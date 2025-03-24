Убедительный Пиастри и противоречивый Хэмилтон. Оценки за Гран-при Китая Формулы-1

Второй этап Формулы-1 сезона-2025 — в субъективных оценках автора.

Оскар Пиастри — 9

Победа на Гран-при Китая стала третьей и самой убедительной в карьере Пиастри. В этот уикенд Оскар был сильнейшим на трассе, отыграл более половины отставания от Норриса в чемпионате и дал понять, что готов бороться за титул. Но отметим, что ни в одной из квалификаций идеального круга Оскару пройти не удалось.

Джордж Расселл — 9

Два подиума в двух первых Гран-при — превосходное начало сезона для Джорджа Расселла, который стабильно выжимает максимум из имеющейся техники и держится в группе лидеров общего зачёта. Долго ли англичанин в ней протянет? Это вопрос к инженерам «Мерседеса».

Юки Цунода — 8,5

Японец не лучшим образом выступил в субботней квалификации, уступив Хаджару, но отыгрался на старте и к середине воскресной гонки шёл первым среди середняков — увы, подвели тактика и хрупкое антикрыло. Вместе с тем Юки затащил «Рейсинг Буллз» на шестое место в спринте и принёс команде первые очки.

Эстебан Окон — 8,5

Окон, в отличие от Цуноды, не слишком хорошо выступил в короткой гонке — из-за сноса в квалификации он стартовал в ней издалека. Зато к воскресному заезду Эстебан квалифицировался 11-м, хорошо стартовал и позднее смелым манёвром с заездом на газон обогнал Антонелли.

Макс Ферстаппен — 8

Нидерландец провёл сильный уикенд и исполнил один из самых красивых обгонов в истории, но всё же не выдал того максимума, к которому привыкли в «Ред Булл»: в субботней квалификации Макс потерял время на первом и втором секторах решающей попытки, а в воскресенье пропустил на старте пару «Феррари».

Исак Хаджар — 7,5

В пятницу француз ошибся в квалификации к спринту и в короткой гонке дотянуться до очков уже не мог, но затем Исаку удалось реабилитироваться. Он прошёл в Q3, где опередил Цуноду, и вплоть до начала пит-стопов держался в топ-10. Увы, тактика двух пит-стопов оказалась неверной.

Ландо Норрис — 7

Весь уикенд Норрис уступал в темпе Пиастри и даже до проблем с тормозами в концовке воскресного Гран-при не угрожал лидерству Оскара. Но в сравнении со спринтом, в начале которого Ландо зацепил обочину в шестом повороте и затем с трудом набрал одно очко, это была ещё неплохая гонка.

Ландо Норрис на подиуме Гран-при Китая Фото: Mark Thompson/Getty Images

Андреа Кими Антонелли — 7

Для Антонелли Гран-при Китая тоже прошёл не без проблем. Итальянец вновь не смог раскрыть потенциал в квалификации, а в гонке терял время из-за повреждения днища. В последнем, впрочем, Кими не виноват — вероятнее всего, под его автомобиль попал один из обломков от машины Леклера.

Шарль Леклер — 7

Леклер в начале уикенда уступал в темпе Хэмилтону и, хотя смог переломить инициативу, по-настоящему свой потенциал так и не раскрыл. Шарль сам виноват в поломке антикрыла — и то, что он при этом финишировал пятым, впечатляет. Но будь у монегаска целая машина, он, возможно, оставил бы позади Ферстаппена и даже Расселла.

Льюис Хэмилтон — 7

В Шанхае Хэмилтон смотрелся куда увереннее, чем в Австралии, и даже выиграл субботний спринт. Но затем темп снова исчез — в Q3 Льюис был медленнее, чем в SQ3 накануне. Однако совсем странно выглядело то, что в воскресенье британец уступал Леклеру на подбитой машине. Максимально неровный уикенд.

Александер Албон — 7

На Гран-при Китая у Албона возникли проблемы на быстрых кругах — в третьих сегментах Алекс оба раза был медленнее, чем в предыдущих. Таец всё-таки удержался в топ-10 в гонке, но без дисквалификации «Феррари» и тактических проблем «Рейсинг Буллз» очков бы у Албона не было.

Оливер Берман — 7

Второй этап сезона англичанин провёл увереннее, чем первый. Берман выбрал альтернативную тактику и проехал на «медиуме» больше половины дистанции, заслужив 10-е место, которое благодаря дисквалификации «Феррари» превратилось в итоге в восьмое.

Лэнс Стролл — 6,5

Стролл выбрал альтернативную тактику со стартом на «харде» и ударным отрезком на «медиуме» в концовке, однако особенного удара так и не вышло. Лэнс финишировал только 12-м — позади Бермана и Гасли, и, если бы не дисквалификация трёх пилотов впереди, канадец остался бы без очков.

Борьба Лэнса Стролла и Оливера Бермана Фото: Clive Mason/Getty Images

Пьер Гасли — 6,5

Гасли продемонстрировал относительно неплохой темп в гонке, но на фоне слабых квалификаций его оказалось недостаточно, чтобы набрать очки. И проблема именно в том, что Пьер не выжимает из машины последние сотые доли секунды — в этот уикенд ни в одной из квалификаций чистого круга он так и не собрал.

Фернандо Алонсо — 6,5

Для Фернандо Алонсо Гран-при Шанхая продолжался чуть более трёх кругов — отказали тормоза. Однако и до этого испанец не блистал и почти весь уикенд был позади Стролла — уступил ему в пятничной квалификации и всю короткую гонку провёл позади. В главной квалификации круг у Фернандо тоже не был чистым.

Джек Дуэн — 6

Даже несмотря на разворот в одной из попыток, Дуэн здорово смотрелся в квалификации и держался в темпе напарника. В то же время в спринте Джек вынес в шпильке Бортолето, а в гонке нарвался на штраф и был слишком далёк от того, чтобы претендовать на очки.

Карлос Сайнс — 5

Гран-при Австралии не был исключением — опытнейший испанец не смог быстро адаптироваться к новой для себя машине и вновь уступил Албону. Больше всего обескураживает, что в основной квалификации обе попытки Сайнса во втором сегменте оказались медленнее, чем в Q1.

Габриэл Бортолето — 4

Во второй раз подряд гонка Бортолето заканчивается после разворота — и в минувший уикенд он произошёл уже на первом круге. До этого бразильский новичок неплохо смотрелся в квалификации к спринту, но позже в короткой гонке темпом тоже не блистал.

Хюлькенберг и Бортолето на Гран-при Китая Фото: Mark Thompson/Getty Images

Нико Хюлькенберг — 4

Для Хюлькенберга гонка в Шанхае тоже закончилась после вылета в первом повороте — немец проехал по гравию и повредил днище машины. На финише Нико оказался прямо позади Бортолето — тот случай, когда опытнейший ветеран выступил на уровне новичка.

Лиам Лоусон — 3

Второй кошмарный уикенд для второго пилота «Ред Булл». В квалификациях Лиам выглядел настолько беспомощно, что обе гонки уикенда превратились фактически в продолжение тестов. Новозеландец вроде бы заслужил немного сочувствия, но, если тебе на втором этапе сезона нужны тесты, это не уровень топ-команды Формулы-1.