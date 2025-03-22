На поуле «Макларен», но доминацией не пахнет! У второго номера «Ред Булл» снова катастрофа

После уверенной победы на Гран-при Австралии «Макларен» считается фаворитом и в Шанхае, но в спринте машины цвета папайи ничего не смогли поделать с Льюисом Хэмилтоном на «Феррари». Однако к моменту основной квалификации действующие обладатели Кубка конструкторов вернулись на первые позиции…

Очередная катастрофа Лоусона

В «Ред Булл» возлагают на нового напарника Макса Ферстаппена огромные надежды, но он их совершенно не оправдывает. За рулём новой машины у Лоусона было четыре важных дня — и они всё завершились неудачей. В квалификации в Мельбурне Лиам вылетел с трассы, в гонке убрался в стену, а в квалификации к спринту в Шанхае был последним.

И в основной квалификации новозеландец тоже провалился. Свою последнюю попытку в Q3 Лоусон завершил с 18-м временем, однако шедшие позади Джек Дуэн и Эстебан Окон оказались быстрее, так что Лиам второй день подряд замыкает протоколы квалификации.

Дуэну лучшего круга не хватило, а вот Окон показал 13-е время и выдавил из топ-15 своего бывшего напарника Пьера Гасли. На 17-й позиции квалифицировался Оливер Берман, Джек Дуэн, у которого в первой попытке был разворот на выходе из девятого поворота, стал 18-м, а на 19-й строчке расположился действующий чемпион Формулы-2 Габриэл Бортолето.

Хаджар победил Окона и Халка

Во втором сегменте борьба за путёвку в финал под клетчатым флагом развернулась между Хюлькенбергом, Оконом и Хаджаром. Халк первым закончил финальную попытку, но даже с улучшением оставался на грани вылета из топ-10. Буквально через минуту завершил круг Окон — и Эстебан опередил Нико, однако сам оказался 10-м.

Вслед за парой ветеранов финишную черту пересёк Исак Хаджар — француз показал блестящее время, расположился на четвёртой позиции (Цунода с пятым временем в Q2 оказался на 0,007 секунды медленнее напарника). В конце концов Окону места в Q3 не хватило: Эстебан занял 11-е место, Хюлькенберг — 12-е.

Опытнейший Фернандо Алонсо в решающей попытке смог показать лишь 13-е место, опередив Лэнса Стролла, который без улучшения проехал финальный быстрый круг. На 15-й строчке квалификацию завершил Карлос Сайнс — второй раз подряд испанец будет стоять на решётке Гран-при позади Албона.

Первый поул Оскара Пиастри

В финальном сегменте в первых попытках быстрейшим стал Пиастри. Норрис проехал круг на 0,09 секунды медленнее напарника и расположился на второй строчке, опередив Ферстаппена. Четвёртое время показал Хэмилтон, который опередил Расселла и Леклера. А вот Антонелли первого быстрого круга лишили — Кими нарушил границы трассы в 16-м повороте. В любом случае Кими с тем временем опережал только Албона и должен был прибавлять во второй попытке.

К концу сегмента состояние трассы, судя по всему, стало чуть хуже. Ферстаппен не смог прибавить на втором и третьем секторах — Макс улучшил время, но остался третьим. У Норриса тоже возникли проблемы — Ландо вовсе бросил быстрый круг. Зато немного улучшил Оскар Пиастри, завоевавший поул к воскресной гонке, а под самым клетчатым флагом на вторую строчку поднялся Джордж Расселл.

Ландо Норрис в итоге будет стартовать третьим — бок о бок с Максом Ферстаппеном. Третий ряд стартового поля разделят пилоты «Феррари» — причём Льюис Хэмилтон впереди Шарля Леклера. Исак Хаджар блестяще квалифицировался седьмым, опередив Андреа Кими Антонелли и Юки Цуноду. Алекс Албон в финальной попытке не прибавил и остался 10-м.