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Формула-1 Гран-при Китая — 2025, гонка: Пиастри выиграл, Норрис второй, Расселл третий, Хэмилтон пропустил Леклера

Гран-при Китая: Хэмилтона задвинули в «Феррари», Пиастри почти доминирует
Евгений Кустов
Формула-1, Гран-при Китая — 2025: обзор
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Победный дубль для «Макларена» в Шанхае. И блестящее седьмое место для Окона на «Хаасе».

Единственной важной новостью перед стартом Гран-при Китая стало решение «Ред Булл» поменять настройки подвески на болиде Лиама Лоусона — разумеется, это нарушение правил закрытого парка, из-за которого новозеландец сменил 20-ю стартовую позицию на старт с пит-лейна. Ну, не слишком принципиально.

Что же касается начавших гонку с решётки, то Оскар Пиастри справился с первым в карьере спуртом с поул-позишен: австралиец заблокировал попытку атаки со стороны Джорджа Расселла и невольно помог Ландо Норрису, который обошёл «Мерседес» в первой связке поворотов. Плохо стартовал Макс Ферстаппен, пропустивший обе «Феррари». Леклер при этом повредил переднее антикрыло о колесо Хэмилтона.

У монегаска спросили по радио, сумеет ли он продержаться с повреждённым крылом до первого пит-стопа — Шарль ответил, что «выживет». А через несколько кругов выяснилось, что даже на такой «Феррари» Леклер спокойно отрывается от Ферстаппена и держится в DRS позади Хэмилтона. Всё шло настолько хорошо, что в итоге крыло решили вообще не менять — зачем чинить то, что работает.

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Впереди всё шло довольно спокойно: Норрис не наседал на Пиастри и не подпускал к себе Расселла. При этом нельзя было говорить о доминировании «Макларена»: отрыв от Джорджа и двух «Феррари» был небольшим. Настолько небольшим, что когда Ландо провёл первый пит-стоп на круг позже Расселла, то очутился на трассе позади «Мерседеса». Впрочем, Норрис очень быстро сумел вернуть себе вторую позицию, дав понять: борьба за победу сегодня — внутреннее дело «Макларена».

Что же до Расселла, то у него вскоре сменился преследователь: «Феррари» оценила скорость Леклера и приказала Хэмилтону пропустить напарника. Льюис попытался было ответить в стиле «да пусть подъедет поближе», но всё же портить отношения с командным мостиком не стал и через круг подчинился (потом выяснилось, что изначально идею с обменом подкинул сам британец).

Леклер быстро залез в зону «Мерседеса», но вот ни одной атаки совершить не сумел: по словам Шарля, болид Расселла на выходе из поворотов словно превращался в дрэгстер, и при таком разгоне Расселла у «Феррари» не было шанса. Ну а потом Леклер допустил небольшую ошибку и отстал.

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Когда пришла пора вторых пит-стопов, то вдруг выяснилось, что в группе лидеров на них собрался только Хэмилтон, в то время как оба пилота «Макларена», Расселл, Леклер и Ферстаппен собрались ехать до финиша на старом комплекте «харда». Льюис, конечно, поехал после пит-стопа быстрее, но недостаточно, чтобы догнать хотя бы того же Макса и вернуть себе пятую позицию.

Что же до борьбы до победы, то Норрис вроде бы намекал, что может ехать быстрее, но очень не хотел оказаться в грязном воздухе позади болида Пиастри — кажется, Ландо вполне устраивала и вторая позиция по итогам гонки. К тому же под финиш у Норриса начала «уходить» педаль тормоза — в такой ситуации британец окончательно сосредоточился на задаче набрать 18 очков и с ней справился. Ну а Пиастри уверенно завершил победой близкий к идеальному уикенд.

Расселл уверенно финишировал третьим, а вот позади него Леклер не удержал четвёртую позицию. Ферстаппен заметно прибавил на второй половине дистанции, сократил отставание от «Феррари» и за три круга до финиша красиво опередил Шарля после нескольких перекрещиваний траектории в стартовой «улитке». Так что у лидера «Ред Булл» четвёртое место, две «Феррари» ограничились пятым и шестым.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

В середине пелотона Лэнс Стролл вроде бы грамотно реализовывал тактику с одним пит-стопом после старта на «харде». В то время как почти все оппоненты, кроме Бермана и Албона, явно пошли на стратегию с двумя остановками, канадец как ни в чём не бывало ехал на стартовом комплекте на комфортной седьмой позиции. Правда, после пит-стопа ситуация оказалась менее радужной, чем ожидалось: канадец так и не сумел вернуться в очковую зону. Свежий «медиум» внезапно почти не дал преимущества, и Лэнс остался 12-м.

Правильнее оказалась стратегия Окона, который проехал гонку с одним пит-стопом при старте на «медиуме». Уже после остановки француз сумел опередить Антонелли, и в итоге этот манёвр принёс французу отличное седьмое место — вот это компенсация за провал «Хааса» в Австралии! Кими остался восьмым, Албон, несмотря на более свежие шины, эту пару не догнал и финишировал девятым. Замкнул десятку Берман — его решение поехать в боксы раньше Стролла оказалось удачным.

А вот пилоты «Рейсинг Буллз», здорово начавшие гонку, в итоге провалились: тактика с двумя остановками привела Хаджара лишь на 14-е место (после того как Дуэна наказали за «вывоз» француза), а Цунода из-за поломки переднего антикрыла и вовсе финишировал 19-м и последним. «Телята» могут утешать себя очередным слабым выступлением Лиама Лоусона — после финиша 15-м новозеландец ещё ближе к потере места в «Ред Булл». Шанс исправиться будет 4-6 апреля на Гран-при Японии.

Как прошло гоночное воскресенье в Шанхае:
Дубль «Макларена», красивейшая борьба Ферстаппена с Леклером! Каким был Гран-при Китая
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Дубль «Макларена», красивейшая борьба Ферстаппена с Леклером! Каким был Гран-при Китая
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