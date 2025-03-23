Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Китая — 2025: Хюлькенберг, Сайнс, Дуэн, Лоусон, кто-то другой

Кто худший гонщик Гран-при Китая Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Китая Формулы-1?
Аудио-версия:
Комментарии
Разумеется, в списке кандидат на скорое увольнение из «Ред Булл».

И в сезоне-2025 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления гонщиков именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Шанхае редакция отобрала сразу семерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Китая Формулы-1?
Лиам Лоусон
Фото: Mark Thompson/Getty Images
1 место

Лиам Лоусон

Увы, и вторая основная гонка сезона не принесла Лиаму счастья или хотя бы заметного проблеска в темпе. За всю гоночную дистанцию пилот «Ред Булл» опередил только четырёх пилотов — Дуэна после штрафа, Бортолето и Хюлькенберга после вылетов и Цуноду после поломки антикрыла. То есть воспользовался проблемами и не более. Слабое выступление и 65 секунд отставания от Ферстаппена.

Карлос Сайнс
Фото: Clive Rose/Getty Images
2 место

Карлос Сайнс

Испанец второй уикенд подряд никак не может привыкнуть к болиду «Уильямса». Вот и в гонке если Албон даже покрасовался в лидерах, то Карлос смотрелся беззубо и попал в очки только благодаря дисквалификации сразу трёх соперников. Отставание от Албона на финише — 20 секунд. «Странный и очень тяжёлый уикенд», — констатировал Карлос.

Джек Дуэн
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
3 место

Джек Дуэн

На самом деле не самая провальная гонка в исполнении австралийца, который, в отличие от Мельбурна, проехал всю дистанцию и набрался опыта. Вот только бойцовский дух Дуэна в итоге привёл к 10-секундному штрафу за «вывоз» на обочину Исака Хаджара. С учётом этого наказания Джек проиграл Гасли 21 секунду. Без штрафа получались бы вполне приличные 11.

Габриэл Бортолето
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
4 место

Габриэл Бортолето

Бразильский новичок «Кик-Заубера» всё себе испортил на первом же круге, когда в попытке побороться с Оливером Берманом потерял контроль над машиной и улетел в гравий. Бортолето продолжил гонку последним с отставанием от всего пелотона и на оставшейся части дистанции просто учился работать с шинами и набирался опыта. В оправдание Габриэла скажем, что на обочину на старте унесло и опытнейшего Хюлькенберга.

Льюис Хэмилтон
Фото: Mark Thompson/Getty Images
5 место

Льюис Хэмилтон

После доминации над напарником в спринтерской части уикенда и просто победы над Леклером в квалификации Льюис провёл на удивление беззубую гонку. Леклер даже на повреждённой машине смотрелся намного быстрее, из-за чего Хэмилтон даже сам предложил командному мостику поменяться позициями. Да и решение пойти на два пит-стопа разве что избавило от недовеса машины, но не было верным именно тактически — британец без борьбы пустил вперёд Ферстаппена.

Нико Хюлькенберг
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
6 место

Нико Хюлькенберг

Немец всё себе испортил уже на старте. Пропустив к первому повороту Алонсо, Хюлькенберг внезапно потерял контроль над машиной в третьем повороте, всё-таки отловил её, но уже проехав по поребрику и зоне вылета — в этот момент Халк сильно повредил днище машины и потерял скорость. После этого вся гонка превратилась в бесперспективное мучение.

Андреа Кими Антонелли
Фото: Mark Thompson/Getty Images
7 место

Андреа Кими Антонелли

Юный итальянец за гонку отстал от Расселла на 40 секунд — по сути «Мерседес» сражался впереди лишь одной машиной. Вдобавок ко всему после единственного пит-стопа Андреа Кими не сдержал позади Эстебана Окона. Хотя есть и оправдание: на первом круге Антонелли не повезло наехать на обломки от болида Леклера и повредить днище. Это как минимум отчасти оправдывает низкую скорость новичка.

Как прошло гоночное воскресенье в Шанхае:
Оба гонщика «Феррари» дисквалифицированы! Каким был ГП Китая и разборки после него
Live
Оба гонщика «Феррари» дисквалифицированы! Каким был ГП Китая и разборки после него
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android