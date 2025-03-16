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Формула-1 Гран-при Австралии — 2025, гонка: Норрис выиграл, Ферстаппен второй, Пиастри вылетел, Феррари ошиблась с тактикой

Топовый старт сезона Ф-1: куча аварий, борьба Норриса с Ферстаппеном до флага!
Евгений Кустов
Формула-1, Гран-при Австралии — 2025
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Вместо лёгкого дубля «Макларен» получил нервы и вылет Пиастри, а риск «Феррари» закончился провалом.

Главная новость перед стартом Гран-при Австралии — сам факт, что этот старт не стали никуда переносить. В отличие от гонщиков Формулы-2, представителям королевского класса повезло: царивший в Мельбурне дождь затих, что даже позволило гоночной дирекции разрешить пилотам стартовать самостоятельно, без присмотра со стороны сейфти-кара.

Правда, в итоге стартовую процедуру пришлось проводить дважды: на первом прогревочном круге в первом же повороте разбил машину Исак Хаджар и потом чуть ли не плача поплёлся в боксы. Спустя 15 минут гонщики всё-таки стартовали, и это принесло нам ещё две аварии: сначала на прямой свою «Альпин» не удержал Джек Дуэн, а когда уже был активирован режим сейфти-кара, внезапно ошибся не новичок: в последнем повороте нашёл траву и отбойник опытнейший Карлос Сайнс!

Эвакуация повреждённых болидов завершилась к восьмому кругу — рестарт. Да, важно же сказать, что на самом старте Ферстаппен сумел пройти Пиастри на выходе из первого поворота. Хорошо рванул и Леклер, поднявшийся с седьмого места на пятое. Также можно выделить Хюлькенберга, который в том числе благодаря инцидентам коллег прорвался с 17-й позиции на 12-ю.

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Потратив небольшое время на вкат, пилоты наконец приступили к борьбе и первым атакам. Впереди Ферстаппен не смог как следует надавить на Норриса и в итоге сам попал под атаки Пиастри. Но обгонять Оскару не пришлось — голландец ошибся, заблокировав колёса. Пока Макс отлавливал «Ред Булл», Пиастри вернул себе второе место и тут же уехал — всего за несколько кругов Ферстаппен отстал от дуэта «Макларенов» на десять секунд и начал жаловаться на состояние своих промежуточных шин.

Расселл в свою очередь быстро отстал от трио лидеров на десять секунд и не подпускал к себе Леклера. На отдалении комфортно держался Цунода, а Албон уверенно сдерживал Хэмилтон. Льюис время от времени то не понимал команд инженера по радио, то жаловался на перебои в работе коробки передач, то просил оставить его в покое.

Одним из самых активных гонщиков являлся Андреа Кими Антонелли. Поизучав заднее антикрыло «Кик-Заубера» Хюлькенберга, итальянец его прошёл. Почти тут же «Мерседес» развернуло, но без последствий — спустя пару кругов Кими вновь оказался впереди, погнался за Строллом и прошёл и его, став 11-м. Один обгон на свой счёт записал и Лиам Лоусон, опередивший Окона даже с заездом на траву.

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Борьба за победу окончательно превратилась во внутренние разборки «Макларена», однако поначалу боссы команды оказались не в восторге от того, что Пиастри поехал быстрее Норриса — по радио Оскара попросили не атаковать Ландо. Аргумент был простой: лидерам предстояло обгонять на круг первых круговых. Когда позади остались два «Хааса» и Лоусон, Пиастри снова дали зелёный свет, но к этому моменту австралиец вновь отстал на пару секунд из-за ошибки, чуть не приведшей к аварии.

Но если Пиастри, цепанув гравий, отловил автомобиль, то Фернандо Алонсо в том же месте не справился — его зелёный «Астон», гнавшийся за Гасли в споре за девятое место, улетел в стену. Куча обломков и неизбежный сейфти-кар!

Все пилоты решили, что настал момент для риска и перехода на слики. Сопротивлялись только в «Хаасе», поглядывая на тучи над трассой. Однако когда уже практически настал момент рестарта, в американской команде всё-таки не выдержали и тоже перевели Окона с Берманом на слики — риск не удался.

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После спокойного рестарта гонщики по сути сосредоточились на наблюдении за погодой. Тучи подступали, над трассой становилось всё темнее, и гоночные инженеры обещали ливень на протяжении пары кругов. Шли нервные рассуждения — что будем делать при первых каплях дождя? В итоге Норрис, наученный опытом Гран-при России 2021 года, сразу же при ухудшении погоды рванул в боксы. А вот Оскару Пиастри не повезло: он потерял контроль над машиной и улетел в траву, из которой выбирался целую вечность. Австралиец всё же выехал задом, но продолжил борьбу уже за пределами очковой зоны.

Несколько пилотов решили рискнуть и переждать ливень на трассе — как в итоге выяснилось, напрасно. Ферстаппен спустя пару кругов сдался и рванул в боксы, сыграв безопасно и сохранив второе место. Лоусон же в итоге разбил машину на сликах, а синхронно с ним Бортолето — даже после перехода на промежуточные! После этого в бой снова отправился сейфти-кар — как сигнал для оставшихся смельчаков всё-таки менять покрышки.

И какой расклад мы получили? Норрис впереди Ферстаппена, далее Расселл, Албон, Антонелли, Стролл, Хюлькенберг, Гасли, Хэмилтон и Леклер, которого между делом покрутило по трассе. Цунода из-за риска со сликами шёл только 11-м, Пиастри — 13-м и предпоследним.

После рестарта Норрис спокойно уехал от Ферстаппена, но потом чуть потерял отрыв под финиш, подарив нам нервную концовку: голландец забрался в зону DRS, но ни одной реальной попытки атаки не предпринял. Третью позицию уверенно удержал Расселл.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

Андреа Кими Антонелли пересёк финишную черту четвёртым после обгона Албона, но получил пять штрафных секунд за небезопасный выезд с пит-стопа — четвёртая позиция вернулась представителю «Уильямса». Стролл и Хюлькенберг доехали шестым и седьмым, а за ними не удержался Гасли. После вылета в гравий Пьер пропустил Леклера с Хэмилтоном (Шарль на рестарте агрессивно прошёл Льюиса по внешке, даже был небольшой контакт), а потом пилот «Альпин» вовсе выпал из очковой зоны, не сдержав Пиастри.

Для Оскара этот обгон не был последним: австралиец смело и красиво опередил по внешней траектории ещё и Хэмилтона! Это чуть подсластило для Пиастри пилюлю после потери верного подиума. Льюис таким образом замкнул очковую зону.

Вот таким мощнейшим вышел стартовый Гран-при Австралии — с авариями, меняющимися погодными условиями и неожиданным составом пилотов в очковой зоне. Уже ждём второго этапа сезона-2025 — Гран-при Китая, который пройдёт с 21 по 23 марта.

Как прошло гоночное воскресенье:
Фестиваль аварий на старте сезона Ф-1 — от новичков до Алонсо! Каким был Гран-при Австрали
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Фестиваль аварий на старте сезона Ф-1 — от новичков до Алонсо! Каким был Гран-при Австрали
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