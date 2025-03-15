5 вещей, которые уже напрягли или приятно удивили на старте нового сезона Ф-1

В Мельбурне завершилась первая квалификация сезона Формулы-1 — и прошла она ярко и насыщенно. Два «Макларена» во главе протоколов не слишком удивили — им и без того предрекали преимущество, впрочем, никто не верил, что оно будет так велико…

Эта и ещё четыре неожиданных вывода из прошедшей сессии — в обзоре «Чемпионата».

Никакущий «Хаас»

В этот уикенд пилоты «Хааса» буквально во всех протоколах занимают последние строчки. Для Оливера Бермана Гран-при Австралии это и вовсе худший кошмар: авария в первой тренировке, пропущенная вторая, вылет в третьей и технические проблемы в самом начале Q1. Британец, конечно, сам виноват, но столь обескураживающий шквал не может не вызывать сочувствие.

Тем временем у Эстебана Окона машина не ломалась, в аварии он не попадал, однако буквально в каждой тренировке француз был самым медленным и закономерно вылетел в первом сегменте с 19-м временем. И такая форма «Хааса» — настоящий шок, ведь в прошлом году Аяо Комацу, казалось, смог вытащить команду из кризиса. Год назад «Хаас» обеими машинами финишировал в топ-10, теперь такой результат будет выглядеть чудом.

Антонелли в квалификации Гран-при Австралии Фото: Clive Mason/Getty Images

Новички провалились

Неудачно этап складывается и для других новичков. Лиам Лоусон, самый опытный из них, был одним из самых медленных в пятницу, а в квалификации запорол себе последнюю попытку. Причём в теории после помарки в 10-м повороте можно было попробовать уйти ещё на один круг — на полноценную попытку заряда батареи вряд ли хватило бы, но это хоть какой-то шанс. Вместо этого Лоусон в предпоследнем повороте выехал на газон, испортил резину и лишился даже призрачной возможности пройти во второй сегмент.

Нечем похвастаться и Андреа Кими Антонелли. Итальянец был чересчур агрессивен в шестом повороте, повредил днище и в финальной попытке высекал им искры. Машина явно была не в том состоянии, чтобы атаковать, и в итоге гонщик «Мерседеса» вместе с Лоусоном и Берманом остался в Q1. Впрочем, из всей троицы к Антонелли пока меньше всего претензий — его ошибка была не такой грубой, как у двух его коллег.

Зато хорошо проявили себя другие новички. Дуэн держался в темпе Гасли, а в последней попытке наткнулся на развернувшегося Хэмилтона — в теории Джек мог быть гораздо выше. Бортолето, пусть и испортил себе финальную попытку в Q2, может быть собой доволен: он опередил в первом сегменте Хюлькенберга и прошёл дальше опытного напарника. Лучшим же из новичков стал Хаджар, которому до выхода в финал не хватило 0,063 секунды.

Цунода ответил «Ред Булл»

Пожалуй, самым ярким сюрпризом сессии стал Юки Цунода, забравшийся аж на пятое место. Японец не скрывает, что разочарован решением «Ред Булл» взять в напарники Лоусона, и притом способен делом доказать, что умеет в нужный момент быть собранным и сфокусированным. Однако ещё вопрос, как Юки покажет себя в гонке. Ведь, по словам Марко, в «Ред Булл» Цунода не попал из-за отсутствия стабильности.

Проблемы «Феррари»

После пятничных тренировок, в которых именно «Феррари» выглядела главным соперником «Макларена», седьмое и восьмое места — большое разочарование. На обеих машинах внезапно начались проблемы с перегревом — уже к концу первого круга резина выпадала из оптимального рабочего окна, а пилоты стали терять темп. Шарль Леклер в итоге бросил свою финальную попытку и уступил не только Ферстаппену с Расселлом, но также Цуноде и Албону.

Леклер и Хэмилтон в квалификации Гран-при Австралии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ещё сложнее пришлось Льюису Хэмилтону. Британец был чуть ближе к напарнику, чем в пятничных тренировках, но всё равно явно уступал. Кроме того, Льюиса развернуло в конце второго сегмента, а в финале даже во второй попытке он не смог дотянуться до быстрого круга Шарля. Пока что адаптация к новой команде идёт у семикратного чемпиона туго, и внезапные проблемы с перегревом резины улучшению ситуации явно не способствуют.

Скорость «Макларена»

Уже на предсезонных тестах было ясно, что у «Макларена» будет заметное преимущество, и в итоге прогнозы оказались верными. Ближайший соперник — Макс Ферстаппен — уступил Норрису почти 0,4 секунды, на деле же преимущество машин цвета папайи было куда больше: если бы не помарки, Пиастри наверняка опередил бы напарника, а отставание Макса выросло бы ещё на десятую-другую.

Впрочем, отдавать чемпионат «Макларену» пока рано. Во-первых, после проблемной пятницы относительно неплохо смотрелись «Ред Булл» и «Мерседес» (в руках соответственно Ферстаппена и Расселла), во-вторых, всё ещё неясен потенциал «Феррари» — с нормальной температурой шин Леклер оказался бы куда ближе к лидерам. Возможно, на длинных отрезках диспозиция будет выглядеть иначе: синоптики, в конце концов, обещают дождь.

Но даже если в гонке Норрис и Пиастри принесут Уокингу такой же дубль, который в 1998-м здесь завоевали Хаккинен с Култхардом, на других трассах, с другими составами резины и другими погодными условиями расстановка сил может быть совершенно иной. Год назад преимущество «Ред Булл» выглядело ещё более грозным, и именно здесь, в Мельбурне, оно впервые оказалось под сомнением.