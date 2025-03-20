Скончался легенда Формулы-1 Эдди Джордан. Шумахер, Ньюи, «Астон» — это всё он

Увы, появившаяся с утра информация от немецкого Sky о смерти 76-летнего Эдди Джордана не оказалась фейком — немцы разве что поторопились с публикацией до того, как смерть бывшего владельца команды Ф-1 и знаменитого эксперта подтвердили официально. Сегодня чемпионат прощается с многогранной личностью, без которой невозможно представить серию последних нескольких десятилетий. Ведь именно Эдди…

… привёл в чемпионат Михаэля Шумахера

Будущий семикратный чемпион мира наверняка попал бы в Формулу-1 и без новой команды Джордана, пришедшей в серию в 1991 году. Но в памяти всё останется ровно так: красивый зелёный «Джордан», Бертран Гашо за решёткой и юный немец, никогда в жизни не выступавший в Спа, но с ходу взявший седьмое место в квалификации.

… кошмарно упустил Шуми

Кто знает, как сложилось бы будущее команды Джордана, подпиши он с Михаэлем более грамотный контракт и не упусти немца в «Бенеттон» после первого же Гран-при. Может, именно «Джордан» в 1993 году стал бы заводской командой «Мерседеса» и через несколько сезонов пришёл к чемпионствам. А может, такое развитие событий так и не позволило бы Шумахеру обрести величие. Так или иначе, Эдди всегда будет ассоциироваться с тем, что у него «украли» будущего семикратного чемпиона.

… пережил кризис второго-третьего сезонов

В конце 1980-х – начале 1990-х в Формуле-1 постоянно появлялись новые команды, но не многим из них удавалось «выбиться в люди» и надолго остаться в серии. В число неудачников вполне мог войти и «Джордан», который после успешного дебютного сезона оказался долгах и с неконкурентоспособной «Ямахой». Отдадим должное Эдди, который сумел преодолеть смутные времена, найти новых спонсоров, собрать солидный состав гонщиков Баррикелло-Ирвайн и затем урвать заводские двигатели «Пежо».

Деймон Хилл и Эдди Джордан Фото: Michael Cooper/Getty Images

… придал чемпионату драйва

«Джордан» 1990-х и его создатель — одни из самых ярких хедлайнеров того десятилетия. Роскошные девушки на пит-лейне, ярчайшие ливреи с разными представителями животного мира, эпатажные поступки — команды с историей вряд ли были в восторге от такого соседства, в отличие от болельщиков и спонсоров.

… выбился в лидеры Формулы-1

Вопреки несерьёзному имиджу, «Джордану» не хватило совсем чуть-чуть, чтобы закрепиться в роли топ-команды Формулы-1. В 1999 году Хайнц-Харальд Френтцен до последних гонок сражался за титул, и на протяжении как минимум двух сезонов команда Эдди был своей среди лучших конюшен чемпионата. Жаль, что сказка не была вечной.

… вовремя расстался со своим детищем

Начало 2000-х стало временем разочарований. На фоне роста расходов в Ф-1 «Джордану» так и не удалось стать заводской командой «Хонды», «Феррари» перехватила выгоднейший контракт с Vodafone, новые болиды оказались менее конкурентоспособными, и конюшня постепенно опустилась в число аутсайдеров. Тут надо отдать Эдди должное: он не стал до последнего держаться за «свою прелесть» и, пока ситуация с долгами не стала безнадёжной, продал команду. Да, затем экс-«Джордан» сменил немало владельцев, но в итоге пережил своего создателя и уже в обличии «Астон Мартин» является одним из потенциальных фаворитов сезона-2026. Детище Эдди живёт и является лучшей памятью о своём создателе.

… нашёл себя в новой роли

Отойдя от роли босса команды Ф-1, Джордан спустя несколько лет вновь обрёл себя уже в роли колкого эксперта «Королевских гонок», чьи опыт и ум позволяли интересно анализировать все важнейшие события в чемпионате мира. И даже в 2024 году, уже сражаясь с раком, Джордан продолжал генерировать хлёсткие заголовки, то призывая Льюиса Хэмилтона завершить карьеру, то предрекая Ландо Норрису отсутствие титулов. Смелые слова, драйв, задор — вопреки всему. Даже болезни, оказавшейся смертельной.

… напоследок ещё раз взорвал рынок Ф-1

В 2024 году Эдди внезапно проявил себя в роли серого кардинала «Королевских гонок». Когда «Ред Булл» объявил о расставании с легендарным Эдрианом Ньюи, мы вдруг узнали, что дела суперинженера ведёт не кто иной, как Джордан! Именно он организовал «развод» Ньюи с коротким периодом «отпуска по уходу за садом» и помог Эдриану обо всём договориться с «Астон Мартин». И это на фоне уже начавшегося сражения с онкологией. Нет, он до последнего не хотел тормозить и наблюдать за процессом со стороны…

Эдди Джордан и Льюис Хэмилтон Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Покойся с миром, мой друг, — написал после известия о смерти Джордана его бывший гонщик, а затем коллега по телевизионной работе Мартин Брандл. — Мои соболезнования каждому члену твоей прекрасной семьи. Что это была за личность! Что за рок-звезда. Что за гонщик. Так много гонщиков должны быть тебе благодарны за то, что ты давал нам шансы и верил в нас».

Как уточнила семья Джордана в официальном заявлении, Эдди ушёл из жизни в окружении семьи у себя дома в Кейптауне рано утром 20 марта в возрасте 76 лет, после того как на протяжении последних 12 месяцев сражался с агрессивной формой рака простаты…