Топовый старт сезона Ф-1: куча аварий, борьба Норриса с Ферстаппеном до флага!

Главная новость перед стартом Гран-при Австралии — сам факт, что этот старт не стали никуда переносить. В отличие от гонщиков Формулы-2, представителям королевского класса повезло: царивший в Мельбурне дождь затих, что даже позволило гоночной дирекции разрешить пилотам стартовать самостоятельно, без присмотра со стороны сейфти-кара.

Правда, в итоге стартовую процедуру пришлось проводить дважды: на первом прогревочном круге в первом же повороте разбил машину Исак Хаджар и потом чуть ли не плача поплёлся в боксы. Спустя 15 минут гонщики всё-таки стартовали, и это принесло нам ещё две аварии: сначала на прямой свою «Альпин» не удержал Джек Дуэн, а когда уже был активирован режим сейфти-кара, внезапно ошибся не новичок: в последнем повороте нашёл траву и отбойник опытнейший Карлос Сайнс!

Эвакуация повреждённых болидов завершилась к восьмому кругу — рестарт. Да, важно же сказать, что на самом старте Ферстаппен сумел пройти Пиастри на выходе из первого поворота. Хорошо рванул и Леклер, поднявшийся с седьмого места на пятое. Также можно выделить Хюлькенберга, который в том числе благодаря инцидентам коллег прорвался с 17-й позиции на 12-ю.

Потратив небольшое время на вкат, пилоты наконец приступили к борьбе и первым атакам. Впереди Ферстаппен не смог как следует надавить на Норриса и в итоге сам попал под атаки Пиастри. Но обгонять Оскару не пришлось — голландец ошибся, заблокировав колёса. Пока Макс отлавливал «Ред Булл», Пиастри вернул себе второе место и тут же уехал — всего за несколько кругов Ферстаппен отстал от дуэта «Макларенов» на десять секунд и начал жаловаться на состояние своих промежуточных шин.

Расселл в свою очередь быстро отстал от трио лидеров на десять секунд и не подпускал к себе Леклера. На отдалении комфортно держался Цунода, а Албон уверенно сдерживал Хэмилтон. Льюис время от времени то не понимал команд инженера по радио, то жаловался на перебои в работе коробки передач, то просил оставить его в покое.

Одним из самых активных гонщиков являлся Андреа Кими Антонелли. Поизучав заднее антикрыло «Кик-Заубера» Хюлькенберга, итальянец его прошёл. Почти тут же «Мерседес» развернуло, но без последствий — спустя пару кругов Кими вновь оказался впереди, погнался за Строллом и прошёл и его, став 11-м. Один обгон на свой счёт записал и Лиам Лоусон, опередивший Окона даже с заездом на траву.

Борьба за победу окончательно превратилась во внутренние разборки «Макларена», однако поначалу боссы команды оказались не в восторге от того, что Пиастри поехал быстрее Норриса — по радио Оскара попросили не атаковать Ландо. Аргумент был простой: лидерам предстояло обгонять на круг первых круговых. Когда позади остались два «Хааса» и Лоусон, Пиастри снова дали зелёный свет, но к этому моменту австралиец вновь отстал на пару секунд из-за ошибки, чуть не приведшей к аварии.

Но если Пиастри, цепанув гравий, отловил автомобиль, то Фернандо Алонсо в том же месте не справился — его зелёный «Астон», гнавшийся за Гасли в споре за девятое место, улетел в стену. Куча обломков и неизбежный сейфти-кар!

Все пилоты решили, что настал момент для риска и перехода на слики. Сопротивлялись только в «Хаасе», поглядывая на тучи над трассой. Однако когда уже практически настал момент рестарта, в американской команде всё-таки не выдержали и тоже перевели Окона с Берманом на слики — риск не удался.

После спокойного рестарта гонщики по сути сосредоточились на наблюдении за погодой. Тучи подступали, над трассой становилось всё темнее, и гоночные инженеры обещали ливень на протяжении пары кругов. Шли нервные рассуждения — что будем делать при первых каплях дождя? В итоге Норрис, наученный опытом Гран-при России 2021 года, сразу же при ухудшении погоды рванул в боксы. А вот Оскару Пиастри не повезло: он потерял контроль над машиной и улетел в траву, из которой выбирался целую вечность. Австралиец всё же выехал задом, но продолжил борьбу уже за пределами очковой зоны.

Несколько пилотов решили рискнуть и переждать ливень на трассе — как в итоге выяснилось, напрасно. Ферстаппен спустя пару кругов сдался и рванул в боксы, сыграв безопасно и сохранив второе место. Лоусон же в итоге разбил машину на сликах, а синхронно с ним Бортолето — даже после перехода на промежуточные! После этого в бой снова отправился сейфти-кар — как сигнал для оставшихся смельчаков всё-таки менять покрышки.

И какой расклад мы получили? Норрис впереди Ферстаппена, далее Расселл, Албон, Антонелли, Стролл, Хюлькенберг, Гасли, Хэмилтон и Леклер, которого между делом покрутило по трассе. Цунода из-за риска со сликами шёл только 11-м, Пиастри — 13-м и предпоследним.

После рестарта Норрис спокойно уехал от Ферстаппена, но потом чуть потерял отрыв под финиш, подарив нам нервную концовку: голландец забрался в зону DRS, но ни одной реальной попытки атаки не предпринял. Третью позицию уверенно удержал Расселл.

Андреа Кими Антонелли пересёк финишную черту четвёртым после обгона Албона, но получил пять штрафных секунд за небезопасный выезд с пит-стопа — четвёртая позиция вернулась представителю «Уильямса». Стролл и Хюлькенберг доехали шестым и седьмым, а за ними не удержался Гасли. После вылета в гравий Пьер пропустил Леклера с Хэмилтоном (Шарль на рестарте агрессивно прошёл Льюиса по внешке, даже был небольшой контакт), а потом пилот «Альпин» вовсе выпал из очковой зоны, не сдержав Пиастри.

Для Оскара этот обгон не был последним: австралиец смело и красиво опередил по внешней траектории ещё и Хэмилтона! Это чуть подсластило для Пиастри пилюлю после потери верного подиума. Льюис таким образом замкнул очковую зону.

Вот таким мощнейшим вышел стартовый Гран-при Австралии — с авариями, меняющимися погодными условиями и неожиданным составом пилотов в очковой зоне. Уже ждём второго этапа сезона-2025 — Гран-при Китая, который пройдёт с 21 по 23 марта.