Вот вам и Хэмилтон на «Феррари»! Неожиданный спринтерский поул от Льюиса

Новая катастрофа Лоусона

Вторая квалификационная сессия сезона, а именно спринт-квалификация Гран-при Китая, не принесла облегчения Лиаму Лоусону. Новозеландец, сам назвавший уикенд в Мельбурне катастрофой, эту самую катастрофу продолжил. Так и не сумев прогреть шины, Лоусон просто мучился с автомобилем и в итоге показал последнее время. Сами понимаете, к каким разговорам это приведёт.

Соседом Лиама по последнему ряду неожиданно станет Нико Хюлькенберг, который завалил вторую попытку на финальном секторе и из-за этого не выбил из топ-15 Бортолето. Также не прошли дальше два гонщика «Альпин» — причём Дуэн проехал на половину десятой быстрее Гасли — и Окон.

А вот Оливер Берман пробился дальше, показав: «Хаас» не настолько безнадёжен, как можно было подумать. Что же до самого француза, то у него был занос на выходе из последнего поворота, а после возвращения в боксы Эстебан предполагал, что с машиной что-то не то.

Магия Алонсо закончилось

Фернандо Алонсо, здорово смотревшийся в начале первого сегмента, сохранить такую форму на SQ2 не сумел. Испанец проехал решающий быстрый круг на десятую медленнее Лэнса Стролла и остался только 11-м, в то время как канадец прошёл дальше. На 12-й позиции оказался Берман — пожалуй, это максимум для нынешнего «Хааса» и в целом отличный результат по сравнению с австралийским провалом.

Не пробился дальше Карлос Сайнс — пока испанец не в состоянии подружиться с «Уильямсом» и сильно уступает Албону вопреки предположениям экспертов. По радио экс-пилот «Феррари» признался, что пока не понимает, что происходит. Непростое начало нового этапа карьеры. На 14-й и 15-й строчках Бортолето и Хаджар. Для Габриэла результат адекватный, а вот Исак не прошёл дальше из-за серьёзной ошибки, хотя потенциал у машины был.

Также отметим, что вторую сессию подряд Хэмилтон оказывался в протоколе выше Леклера — на сей раз разница составила почти две десятые секунды. Неужели Льюис возвращает прежнюю квалификационную форму? Ответить на этот вопрос должен был в том числе третий сегмент спринт-квалификации.

Как «Макларен» остался без поула?!

Расклад сил в решающем сегменте теоретически мог измениться, ведь пилоты впервые за квалификацию перешли с «медиума» на «софт». Впрочем, всё равно ожидалась победа кого-то из гонщиков «Макларена». Первый быстрый круг остался за Пиастри, в то время как Норрис наделал ошибок и отстал от напарника.

В отличие от соперников, «Макларены» решили пойти на два быстрых круга, разделённых одним для охлаждения шин. И тактика не сработала! У Пиастри второй круг не вышел идеальным, даже несмотря на быстрейший третий сектор. Норрис здорово начал круг и, казалось, сейчас перехватит поул, однако Ландо грубо ошибся в конце длинной прямой и уныло поехал в боксы — фаворит чемпионата будет стартовать только шестым!

А кто же впереди? Не кто иной, как Льюис Хэмилтон! Британец здорово смотрелся всю сессию и более чем заслуженно показал быстрейшее время. Макс Ферстаппен уступил пилоту «Феррари» всего 18 тысячных, так что на старте спринта нас словно ждёт возвращение в 2021 год.

Лучший из «Макларенов» под управлением Пиастри будет стартовать третьим — по соседству с Леклером, который уступил Хэмилтону две десятые. На третьем ряду Расселл и проваливший пятницу Норрис. Антонелли на седьмой строчке — в половине секунды от напарника. Есть над чем работать.

Что касается сражения середняков, то там Цунода оказался шустрее Албона и Стролла. «Рейсинг Буллз» слегка быстрее «Уильямса» и «Астон Мартин», но разрывы совсем небольшие, что сулит интересную борьбу в спринте. Так что заводите будильники на 6:00 мск субботы!