Такого провала у «Феррари» не было 16 лет! Главные сюрпризы и итоги старта сезона Ф-1

Сезон Формулы-1 стартовал захватывающим Гран-при Австралии в пасмурном Мельбурне. Как и ожидалось, у «Макларена» было заметное преимущество в скорости, но переменчивые условия сделали гонку по-настоящему непредсказуемой, а борьба за победу шла до последнего круга.

Итоги первого этапа 2025 года — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Норрис открывает счёт

Ландо одержал пятую победу в карьере и впервые в карьере возглавил общий зачёт Формулы-1. Можно с уверенностью сказать, что именно Норрис в данный момент является главным фаворитом в борьбе за титул — и для британца это тоже впервые в карьере. Справится ли 25-летний гонщик с таким давлением? Этот уикенд он провёл далеко не безошибочно.

Можно закрыть глаза на ошибку в первой попытке в Q3, да и небольшой вылет на 44-м круге в принципе простителен — именно в этот момент пошёл дождь, и именно в этом месте радар прогнозировал первый удар стихии. Но ведь была ещё помарка в шестом повороте на последнем отрезке — именно она позволила Ферстаппену зацепиться за лидера и прессинговать его до последнего круга. Смог бы Ландо сдержать Макса, если бы машина нидерландца не уступала «Макларену»?

Борьба Норриса, Ферстаппена и Пиастри Фото: Clive Mason/Getty Images

Норрис набрал максимально возможное количество очков, но назвать эту победу уверенным триумфом сложно. Ведь, помимо помарки в конце гонки, можно вспомнить, что на середине дистанции Ландо не мог оторваться от Пиастри, которому удавалось планомерно приближаться к напарнику. Смог бы Норрис отбиться от Оскара, если бы команда не вмешивалась в их борьбу?

Как бы там ни было, победа в Мельбурне должна снять с Ландо часть давления. В конце концов, в данный момент он опережает своих главных соперников в борьбе за титул — Ферстаппена и Пиастри — на семь и 23 очка соответственно. Хорошее начало!

Ошибка Пиастри

А вот для Оскара домашний этап обернулся кошмаром. Весь уикенд Пиастри был где-то рядом с напарником, но чуть позади. В квалификации австралиец уступил Ландо менее десятой и мог бы оказаться на поуле, если бы не замешкался на третьем секторе. Мог бы побороться за победу в гонке, но сначала потерял время на борьбе с Ферстаппеном, а затем неудачно зацепил поребрик в шестом повороте.

Вылет Оскара Пиастри Фото: x.com/f1

Даже если бы Пиастри финишировал вторым, он наверняка был бы разочарован — Оскар хочет бороться за титул и знает, что должен с первых же этапов быть впереди напарника, чтобы снова не стать вторым пилотом. Вылет на 44-м круге и потеря 23 очков — сильнейший удар по чемпионским амбициям австралийца. Начало сезона для Пиастри — хуже некуда.

Провал «Феррари»

В Мельбурне пилоты «Скудерии» набрали пять очков — и для «Феррари» это худшее начало сезона после 2009-го, когда на этой же трассе обе машины из Маранелло вовсе не доехали до финиша. Риск со сликами в концовке не оправдывает результата. Во-первых, после разворота Леклера, который стоил четырёх позиций, терять было уже нечего. Во-вторых, «Феррари» могла не рисковать обеими машинами и вовремя сменить шины хотя бы одному из своих пилотов. Огромное количество очков потеряно на ровном месте — как пилотами, так и стратегами.

Впрочем, куда больше потери очков обескураживает скорость машин. Ещё в пятницу казалось, что «Феррари» должна бороться с «Маклареном», а Леклер на первом отрезке отставал даже от Джорджа Расселла. Кроме того, Хэмилтон за рулём новой машины чувствует себя не в своей тарелке и испытывает проблемы. Пока рано судить, но пока всё выглядит так, что шансов побороться за титул — будь то личный или командный — у «Скудерии» в этом году нет.

Антонелли — лучший из новичков

ФИА отменила штраф Антонелли за небезопасный выезд из боксов и вернула итальянцу четвёртое место финишных протоколов. Кими в итоге не просто стал лучшим новичком уикенда, но и провёл лучший дебют со времён второго места Кевина Магнуссена в своём первом Гран-при Австралии в 2014-м.

Подиум Расселла и 27 очков в Кубке конструкторов — хороший результат для «Мерседеса», но, похоже, и «Серебряные стрелы» не смогут в этом году побороться за чемпионство. Возможно, это к лучшему и даст команде время подготовиться к сезону-2026 — Антонелли сможет набраться опыта, а Расселл привыкнет к роли лидера.

Андреа Кими Антонелли на Гран-при Австралии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Цуноде не повезло

А вот Цуноде стоит посочувствовать. Японец блестяще квалифицировался, закрепился на первом отрезке в топ-6, а после разворота Леклера поднялся на пятое место. Если бы Юки позвали за промежуточными одновременно с Расселлом и Албоном, Цунода был бы на финише в топ-5.

К Юки в этот уикенд нет никаких вопросов, а вот к его стратегам есть — в отличие от «Феррари», было что терять, и в случае Фаэнцы такой риск выглядит не слишком оправданным. Кроме того, на фоне провала Лиама Лоусона определённые вопросы уже начинают задавать «Ред Булл» — и Цунода тоже хотел бы услышать на них ответы.

Албон победил Сайнса

Одно из самых интересных и непредсказумых внутрикомандных противостояний в этом году будет в «Уильямсе», и первый раунд остался за Албоном. В пятницу казалось, что Сайнс держится увереннее напарника, но в финальном сегменте квалификации испанец уступил напарнику более 0,3 секунды, а в гонке убрался в стену в тот момент, когда заезд был нейтрализован автомобилем безопасности. Довольно неловкий момент для столь опытного гонщика.

Алекс Албон прервал серию неудач в Мельбурне Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Старт в Мельбурне — это хорошо

Старт сезона в Австралии получился намного более ярким, чем ставшее в последние годы традиционным открытие в Бахрейне. И дело не только в дожде. На нетипичной трассе в Альберт-Парке инженерам и пилотам, ещё не до конца разобравшимся в поведении машины, пришлось заново искать оптимальные настройки, а расстановка сил день ото дня менялась. Если бы первая гонка проходила на той же трассе, где и предсезонные тесты, она бы получилась куда более предсказуемой. Будем надеяться, что и в 2026-м первая гонка пройдёт здесь.