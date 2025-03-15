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Формула-1, Гран-при Австралии 2025 года 16 марта — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Ударит ли по «Макларену» дождь? И вообще стартует ли гонка вовремя? ГП Австралии — LIVE!
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
,
Онлайн-трансляция Гран-при Австралии Формулы-1
Комментарии
Первая гонка нового сезона Формулы-1 — в 7:00 мск. Если ничего не изменится.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Действующие обладатели Кубка конструкторов Формулы-1 оформили в субботней квалификации дубль, уверенно опередив Макса Ферстаппена, Джорджа Расселла и всех остальных. Никто не сомневается, что «Макларен» вступает в воскресную гонку в роли фаворита, но все оговариваются: во-первых, мы ещё не видели гоночного темпа всех машин 2025 года, а во-вторых, прогнозируется дождь, при котором многое может измениться – например, преимущество «оранжевых» по работе с резиной. Так что в гонке может произойти всякое (поговаривают даже о переносе времени старта), а советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко публично объявил, что он поставил на победу Ферстаппена. Сыграет рискованная ставка или нет?

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Не началось

Все подробности Гран-при Австралии Формулы-1, а также итоги основных гонок Формулы-3 и Формулы-2 на трассе в Альберт-Парке — в нашей онлайн-трансляции!

Live Евгений Кустов

На ночь глядя показываем вам предварительную стартовую решётку. Вполне возможно, к утру именно она окажется окончательной.

В общем, мы планируем начать онлайн в 6:30 мск. Если вдруг переносы — напишем прямо ночью!

23:02 Евгений Кустов

Доброй ночи. Дождались: в воскресенье рано утром по московскому времени в Мельбурне стартует новый сезон Формулы-1. Официальное время старта — 7:00 мск. Правда, ходили разговоры, что из-за дождевых прогнозов погоды старт могут сдвинуть на более раннее время, и всё-таки это маловероятно. Но если что, мы готовы, мы вас предупредим.

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