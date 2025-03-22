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Формула-1, Гран-при Китая 2025 года 22 марта — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Никто не знает, чего ждать от второй гонки нового сезона Ф-1! Гран-при Китая — LIVE
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
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Онлайн-трансляция Гран-при Китая Формулы-1
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Кто окажется быстрее и у кого выдержат шины? Старт гонки — в 10:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Расклады сил на гонку Формулы-1 в Шанхае максимально запутанны. Считать ли фаворитом «Макларен», раз Оскар Пиастри на поуле? У них отличная машина, но тот же Ландо Норрис постоянно допускает ошибки и жалуется на нервную машину. А может, ставим на победителей спринта из «Феррари»? Однако в основной гонке Хэмилтон и Леклер стартуют лишь пятым и шестым. Ещё есть Джордж Расселл на «Мерседесе», но немцы зачастую сами не знают, будут ли они на сей раз лететь или страдать. Ферстаппен и «Ред Булл»? Макс пошутил, что у него будет шанс на победу только в случае схода трёх пилотов, стартующих перед ним.

А самое главное, никто заранее не скажет, чья машина лучше зачарует хрупкие шины «Пирелли», чьё гранулирование сводит пилотов с ума! Все подробности гонки Гран-при Китая Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции.

Live Евгений Кустов

Добрый вечер! Через 11 с небольшим часов в Шанхае стартует гонка второго этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Китая. Следите за ней вместе с нами, тем более борьба обещает стать непредсказуемой. Далеко не факт, что обладатель поул-позишен Оскар Пиастри удержит первую позицию, тем более что австралиец стартует с первого места впервые в жизни…

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