве что на неё не уехал. В итоге судьи простили Джорджа в этой пограничной ситуации, где оправдать можно было бы любое решение.

Q3: и всё-таки «Макларен»!

Первая попытка решающего сегмента осталась вовсе не за «Макларенами», как можно было ожидать. Норрис нарушил пределы трассы и лишился неплохого, но не быстрейшего результата, а Пиастри плохо прошёл предпоследний поворот — промежуточное четвёртое время с отставанием почти в полсекунды.

Ну а захватил лидерство не кто иной, как Макс Ферстаппен — нидерландец всего на 24 тысячные опережал Расселла и на 84 — Леклера. Невероятная плотность в борьбе между представителями трёх разных команд плюс «Макларен» в уме! В эту плотность не вписывался разве что Хэмилтон, который после очередной ошибки отставал на шесть с лишним десятых, но ещё имел шанс исправиться.

Когда казалось, что нас ждёт максимально плотная борьба, где-то в боксах «Макларена» только посмеивались. На финальной попытке и конкретно на третьем секторе Норрис и Пиастри врубили какой-то турборежим и на нём одном привезли Ферстаппену чуть ли не три десятые секунды! В итоге Норрис взял поул, Пиастри проиграл ему всего 84 тысячные, а Ферстаппен уступил почти четыре, став лучшим из остальных.

По-прежнему рядом с Максом оказался Расселл — в 65 тысячных. А вот Леклер финальный круг не собрал, и это дорого ему обошлось: лидера «Феррари» обошли Цунода и Албон — приятный шок! Хэмилтон в итоге проиграл напарнику две десятые, и два представителя «Скудерии» сформируют четвёртый ряд — Фредерик Вассёр явно рассчитывал на другой старт сезона.

Девятое место на счету Пьера Гасли — это вероятный максимум «Альпин» в Мельбурне. А вот Карлос Сайнс наверняка рассчитывал на большее, чем 10-й результат — до Албона больше трёх десятых.

Даже несмотря на преимущество «Макларена», воскресная гонка в Мельбурне максимально интригует, тем более что есть большая вероятность, что она стартует либо под дождём, либо по крайней мере на влажной трассе. Так что заводите будильники на 6:55 по московскому времени!