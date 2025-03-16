Хэмилтон в «Феррари» — пока сплошное страдание. И это лишь одна из проблем команды

Перед Гран-при Австралии главным соперником «Макларена» многие считали «Феррари». На предсезонных тестах машины из Маранелло показывали неплохой темп, да и Льюис Хэмилтон, казалось, комфортно чувствует себя в новой команде. Даже семикратному чемпиону нужно время на адаптацию к новой технике, но всё же была надежда, что Льюис со всем его опытом и победами и сможет сесть и сразу поехать на максимуме…

На деле же Гран-при Австралии оказался худшим стартом сезона для «Феррари» с 2009 года. Разбираемся, что пошло не так и жива ли ещё надежда на Хэмилтона.

Скорость пропала в субботу

В пятничных тренировках «Феррари» была быстра, да и в первом сегменте квалификации Леклер и Хэмилтон были четвёртым и шестым. Однако соперники от сегмента к сегменту прибавляли, тогда как пилоты «Скудерии» быстрее проехать уже не смогли — в Q3 они были на четверть секунды быстрее, чем в первом сегменте, тогда как «Макларены» «нашли» примерно по секунде, а Ферстаппен проехал на 0,5 секунды быстрее, чем в Q1.

После сессии гонщики рассказали, что столкнулись с перегревом шин и потому особенно теряли в конце круга, когда бороться с проблемной резиной уже не получалось. Парадокс в том, что в прошлом году у «Феррари» была противоположная особенность: шины с трудом прогревались перед квалификационными попытками. Попытка решить проблему была одной из причин перехода с толкателей на тяги в передней подвеске.

Хэмилтон ещё не освоился в машине…

Весь уикенд было заметно, что Хэмилтон не может извлечь из машины максимум и уступает Леклеру. В пятницу отставание Льюиса составляло 0,4 секунды, в квалификации он проиграл чуть больше 0,2, хотя Шарль свою вторую попытку бросил и потенциально мог бы проехать быстрее. Более того, семикратному чемпиону ещё повезло пройти в финал после разворота в Q2.

В гонке Льюис тоже смотрелся не слишком уверенно и пропустил от напарника атаку на рестарте. Хэмилтон был попросту не готов к такой атаке — либо недооценив Шарля Леклера, либо слишком осторожничая. Ни одно, ни другое семикратного чемпиона не красит. Надежды на гладкий и беспроблемный переход за два дня испарились полностью.

Хэмилтон после квалификации в Мельбурне Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

…и не привык к новой команде

По ходу гонки можно было также обратить внимание, что Хэмилтон ещё не до конца освоился и в работе с командным мостиком. В какой-то момент гоночный инженер британца Риккардо Адами напомнил гонщику про кнопку K1, позволяющую увеличить мощность силовой установки для обгона, на что тот ответил, что знает про неё и воспользуется, когда понадобится.

Затем Адами и вовсе предложил Хэмилтону потренироваться: «Удерживай K1, чтобы попрактиковаться». Интересно, осмеливался ли кто-либо в «Мерседесе» в радиоэфире поучать Льюиса? «Я недостаточно близко. Нажму, когда буду близко», — ответил Хэмилтон, в тот момент безуспешно боровшийся с Александером Албоном.

Леклера тоже развернуло

Проблемы, впрочем, возникали не только у Хэмилтона. Так, на 43-м круге на выходе из поворота развернуло Леклера, который разом потерял четыре позиции. Это в конце концов не слишком сказалось на итоговом результате, но если бы в «Феррари» решили разделить стратегии, то более выгодная и надёжная должна бы была достаться Льюису, раз уж он в этот момент впереди.

Кроме того, если бы ошибался только британец, это можно было бы объяснить его собственными проблемами. Но раз на трассе крутит обоих пилотов, значит, с машиной что-то не так. И не за горами тот день, когда Фредерику Вассёру придётся решать — бросить все силы на машину следующего года или в ущерб новому шасси дорабатывать то, что есть.

Леклер под дождём на сликах во время гонки в Мельбурне Фото: Mark Thompson/Getty Images

Не всё потеряно

Гран-при Австралии стал для «Феррари» холодным душем, и настроение в Маранелло наверняка царит мрачное. В то же время пока что посыпать голову пеплом рано. Трасса в Альберт-Парке не слишком похожа на другие — на шанхайском автодроме, где гонка пройдёт уже через неделю, картина может выглядеть иначе. Практика последних сезонов показывает, что от особенностей асфальта, температуры воздуха и других факторов расстановка сил может меняться до неузнаваемости.

К тому же, если инженеры разберутся в проблемах, шины перестанут перегреваться, Хэмилтон на более привычных трассах быстрее освоится в кокпите, на максимуме будут выступать оба пилота, а команда сможет регулярно реализовывать имеющийся потенциал, то и на чемпионских амбициях рано ставить крест. Правда, времени на решение всех этих проблем уже почти не осталось.