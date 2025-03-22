Очередной второй гонщик «Ред Булл» проваливается. Но так плохо ещё не было никогда

Гран-при Китая в этот уикенд проходит со спринтом, то есть в одном этапе сразу две квалификации. И в обеих на последнем месте был пилот из команды действующего чемпиона — новый напарник Макса Ферстаппена Лиам Лоусон.

В прошлом году многие, включая вашего автора, призывали «Ред Булл» сменить Серхио Переса именно на Лоусона — молодого, быстрого, голодного до побед и уверенного в себе. Однако пока что Лиам смотрится пугающе плохо. Хуже самых плохих прогнозов. Хуже Переса.

Четыре дня — четыре провала

Лоусон стал частью «Ред Булл» в конце прошлого года, но с тех пор у него лишь четыре по-настоящему важных дня. В первый из них — в день квалификации в Мельбурне — новозеландец вылетел с трассы и занял 18-е место. В воскресенье — во время, собственно, гонки — Лиам убрался в стену.

Следующий важный день — квалификация к спринту в Шанхае в минувшую пятницу — завершилась ещё одной ошибкой: Лоусон перестарался на выходе из девятого поворота и едва не потерял заднюю часть болида. Субботний спринт новозеландец провёл бодро, отыграл пять позиций, но, во-первых, за 14-е место в короткой гонке очков не дают, а во-вторых, борьба с «Альпин» и «Кик-Зауберами» в принципе неспособна реабилитировать за провал накануне.

Лиам Лоусон в спринте в Шанхае Фото: Mark Thompson/Getty Images

Шанс исправить уикенд представился в субботу — хорошая квалификация в основной гонке позволяла бы рассчитывать на финиш в топ-10 в воскресенье и хоть какие-то очки. Макс Ферстаппен по-прежнему борется за победы, но в случае Лоусона даже о подиумах мечтать не приходится. Однако Лиам упустил и этот шанс.

В субботней квалификации Лоусон вновь стал последним, проиграв времени Ферстаппена в первом сегменте 0,750 секунды. «Рабочее окно очень узкое. Понятно, что это не оправдание, что я должен совладать с ним. К тому же мы не справились с трафиком, — рассказал Лиам. — Но это тоже не оправдание, потому что мы уже в первой попытке должны быть достаточно быстры».

Пора увольнять?

Лоусон выступает не просто хуже Переса, он едет хуже де Вриса (Ник в своих первых квалификациях за «Альфа Таури» в 2023-м был 19-м и 18-м). Лиам сейчас едет даже хуже, чем он сам в прошлом ехал за «Рейсинг Буллз». Когда новозеландец заменял в команде из Фаэнцы Риккардо, он стабильно держался в темпе более опытного Юки Цуноды, а теперь Лиама словно подменили.

Можно сколько угодно рассуждать, что болид «Ред Булл» настолько чувствителен, что справиться с ним способен только Ферстаппен, но это тоже не оправдание. Если ты уступаешь напарнику в квалификации три четверти секунды, проблема в тебе, и неважно, выступаешь ты в одной команде с действующим чемпионом или середняком.

Лиам Лоусон и Макс Ферстаппен Фото: Mark Thompson/Getty Images

В Милтон-Кинсе готовились к тому, что у новичка возникнут проблемы — хотя их масштаб едва ли кто-то себе представлял. Время на адаптацию у Лоусона есть. Ему необходимо провести один сильный этап, хотя бы два дня подряд чувствовать себя за рулём уверенно, и это станет базой для дальнейшей работы. Если Лиам сможет найти и сохранить эту уверенность, этого для «Ред Булл» на первых порах будет достаточно.

Однако по самолюбию Лиама нанесён огромный удар. В прошлом году Хельмут Марко объяснял выбор пилота психологической устойчивостью Лоусона, но в самые важные моменты уикенда новозеландец выглядит потерянным и беспомощным. Если Лиам продолжит в том же духе, то на фоне успехов Цуноды и Хаджара может ещё до летнего перерыва потерять место в основной команде.