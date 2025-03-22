Спринт Ф-1 в Шанхае: у Хэмилтона первая победа в «Феррари», Норрис еле-еле набрал очко

В Шанхае прошла короткая гонка в рамках Гран-при Китая Формулы-1. На первом ряду стартовой решётки расположились Хэмилтон и Ферстаппен, и потому старт представлял собой особый интерес — соперничество этих гонщиков уже несколько лет носит принципиальный характер. Кроме того, в паддоке ждали прорыва Ландо Норриса с шестого места.

На старте лидеры отработали чётко: Хэмилтон не позволил Ферстаппену пойти в атаку, в то время как Пиастри сохранил за собой третье место. А вот Норрис провалился с шестой позиции на девятую: Ландо зацепил колесом обочину в шестом повороте, потеряв время на ровном месте. Накануне британец провалил квалификацию, а теперь и вовсе вынужден был рисковать, чтобы набрать в спринте хоть какие-то очки.

Тем временем на четвёртую строчку прорвался Расселл — лидер «Мерседеса» опередил Леклера. Шестое место на фоне проблем Норриса перешло к Цуноде — Юки обогнал Антонелли, оставив итальянского новичка седьмым. На восьмой позиции после старта расположился Лэнс Стролл — и Норрису в первую очередь нужно было опередить его.

Лоусон сражается с Бортолето в глубине пелотона Фото: Clive Rose/Getty Images

Рисковать машиной в преддверии основной гонки никто не хотел, разве что Лиам Лоусон должен был хоть что-то показать «Ред Булл». На пятом круге новозеландец пошёл в атаку на Джека Дуэна — после максимально позднего торможения перед 14-м поворотом Лоусон с небольшим контактом передними колёсами протиснулся вперёд. Кругом спустя Лиам в том же месте — но уже куда чище — опередил Эстебана Окона и поднялся на 17-ю позицию.

Вскоре проявил активность Исак Хаджар: француз шёл прямо перед Лоусоном и начал пробивать Лиаму дорогу. На восьмом круге Хаджар с Лоусоном опередили Габриэла Бортолето, а на 11-12 кругах прошли Карлоса Сайнса, который в итоге свернул в боксы и в принципе распрощался с надеждами набрать очки. Однако не так уж и много их было и у Хаджара с Лоусоном, прорвавшимися лишь на 15-е и 16-е места.

Ближе к середине дистанции возобновилась борьба в стане лидеров. Если Норрис, несмотря на просьбы инженера, прибавить не мог, то Пиастри пошёл в атаку на Ферстаппена. Максу удалось отбить первый выпад австралийца, но ценой повышенного износа резины. Оскар на время ослабил хватку, но на 15-м круге из 19 с помощью DRS поравнялся с «Ред Булл» на прямой перед 14-м поворотом и обогнал его внутри шпильки.

Отставание от лидировавшего Хэмилтона к этому моменту достигло 3,3 секунды — достать «Феррари» за оставшиеся четыре круга у «Макларена» темпа уже не было. Льюис пересёк линию финиша и записал на свой счёт первую победу в составе «Скудерии» — пусть пока и в короткой гонке. Пиастри и Ферстаппен финишировали на втором и третьем местах — и заметно сократили отставание от возглавляющего чемпионат Ландо Норриса.

Четвёртую позицию под атаками Леклера всё-таки удержал Расселл, Цунода сохранил за собой шестую позицию, Антонелли стал седьмым, а Норрис за пару кругов до финиша обогнал Стролла и завоевал на финише восьмое место. Один балл в общий зачёт Ландо всё-таки набрал, но это довольно разочаровывающий результат для, как считается, главного претендента на чемпионский титул.

Не обошлось без драм в концовке пелотона — на последнем круге перед шпилькой столкнулись Дуэн и Бортолето. Пилот «Альпин» атаковал по внутренней траектории и ударил «Кик-Заубер» в заднее колесо. Победителем в этой борьбе вышел Карлос Сайнс, поднявшийся в итоге на 17-е место.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Норрис, но его отрыв от Ферстаппена сократился до двух очков. Идущий третьим Расселл уступает теперь 6 баллов, а расположившийся за ним Антонелли — 12. Топ-5 замыкает Алекс Албон, тогда как Оскар Пиастри отыграл разом три позиции и вышел на шестую строчку, а Льюис Хэмилтон теперь идёт в турнирной таблице седьмым — впереди Лэнс Стролла и Шарля Леклера.

В Кубке конструкторов «Макларен» немного упрочил лидерство: Уокинг теперь опережает «Мерседес» на 1 очко, а «Ред Булл» — на 11. «Феррари» поднялась на четвёртую позицию, «Скудерия» в 18 баллах позади «Макларена».

Квалификация к основной гонке уикенда стартует в субботу, 22 марта, в 10:00 по московскому времени.