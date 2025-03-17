Цунода лучше Ферстаппена, Лоусон хуже Переса. Оценки за Гран-при Австралии

Со стартом сезона возобновляем любимую рубрику читателей раздела — субъективные оценки пилотам.

Джордж Расселл — 9,5

Несмотря на проблемы в пятничных тренировках, Расселл блестяще выступил и в квалификации, и в гонке и совершенно заслуженно поднялся на подиум: британец был одним из очень немногих, кто в решающие моменты не допускал ошибок. Джорджу, судя по всему, комфортно в роли лидера команды.

Юки Цунода — 9

Юки — ещё один герой уикенда. Цунода заслужил хороший результат, однако из-за рискованного решения команды остаться на сликах под дождём оказался вне топ-10. Впрочем, все видели, что Юки по ходу уикенда опережал не только своего твоего товарища по команде, но и нового напарника Ферстаппена.

Макс Ферстаппен — 8,5

Нидерландец буквально до самого финиша боролся с Норрисом за победу, хотя «Ред Булл» в Мельбурне смотрелся слабее «Макларена». В дуэли с Пиастри Макс допустил помарку, однако в целом может быть доволен — нидерландец сильно начал сезон и набрал максимум доступных очков.

Подиум Гран-при Австралии Фото: Clive Rose/Getty Images

Андреа Кими Антонелли — 8,5

Четвёртое место Антонелли — это лучший дебют в Ф-1 за последние 13 лет. В квалификации смелость сыграла с Кими злую шутку и привела к повреждению днища, зато он превосходно чувствовал себя в переменчивых погодных условиях и показал, что не зря уже в 18 лет выступает в «Больших призах».

Александер Албон — 8,5

Для Албона гонка в Мельбурне тоже большой успех — пусть даже и пришлось вернуть четвёртое место Антонелли. Алекс всё делал правильно и вовремя и за один день набрал больше очков, чем за 15 предыдущих гонок вместе взятых. Кроме того, таиландец теперь лидирует во внутрикомандном соперничестве с Сайнсом.

Ландо Норрис — 8

В гонке Норрис дважды ошибался, и каждая из ошибок потенциально могла стоить ему победы. Кроме того, Ландо осложнил себе квалификацию, когда выехал за пределы трассы в первой попытке в Q3. С другой стороны, главным для британца было выиграть гонку, и это ему удалось.

Лэнс Стролл — 8

Стролл в Мельбурне держался в тени, однако выступил очень здорово. В квалификации Лэнс уступил Алонсо, но лишь 0,03 секунды, и пусть он и пропустил Антонелли, однако всё равно набрал немало очков. Уже третий год подряд канадец по итогам Гран-при Австралии занимает место в топ-6.

Нико Хюлькенберг — 7,5

Хюлькенберг особенно высоким темпом не блистал, проиграл напарнику-дебютанту в квалификации, а на седьмое место в гонке пробился в первую очередь благодаря проблемам у соперников. Но отдадим Нико должное: он и сам избежал проблем, и не создавал их команде, набрав в итоге столько очков, сколько позволяла ситуация.

Шарль Леклер — 7,5

На фоне решения переждать дождь на сликах Леклер добился максимально возможного результата, однако в целом уикенд Шарль провёл неровно. У него не получилась вторая попытка в финале квалификации, а разворот в гонке стоил сразу нескольких позиций.

Запоздалый пит-стоп дорого обошёлся «Феррари» Фото: Clive Rose/Getty Images

Эстебан Окон — 7

В отсутствие темпа у «Хааса» Окон едва ли мог что-то поделать. Эстебан стоял на решётке последним и, по сути, мог бороться в гонке лишь с Оливером Берманом. Его француз победил.

Пьер Гасли — 6,5

Несмотря на запоздалый переход на промежуточные шины в концовке гонки, у француза был шанс удержать если не восьмое, то хотя бы 9-е или 10-е место. Но за четыре круга до финиша Гасли промахнулся в одном из поворотов и одномоментно потерял все надежды.

Льюис Хэмилтон — 6

Льюис сменил команду, однако проблемы остались те же: британец более или менее держится в гонке и финиширует почти сразу за напарником, но не способен поддерживать его темп в квалификации. Кроме того, когда появился шанс оставить Шарля позади, Хэмилтон почти сразу же его упустил.

Оскар Пиастри — 4,5

Пиастри ошибался весь уикенд. Он упустил поул из-за помарки на третьем секторе, пропустил Ферстаппена на старте, затем, преследуя Норриса, зацепил гравий и выпал из зоны DRS позади лидера, а в итоге вылетел на газон, когда под финиш начался дождь. Говорить о борьбе с Ландо за чемпионство всё ещё рано.

Габриэл Бортолето — 4

Бортолето громко заявил о себе, когда опередил в квалификации Хюлькенберга. И мало кто обратил внимание, что в финальной попытке в Q2 бразилец ошибся. К тому же на старте Габриэл Хюлькенберга пропустил, а закончил гонку и вовсе на обочине. Неудачный, хотя и не безнадёжный дебют.

Исак Хаджар — 3,5

Как бы ни хотелось посочувствовать французскому новичку, ошибка есть ошибка. Однако обойти вниманием блестящую квалификацию было бы несправедливо: Исак в субботу был лучшим новичком, менее 0,2 секунды проиграл Цуноде и едва не прошёл в третий сегмент.

Фернандо Алонсо — 3

Алонсо начал сезон с несвойственной для себя ошибки. Учитывая опыт, которым обладает Фернандо, от него именно в таких гонках ждут сильного выступления. Если бы не авария, экс-чемпион при своевременном пит-стопе в концовке финишировал бы по меньшей мере седьмым.

Джек Дуэн — 3

Дуэн, в отличие от Хаджара, блеснуть в квалификации не смог, хотя справедливости ради стоит отметить, что австралийцу в последней попытке помешал разворот Хэмилтона. Впрочем, после столкновения со стеной уже на первом круге гонки это перестало иметь значение.

Разбитая машина Джека Дуэна Фото: Clive Mason/Getty Images

Оливер Берман — 2,5

Британец вообще-то уже не совсем дебютант, кроме того, он должен знать трассу в Альберт-Парке по выступлениям в Формуле-2, и потому вылеты буквально в каждой тренировке смотрятся странно. В гонке, к счастью, Оливер машину сберёг — что на фоне всего остального уже кажется успехом.

Лиам Лоусон — 2

Такое новозеландец вряд ли предвидел даже в худших своих кошмарах. В первый уикенд в составе «Ред Булл» Лиам смотрелся совершенно беспомощно и совершил множество ошибок, в конце концов приложив машину об стену. А ведь казалось, что хуже Серхио Переса ехать невозможно…

Карлос Сайнс — 1

Аварию Сайнса в момент нейтрализации гонки автомобилем безопасности ничем не оправдать. Возможно, Карлосу не повезло, белые линии на мокром асфальте оказались слишком скользкими, но разве не должен был испанец со всем его опытом знать об этом заранее?