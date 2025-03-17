Есть ли шанс у соперников «Макларена» и кто ошибся грубее всех? Разбор Гран-при Австралии

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Австралии Формулы-1, который выиграл Ландо Норрис.

Этот сезон точно «Макларена»? Или не всё так однозначно?

Пока выглядит, что да. По крайней мере — первые этапы. Пока что и скорость есть, и заезжают на пит-стопы вовремя. Привезти Максу 11 секунд за половину стартового отрезка — это пропасть по скорости. И явно у Норриса был запас.

Был ли прав «Макларен», когда временно запретил Пиастри атаковать Норриса?

Сложно сказать. С одной стороны, это первая гонка сезона — зачем уже использовать команды. С другой стороны, условия трассы сложные, и ещё накапливается, что весь прошлый год их упрекали — чего вы боретесь, вы чемпионат упускаете. Я надеюсь, что запрет появился просто из-за сложных условий на трассе и что потом мы увидим борьбу пилотов «Макларена».

Мог ли Пиастри избежать вылета в траву, если бы притормозил после первого вылета под дождём?

Да, мог. Ландо же тоже вылетел в тот момент, но вернулся спокойно, без спешки. А вот Оскар явно запаниковал и поплатился.

Кто из конкурентов «Макларена» обладает наибольшим потенциалом?

Мне сложно сказать. «Ред Булл» просто непонятно в какой форме. Одна машина опять не рядом. Надеюсь, Лоусон подтянется. Но если она действительно так плоха, а Макс её так вывозит, тогда шансов у них нет. «Мерседес» провёл отличную гонку, почти безупречную, однако даже не близко к победе. «Феррари» провела отвратительный этап, а сколько было хайпа ещё в пятницу… Пока рано делать ставки на кого-то из конкурентов.

Андреа Кими Антонелли и Нико Хюлькенберг Фото: Clive Rose/Getty Images

Решение «Феррари» и некоторых других пилотов долго не ехать в боксы за дождевыми — жёсткая ошибка или нормальный риск?

Если честно, я не очень понимаю, как это происходит. Они же видят сектора Норриса, который переобулся раньше всех. Зачем оставлять пилотов на трассе? Скорее ошибка. Говорили же про дождь третьего уровня. Это сильный дождь, ты его не проедешь на сликах, ну или, по крайней мере, очень много проиграешь. Плюс сохнет трасса не за один круг.

Как вам дебют Хэмилтона за «Феррари»?

Я думал, что примерно так и будет — что Шарль его будет укатывать. Но они были ближе друг к другу, чем я думал! Думаю, прессе надо меньше раздувать истории про «тесты с полными баками», «в Бахрейне «Скудерия» скрывала свою скорость» и всё в таком духе. Когда все вокруг об этом говорят, это давление на команду. Плюс, когда реальность не соответствует ожиданиям, а вокруг все говорят об ожиданиях, ситуация будет усугубляться. В итоге имеем то, что имеем, а имеем то, что и обычно в последние несколько лет!

Что скажете про Антонелли?

Там, где и должен быть. За гонку — жирный плюс, за квалификацию — минус. Я не верю в то, что он будет объезжать Джорджа. Исхожу из того, что видел своими глазами в молодёжках. Всего хайпа вокруг него не понимал. Сейчас разговоров меньше, и он выполняют свою работу так, как надо. Я могу и ошибаться — посмотрим.

Кто в целом из новичков на первом этапе смотрелся хуже всех?

Очевидно, подопечные доктора Марко. Один повторяет типичный уикенд Переса, другой не доезжает до старта. Окей, условия и все дела, но вас же выбрали в число 20 «лучших» пилотов мира. В общем, грустно. Посочувствовать можно только Юки.

Фернандо Алонсо теряет контроль над машиной Фото: Clive Mason/Getty Images

Чья ошибка при аварии показалась вам самой грубой?

«Новичка» Алонсо. От него не ожидал, тем более обычно он хорош в таких условиях. Гравий на траектории? Я видел не гравий, а белую линию. Как и в случае с Дуэном. Нажали газ на белой линии — и в стенку. Скорее просто нажал на газ больше, чем нужно.

Насколько сильного изменения расклада сил ждёте в Китае?

Думаю, ничего сильно другого мы не увидим. Просто новички станут поближе и в целом борьба станет чуть ровнее.