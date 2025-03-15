Первая гонка нового сезона Формулы-1 — в 7:00 мск. Если ничего не изменится.

Ударит ли по «Макларену» дождь? И вообще стартует ли гонка вовремя? ГП Австралии — LIVE!

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Действующие обладатели Кубка конструкторов Формулы-1 оформили в субботней квалификации дубль, уверенно опередив Макса Ферстаппена, Джорджа Расселла и всех остальных. Никто не сомневается, что «Макларен» вступает в воскресную гонку в роли фаворита, но все оговариваются: во-первых, мы ещё не видели гоночного темпа всех машин 2025 года, а во-вторых, прогнозируется дождь, при котором многое может измениться – например, преимущество «оранжевых» по работе с резиной. Так что в гонке может произойти всякое (поговаривают даже о переносе времени старта), а советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко публично объявил, что он поставил на победу Ферстаппена. Сыграет рискованная ставка или нет?

Все подробности Гран-при Австралии Формулы-1, а также итоги основных гонок Формулы-3 и Формулы-2 на трассе в Альберт-Парке — в нашей онлайн-трансляции!