Антонелли — уже точно будущая звезда Ф-1? Спорим, пора хайповать или нет

Андреа Кими Антонелли лучше всех новичков Формулы-1 отработал Гран-при Австралии — не только не разбил машину, но и финишировал на четвёртом месте, уступив лишь одну позицию партнёру по команде Джорджу Расселлу. Так что же, уже можем поздравить Тото Вольфа с тем, что его рискованная замена Льюису Хэмилтону сработала? Или такие выводы слишком поспешны? Спорят два автора «Чемпионата».

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18-летний дебютант «Мерседеса» стал одним из сюрпризов Гран-при Австралии — причём приятным, что для того уикенда было редкостью. Очевидно, не всё прошло гладко, и в первую очередь речь о неудачной квалификации. В ней, переборщив в шестом повороте, Антонелли повредил днище машины, после чего проехать нормальный круг было уже нереально. Как итог — вылет в Q1 и 16-е место по итогам дебютной квалификации. Ещё был разворот в гонке — тоже ошибка, спору нет, но она ни на что в итоге не повлияла. Как, впрочем, и первая: разве можно было ожидать от Кими большего, чем четвёртое место сразу позади Расселла?

Антонелли — самый молодой из дебютантов нынешнего сезона, и, в отличие от тех же Лоусона, Бермана и Дуэна, этап в Австралии был для него по-настоящему первым. В пятницу у машины были проблемы с балансом на мягких шинах — Расселл сказал, что на «софте» болид ехал медленнее, чем на «харде». На этом фоне ошибка в квалификации отчасти простительна. И тем более удивительно, что на фоне двух проблемных дней итальянский новичок настолько уверенно и даже смело держался в воскресенье.

Кими уже на старте понял, насколько тяжёлые условия на трассе, и чудом отловил машину в глубоком заносе на первом круге — гонка Антонелли могла закончиться так же, как гонка Джека Дуэна. Причём ошибались в воскресенье все — и Норрис с Пиастри, и Ферстаппен, и Леклер, а опытнейшие Сайнс и Алонсо и вовсе разложились об стену. Разворот новичка на этом фоне — сущий пустяк.

В «Мерседесе» ценят Антонелли за смелость — он практически сразу чувствует машину и начинает атаковать на пределе. Порой эта смелость будет приводить Кими в стену — как на тренировках в Монце в прошлом году, но у 18-летнего парня огромный потенциал, и в будущем Кими станет только лучше. Итальянец наверняка станет время от времени опережать Расселла уже по ходу нынешнего сезона, а по-настоящему его талант раскроется в следующем году.

Андреа Кими Антонелли на Гран-при Австралии Фото: Clive Mason/Getty Images

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Как по мне, по итогам Гран-при Австралии точно не стоит делать сколько-нибудь серьёзных выводов, как дальше будет выступать в нынешнем сезоне Антонелли. Особенно если эти выводы положительные — с борьбой с Расселлом, минимальным числом ошибок и так далее.

Что мы видели в Мельбурне? В квалификации — типичную для новичка ошибку и, как результат, сильный проигрыш Расселлу. Сразу вспоминается прошлогодняя практика в Монце, где темп Кими моментально затмила грубая ошибка. Да, кажется, итальянец вполне в состоянии выжимать из машины Ф-1 впечатляющую скорость, но научился ли он делать это сколько-нибудь стабильно? Не получится ли так, что Антонелли весь сезон будет в поисках грани между сильным кругом и сохранением машины в целости и сохранности?

Ну а по гонке Кими вообще сложно что-то сказать. Единственное — смело и круто обогнал Албона под финиш. А вот до этого долго мучился за Хюлькенбергом и Строллом. Кто-то скажет — молодец, не рисковал. Но мы ведь вроде обсуждаем «нового Ферстаппена» и потенциальную суперзвезду? Думается, обладай молодой Макс нынешним «Мерседесом», он бы действовал смелее и ярче, находясь позади скромных «Кик-Заубера» и «Астона».

В общем, здесь и сейчас я не вижу оснований, чтобы по итогам Гран-при Австралии ждать от Антонелли слишком многого. Если уж Расселл в прошлом сезоне разгромил в квалификациях Хэмилтона, для меня будет странно, если юный Кими добьётся «близкого» субботнего счёта. Ну а в гонках я жду относительной стабильности только ко второй половине чемпионата — всё-таки по гоночной лестнице итальянец прыгает ну очень резко.