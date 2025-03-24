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Егор Оруджев — о Гран-при Китая Формулы-1: уровень Пиастри, замена Лоусона на Цуноду, тактика Хэмилтона и Феррари

Пора ли менять Лоусона и почему Хэмилтон решил отдать позицию Леклеру? Разбор
Егор Оруджев
Гран-при Китая Формулы-1: экспертиза
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Егор Оруджев по итогам Гран-при Китая даёт совет «Ред Булл», как выйти из кризиса с напарниками Ферстаппена.

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Китая Формулы-1, который выиграл Оскар Пиастри.

Можно ли уже говорить, что мы видим нового стабильного Пиастри, который готов отобрать у Норриса титул?

На таком уровне прошла всего одна гонка, так что нет, конечно. В Австралии от Оскара очень глупо уплыл подиум. На сей раз без ошибок, но о стабильности говорить рано.

У Ландо было много ошибок по ходу уикенда. Чем это объясняете?

Плюс у Ландо ещё не было темпа в спринте. Думаю, именно из-за формата со спринтом и того, что это был Китай — с новым покрытием трасса. Где-то чуть не попали в настройки, хотя на тренировке Ландо был по времени в другой лиге.

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В пятницу и субботу Льюис доминировал над Шарлем. Что случилось?

Думаю, не попали в настройки или в баланс машины. К такому мнению сильно подтолкнула скорость Леклера в гонке без части крыла. Сразу спокойно в темпе Льюиса поехал и даже быстрее. Так что, возможно, дело в этом: как только машина стала комфортнее, темп появился.

Хэмилтон сам предложил пропустить Леклера — насколько ожидали подобного?

Льюис и раньше с тем же Валттери бывал «джентльменом». Сейчас он ещё старше и ещё больше «джентльмен». Тем более и тифози надо к себе расположить — какой классный, ещё и за команду беспокоится, а не только о себе!

Гонщики «Феррари» в борьбе на Гран-при Китая

Гонщики «Феррари» в борьбе на Гран-при Китая

Фото: Clive Mason/Getty Images

Пошли слухи, что «Ред Булл» готов заменить Лоусона уже после двух Гран-при. Поспешное решение?

Мне кажется, ради эксперимента могут и попробовать. Почему нет? А после рокировки и таких же результатов от Цуноды команде надо будет задуматься о машине для двух пилотов, а не для одного. Одно дело, когда у вас одна из лучших машин и успехи первого пилота позволяют бороться за Кубок конструкторов. Сейчас, когда машина не вау, уже и Макс не может приезжать на подиум. И эта машина сделана вокруг него, а второй гонщик на ней просто выживает. Кому-то подойдёт больше, кому-то меньше, но результат не поменяется.

Какой должен быть подход у «Ред Булл» при выборе напарника Макса?

Выбирать таких пилотов, которые комфортно себя чувствуют с нервной и непредсказуемой машиной. Спойлер: таких нет. Так что исправить ситуацию можно, только сделав машину под двух гонщиков.

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Как вам новички Ф-1 по итогам двух Гран-при? Кто удивляет, кто расстраивает?

Расстраивает, как и всех, Лоусон. Вообще, у всех новичков непростое начало, но были и яркие моменты. Азиатские трассы особенно сложны для «европейских» новичков. Представьте: вы никогда не были на трассе, а вам дают одну тренировку. В европейской части календаря дела попроще, у тебя многолетний опыт на каждой трассе в Ф-4, Ф-3 и Ф-2. Просто двигаешь отметки торможений и другие ориентиры на трассе — и всё. Уже знаешь, где какая кочка и какой поребрик. Какой можно брать, какой нельзя. А тут новая трасса, и тебе надо всё это узнавать на скорости за 200. Поэтому дебют на трассе именно в Ф-1 особенно сложен.

Дуэн в Китае несколько раз попадал в переделки. То, что он так агрессивен, верный подход для новичка или нет?

По крайней мере, он был на экране куда чаще Гасли. В остальном, конечно, такая агрессия излишняя. Но не помню, когда кого-то наказывали за подобный «вывоз» — все помним Макса, когда контролируемые «вывозы» соперников с трассы не наказывались… А вообще, Джеку надо себя проявлять после всех разговоров о Колапинто. И в целом Дуэн рядом с Пьером, а не как все думали.

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