Пилот Ф-1 засмотрелся в сторону и устроил аварию. Неловкий момент от гонщика «Астона»

В сезоне-2024 Формула-1 возвращалась в Китай впервые после пандемии, и уикенд прошёл по-настоящему дико. В пятницу в Шанхае была дождливая погода, и тем не менее дважды по ходу заездов загоралась трава на обочине трассы. Вечером того дня стюарды по ошибке чуть не лишили Норриса поула к спринту — судьи вовремя исправились, однако на следующий день Ландо лишил себя поула сам. Короткая субботняя гонка запомнилась стычкой Алонсо и Сайнса, но самый дикий момент произошёл на 26-м круге воскресного Гран-при.

Стролл сносит Риккардо

На 21-м круге Валттери Боттас проезжает мимо 11-го поворота и останавливается на обочине — на «Кик-Заубере» отказала силовая установка. Поначалу дирекция гонки объявила локальные жёлтые флаги, но в течение пары минут к застрявшей машине никто не подходил, и лишь после этого заезд нейтрализовали виртуальным автомобилем безопасности.

Сход Валттери Боттаса Фото: x.com/f1

К болиду наконец подошли маршалы, однако сдвинуть его с места им не удавалось. В какой-то момент дирекция решает отправить на трассу реальный сейфти-кар. Лэнс Стролл побывал в боксах и, как и другие пилоты, получил комплект «харда». Канадец расположился на 10-й позиции — позади Даниэля Риккардо и впереди Нико Хюлькенберга.

На 26-м круге автомобиль безопасности погасил огни, пелотон стал готовиться к рестарту. На подъезде к 14-му повороту шедший шестым Фернандо Алонсо немного не рассчитал разрыв до находившегося впереди Карлоса Сайнса — испанец в последний момент ударил по тормозам и ценой блокировки сумел увернуться от «Феррари».

Столкновение Стролла и Риккардо Фото: x.com/f1

Из-за заминки Фернандо пришлось тормозить и шедшим позади него Расселлу, Пиастри и Риккардо. А вот Лэнс Стролл отвлёкся и не успел оттормозиться. Перед ударом канадец смотрел в сторону апекса, упустил из виду болид спереди и влетел в задний диффузор «РБ». «Этот идиот ударил по тормозам. Проверьте переднее крыло», — передал по радио Стролл, который не знал, что всё началось с Алонсо.

Лэнс побывал в боксах, получил 10 секунд штрафа и финишировал 15-м, во второй раз подряд оставшись без очков. Даниэль Риккардо ещё продержался несколько кругов, но в итоге вынужден был сойти из-за повреждений задней части машины. Тем не менее для австралийца это был лучший этап в сезоне, он всё ещё надеялся проявить себя и занять место Серхио Переса в «Ред Булл».

Неудивительная победа Ферстаппена

Победу же одержал Макс Ферстаппен — нидерландец отметил, что машина ехала как по рельсам, и его успех не стал сюрпризом. Зато «Феррари», которая считалась главным преследователем «Ред Булл», разочаровала темпом, а на второе место неожиданно прорвался Ландо Норрис.

Британец после того уикенда занимал пятую строчку общего зачёта, позади пилотов «Ред Булл» и «Феррари», отставая от Ферстаппена на 52 очка. Мог ли тогда кто-то представить, какой будет расстановка сил в конце сезона и как она будет выглядеть в начале сезона-2025?