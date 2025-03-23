«Феррари» прошла от победы к позору, Пиастри готов стать фаворитом. Итоги ГП Китая Ф-1

На Международном автодроме Шанхая состоялся второй этап Формулы-1 сезона 2025 года. Оскар Пиастри одержал уверенную победу, опередив Ландо Норриса, который чудом доехал до финиша, а также Джорджа Расселла, вновь поднявшегося на подиум. Пилоты «Феррари» едва не вышибли друг друга в первом повороте, кое-как добрались до финиша, проиграв Ферстаппену, и всё это лишь для того, чтобы через пару часов быть исключёнными из протоколов.

Эти и другие события Гран-при Китая — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Мощное заявление Пиастри

Сезон-2024 Пиастри провёл в статусе второго пилота «Макларена», и не все верили, что Оскару по силам бороться с более опытным Норрисом за титул. Но в Шанхае австралиец весь уикенд был на шаг впереди напарника и отыграл больше половины отставания от него в общем зачёте. Символично и то, что Пиастри сделал своё заявление о намерениях на трассе, которая, по словам Андреа Стеллы, одна из самых сложных для Оскара в календаре.

Норрис, Пиастри и Расселл на подиуме Гран-при Китая Фото: Clive Rose/Getty Images

Вопрос, однако, в том, как часто австралиец будет выступать на таком уровне. Норриса он опережал и раньше, но для борьбы за титул необходимо делать это регулярно. В данный момент Оскару нужны ещё две такие гонки, чтобы опередить напарника в общем зачёте. И вот если Пиастри проведёт так же следующие два этапа, фаворит чемпионата будет уже не так очевиден, как сейчас.

Норрис упустил победу в субботу

Для Норриса концовка гонки получилась нервной — увеличился ход педали тормоза, и инженер скомандовал пилоту обращаться с ней осторожнее. После финиша Ландо признался, что ему повезло: если бы гонка шла ещё один круг, он бы пропустил Расселла, а если бы два — вообще не доехал бы до финиша. Отдадим должное: британец не потерял хладнокровие и сберёг 18 очков.

С другой стороны, Ландо весь уикенд был медленнее Пиастри. В пятницу, когда Оскар пытался угнаться за Хэмилтоном, Норрис с трудом набрал одно очко, а в субботу запорол финальную попытку квалификации. Победу британец упустил фактически в этот момент — опередить в воскресенье напарника Ландо мог бы лишь в случае его ошибки. Так себе выступление для фаворита сезона.

Ферстаппен потерял три очка

На финальном отрезке Ферстаппен победил пилотов «Феррари» — уехал от Хэмилтона на свежих шинах и красиво переиграл в извилистой связке Леклера. Однако из-за борьбы с гонщиками «Скудерии», которых Макс пропустил на старте, подиум оказался недосягаем. Возможно, «Мерседес» был «Ред Булл» не по зубам, но это не оправдывает слабый старт в исполнении действующего чемпиона.

Ферстаппен позади пилотов «Феррари» Фото: Clive Mason/Getty Images

Рассчитывать на волшебный технический прорыв «Ред Булл» не стоит, директивы ФИА «Макларену» никак не мешают, и потому Ферстаппен — единственный в данный момент реальный соперник Норриса и Пиастри в борьбе за титул — должен выжимать из каждой ситуации максимум. И в этот раз про Макса такого сказать нельзя. Впрочем, пока он уступает лишь восемь очков, вся борьба ещё впереди.

Второй подряд провал «Феррари»

В спринте Хэмилтон удивил весьма убедительной победой, но в основных сессиях «Феррари» откатилась на прежние позиции — в воскресенье «Скудерия» была худшей среди топ-команд. Возможно, не сломай Леклер переднее антикрыло или не смени во второй раз шины Хэмилтон, Шарль и смог бы устоять впереди Макса, но речь в любом случае идёт лишь о четвёртом месте — даже не о подиуме.

А вскоре после окончания гонки обе «Феррари» и вовсе были исключены из протоколов: Леклер лишился пятого места за недовес машины (инженеры оказались не готовы к стратегии с одним пит-стопом), Хэмилтон — за чрезмерный износ доски скольжения (вероятно, перестарались с клиренсом). Как итог — после двух этапов «Феррари» занимает пятое место командного зачёта, уступая «Уильямсу», а её сотрудники допускают двойные дисквалификации пилотов.

«Хаас» приятно удивил

В Австралии «Хаас» был медленнее всех, но в Китае внезапно воспрянул духом. Окон не только стал сильнейшим в середине пелотона, но также обогнал Антонелли, благодаря чему после дисквалификации пилотов «Феррари» очутился на пятой позиции. С учётом четырёх очков Бермана этот уикенд стал для «Хааса» самым результативным после Шпильберга-2022.

Цунода и Окон на Гран-при Китая Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Увереннее на трассе смотрится не только машина, но и британский новичок команды. Вылеты в Мельбурне не могли не пошатнуть веру 19-летнего пилота в себя, и на этом фоне успех на совершенно незнакомой трассе в Шанхае поможет восстановить уверенность. Гран-при Китая показал, что перспективы «Хааса» в этом сезоне куда радужнее, чем казалось.

В «Рейсинг Буллз» опять перехитрили самих себя

Один из главных сюрпризов начала сезона — скорость «Рейсинг Буллз», пилоты которой два этапа подряд почти полным составом проходят в Q3. В гонках машина тоже смотрится здорово, но в Кубке конструкторов у команды из Фаэнцы лишь три очка, выцарапанные Юки Цунодой в спринте. В воскресенье же «Рейсинг Буллз» уже во второй раз подряд испортила себе всё стратегией.

«Пирелли» предсказывала, что в Китае оптимальной будет тактика двух пит-стопов — и именно она «Рейсинг Буллз» и подвела. Живучесть «харда» для всех стала сюрпризом, однако только в «Рейсинг Буллз» не изменили план по ходу гонки и всё-таки совершили два плановых пит-стопа своим пилотам, даже не разделив между ними стратегию. Пятым по итогам гонки мог бы быть Цунода, а не Окон.

У «Альпин» — сплошные страдания

После предсезонных тестов в паддоке спорили, кто — «Уильямс» или «Альпин» — лидирует в середине пелотона. И у первых дела пока идут действительно неплохо, а вот у вторых — всё максимально плохо: «Альпин» после двух этапов идёт последней в Кубке конструкторов и остаётся единственной командой, не набравшей ни одного очка. И не сказать, что в этом виноват кто-то, кроме самой «Альпин».

В Мельбурне стратеги подзатянули переход Гасли на промежуточные шины, да и сам Пьер поскользнулся в первом повороте. В Шанхае француза, финишировавшего в шаге от топ-10, дисквалифицировали за недовес — как и Леклера. Дуэн тоже пока, мягко говоря, не блистает. Впрочем, дело тут не только в пилотах — по скорости «Альпин» позади «Уильямса», «Рейсинг Буллз» и «Хааса».