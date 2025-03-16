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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Австралии — 2025: Хаджар, Сайнс, Дуэн, Лоусон, кто-то другой

Кто худший гонщик Гран-при Австралии Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Австралии Формулы-1?
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В этот раз набралось аж девять кандидатов — спасибо авариям и просто грубым ошибкам.

И в сезоне-2025 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления гонщиков именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Мельбурне редакция отобрала сразу девятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Австралии Формулы-1?
Лиам Лоусон
Фото: Mark Thompson/Getty Images
1 место

Лиам Лоусон

Новозеландец продержался дольше многих других неопытных пилотов, но когда «Ред Булл» решил рискнуть и оставить Лиама на сликах на мокром асфальте, то с этим вызовом Лоусон уже не справился и улетел в стену. В принципе, и до этого гонка не производила хорошего впечатления: Лиам мучился среди аутсайдеров, опередив только «Хаасы», и отстал от двух «Макларенов» на круг.

Исак Хаджар
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
2 место

Исак Хаджар

Француз наряду с Сайнсом стал автором самой нелепой аварии дня. Оба потеряли контроль над машинами, когда даже не надо было атаковать и/или бороться с другими гонщиками. Идея чуть сильнее атаковать на выходе из первой связки поворотов оказалась так себе — потом Исака пришлось утешать чуть ли не всем паддоком.

Карлос Сайнс
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
3 место

Карлос Сайнс

Крайне обидная авария новичка «Уильямса» — под сейфти-каром, когда даже не надо было атаковать. Судя по инсайдам и объяснениям самого Карлоса, его подвело отсутствие опыта работы с двигателем «Мерседеса»: Сайнс не ожидал резкой реакции мотора на переключение передачи в режиме машины безопасности. Вроде бы оправдание, а вроде бы, для такого опытного пилота, и нет.

Оскар Пиастри
Фото: Clive Mason/Getty Images
4 место

Оскар Пиастри

У австралийца было 56 почти идеальных кругов, но ошибка в заключительной четверти гонки дорого ему обошлась. Причём мы можем говорить об ошибке двойной: когда Оскар улетел на обочину, то решил слишком быстро вернуться на трассу, чтобы не пропустить Ферстаппена — именно поэтому «Макларен» унесло в траву, откуда он возвращался целую вечность. Если бы Пиастри просто признал поражение в этом эпизоде, то мог бы стать минимум третьим.

Джек Дуэн
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
5 место

Джек Дуэн

В ситуации, когда карьера Джека в Формуле-1 если не висит на волоске, то, скажем так, не обеспечена как следует, Дуэн не справился и разбил машину на первом же круге. Да, в непростых погодных условиях. Да, на том же круге улетел Сайнс, а ещё на прогревочном — Хаджар. Но легче ли от этого самому Джеку? Остальные ведь сумели проехать то место трассы без аварии. Да и сам пилот не ищет себе оправданий.

Фернандо Алонсо
Фото: Clive Mason/Getty Images
6 место

Фернандо Алонсо

Опытнейший испанец спокойно вёл гонку и в какой-то момент оказался на хвосте у Пьера Гасли в споре за девятое место. Однако ровно в этот момент «Астон Мартин» Фернандо улетел в стену. По мнению самого Алонсо, проблема не в нём, а в оказавшемся на гоночной траектории гравии. Соглашаться ли с таким оправданием, решать вам.

Шарль Леклер
Фото: Clive Mason/Getty Images
7 место

Шарль Леклер

Монегаск сам признал, что у него был шанс даже на подиум, но, во-первых, «Феррари» прогадала с тактикой, когда вновь пошёл дождь. Решение продолжить борьбу на сликах оказалось провальным, однако тут ещё можно сказать, что виновата команда. Но есть и «во-вторых»: Шарль в борьбе с Цунодой и компанией допустил разворот и потерял несколько мест, что сильно ударило по его шансам.

Габриэл Бортолето
Фото: Clive Mason/Getty Images
8 место

Габриэл Бортолето

Бразилец неплохо смотрелся вплоть до своей аварии. После неудачного старта Габриэл держался практически в темпе Хюлькенберга, несмотря на проблемы с тормозами. Новичок потерял время из-за двойного пит-стопа, и потом, после перехода на промежуточные шины, перестарался в попытке догнать соперников.

Пьер Гасли
Фото: Clive Mason/Getty Images
9 место

Пьер Гасли

У французского лидера «Альпин» до концовки всё шло более-менее неплохо, но под финиш Гасли допустил грубую ошибку в стартовой связке поворотов и моментально попал под удар со стороны обоих гонщиков «Феррари». Ну а после этого Пьер не смог сдержать и Оскара Пиастри, таким образом выпав из очковой зоны.

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