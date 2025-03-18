У Кристофера Белла был шанс на историческое достижение, но в Лас-Вегасе ему не повезло.

Пилот NASCAR заехал на пит-стопе к чужим механикам. И нет, не по ошибке

В минувшие выходные в Лас-Вегасе прошли соревнования NASCAR Cup Series — самые популярные гонки в США. И болельщики стали свидетелями необычного эпизода: Кристофер Белл заехал на пит-лейн, остановился у своих механиков, поехал дальше и внезапно заехал ещё и к механикам товарища по команде. И нет, это не была ошибка.

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Двойной пит-стоп Кристофера Белла

В Лас-Вегасе у Белла, который до этого победил в Атланте, Остине и Финиксе, был шанс завоевать историческую четвёртую победу подряд — в NASCAR Cup Series такое последний раз случалось в 2007-м. На старте Кристофер был в последних рядах — за несанкционированную замену дроссельной заслонки пилота Joe Gibbs Racing отправили в конец решётки.

Тем не менее к 106-му кругу из 267 Белл вырвался на второе место и шёл в секунде с небольшим позади Кайла Ларсона из Hendrick. Именно в этот момент во втором повороте развернуло Шейна ван Гисбергена, экс-чемпиона австралийский Supercars, проводящего в этом году первый полный сезон в Cup Series. На трассу выехал автомобиль безопасности, а лидеры синхронно поехали в боксы.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

У механика, закручивавшего на машине Белла переднюю левую гайку, возникли проблемы, и команда поняла, что колесо может отвалиться. «Остановись у других боксов, нужно затянуть слева. Затянуть слева спереди», — скомандовал гонщику крю-чиф Адам Стивенс. Дальше по пит-лейну была позиция бригады Чейза Бриско, другого пилота Joe Gibbs Racing. Он остановился на ней, где механики как следует прикрутили колесо.

За такую хитрость Белл получил штраф — работа с машиной за пределами зоны пит-стопа запрещена. Однако, если бы колесо отвалилось прямо на трассе, это, во-первых, могло бы быть очень опасно, а во-вторых, привело бы к куда более строгим санкциям: снятию очков и отстранению крю-чифа. Сразиться за победу у Белла уже не получилось, но он всё же смог выбраться из третьего десятка и в итоге финишировал 12-м.

Другая историческая победа

На 195-м круге в борьбе в четыре ряда Райан Блейни налетел на Ноа Грэгсона и устроил завал с участием нескольких машин. Экс-чемпион боролся за место в топ-5 и был одним из претендентов на победу, а в итоге похоронил и свои шансы, и шансы Эрика Джонса, которого в толчее позади неуправляемой машины подтолкнул Остин Диллон.

До финиша оставалось менее 70 кругов, и при некоторых усилиях топлива и шин могло хватить до конца гонки. Кайл Ларсон и другие лидеры отправились на пит-стоп, надеясь, что он станет последним, но многие остались на трассе, рассчитывая остановиться в более выгодный момент. В итоге Ларсон и его товарищи по Hendrick Эллиотт и Боуман оказались глубоко в трафике и выпали из борьбы за победу.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

Ещё через 40 с небольшим кругов во втором повороте в отбойник влетел Грэгсон — вновь появились жёлтые флаги, и все те, кто не побывали в боксах ранее, смогли дозаправиться. В лидерах на финальном рестарте закрепились Даниэль Суарес и Джош Берри — и сильнее в их дуэли стал последний. Берри завоевал первую в карьере победу, а вот для Wood Brothers Racing — старейшей команды чемпионата — она стала уже 101-й.

Wood Brothers Racing основана в 1950 году пятью братьями Вудами, семье которых команда принадлежит до сих пор. В составе Wood Brothers Racing побеждали великие пилоты — Эй-Джей Фойт, Дэвид Пирсон, Кайл Петти, многие другие. Но сейчас команда представляет собой скромный коллектив, представленный на старте одной машиной. Последние три года её пилотировал Харрисон Бёртон, который не оправдал ожиданий и ушёл, но с приходом Берри «Форд» №21 стал смотреться увереннее.

Берри празднует первую победу в NASCAR Cup Series Фото: Jonathan Bachman/Getty Images

Для Джоша эта победа — тоже гигантский успех. В 2024-м Берри проводил свой первый полный сезон в NASCAR Cup Series, но его команда — Stewart-Haas Racing, которую создали Джин Хаас (тот самый) и Тони Стюарт, — прекратила существование в прежнем формате, а дебютанту пришлось искать себе новое место. И не прогадал — теперь Берри предстоит выступление в плей-офф, где гонщики Wood Brothers Racing уже восемь лет не могут пройти дальше первого раунда…

Следующий этап — в Майами

Регулярный сезон NASCAR Cup Series продолжится 23 марта этапом на овале «Хомстед-Майами Спидвей». Он завершится в конце августа и определит 16 участников плей-офф. Финальная стадия состоит из четырёх раундов: по итогам первых трёх отсеиваются по четыре участника, пока не определится квартет финалистов — они разыграют чемпионство между собой в последней гонке года. В данный момент место в плей-офф сезона-2025 гарантировано только Кристоферу Беллу.