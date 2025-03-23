Кто худший гонщик Гран-при Китая Формулы-1?

И в сезоне-2025 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления гонщиков именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Шанхае редакция отобрала сразу семерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Лиам Лоусон
Увы, и вторая основная гонка сезона не принесла Лиаму счастья или хотя бы заметного проблеска в темпе. За всю гоночную дистанцию пилот «Ред Булл» опередил только четырёх пилотов — Дуэна после штрафа, Бортолето и Хюлькенберга после вылетов и Цуноду после поломки антикрыла. То есть воспользовался проблемами и не более. Слабое выступление и 65 секунд отставания от Ферстаппена.
Карлос Сайнс
Испанец второй уикенд подряд никак не может привыкнуть к болиду «Уильямса». Вот и в гонке если Албон даже покрасовался в лидерах, то Карлос смотрелся беззубо и попал в очки только благодаря дисквалификации сразу трёх соперников. Отставание от Албона на финише — 20 секунд. «Странный и очень тяжёлый уикенд», — констатировал Карлос.
Джек Дуэн
На самом деле не самая провальная гонка в исполнении австралийца, который, в отличие от Мельбурна, проехал всю дистанцию и набрался опыта. Вот только бойцовский дух Дуэна в итоге привёл к 10-секундному штрафу за «вывоз» на обочину Исака Хаджара. С учётом этого наказания Джек проиграл Гасли 21 секунду. Без штрафа получались бы вполне приличные 11.
Габриэл Бортолето
Бразильский новичок «Кик-Заубера» всё себе испортил на первом же круге, когда в попытке побороться с Оливером Берманом потерял контроль над машиной и улетел в гравий. Бортолето продолжил гонку последним с отставанием от всего пелотона и на оставшейся части дистанции просто учился работать с шинами и набирался опыта. В оправдание Габриэла скажем, что на обочину на старте унесло и опытнейшего Хюлькенберга.
Льюис Хэмилтон
После доминации над напарником в спринтерской части уикенда и просто победы над Леклером в квалификации Льюис провёл на удивление беззубую гонку. Леклер даже на повреждённой машине смотрелся намного быстрее, из-за чего Хэмилтон даже сам предложил командному мостику поменяться позициями. Да и решение пойти на два пит-стопа разве что избавило от недовеса машины, но не было верным именно тактически — британец без борьбы пустил вперёд Ферстаппена.
Нико Хюлькенберг
Немец всё себе испортил уже на старте. Пропустив к первому повороту Алонсо, Хюлькенберг внезапно потерял контроль над машиной в третьем повороте, всё-таки отловил её, но уже проехав по поребрику и зоне вылета — в этот момент Халк сильно повредил днище машины и потерял скорость. После этого вся гонка превратилась в бесперспективное мучение.
Андреа Кими Антонелли
Юный итальянец за гонку отстал от Расселла на 40 секунд — по сути «Мерседес» сражался впереди лишь одной машиной. Вдобавок ко всему после единственного пит-стопа Андреа Кими не сдержал позади Эстебана Окона. Хотя есть и оправдание: на первом круге Антонелли не повезло наехать на обломки от болида Леклера и повредить днище. Это как минимум отчасти оправдывает низкую скорость новичка.