Страшный пример для «Ред Булл»: в MotoGP «Хонда» упала вниз и потеряла великого чемпиона

Все в курсе проблем экс-чемпионов Ф-1 из «Ред Булл», которые в прошлом году уступили в Кубке конструкторов, а в нынешнем сезоне рискуют не дождаться пятого чемпионского титула Макса Ферстаппена. Если даже не брать во внимание незавидную судьбу его напарников — развивая машину под специфические запросы чемпиона, загубили карьеру одному пилоту, загубят и ещё нескольким — то для коллектива в целом ситуация складывается печальная. И во многом похожая на судьбу заводской команды «Хонды» в MotoGP. Вспомним, как и к чему пришли японцы. Печальных совпадений с «Ред Булл» ну очень много.

«Риск ради подиума того стоит, но не ради 7-го или 10-го места»

Дебютировав в MotoGP в 2013 году в составе заводского коллектива «Хонды», испанец Марк Маркес с первой попытки взял в серии титул. В 2014-м и 2016-2019 годах Марк повторил своё достижение, переписав на себя массу рекордов в мотогонках. Казалось, Маркес и «Хонда» будут непобедимы…

После травмы на первом же этапе сезона-2020 и повторной — при восстановлении дома — Маркес в итоге выбыл до конца чемпионата и вернулся в строй лишь на третьем Гран-при 2021 года. И в отсутствие испанца стало понятно, что без Маркеса «Хонда» бессильна: ни одной победы в 2020-м при трёх триумфах в 2021-м, добытых чемпионом. Но и тот сезон пилот завершил досрочно, пропустив два последних этапа из-за диплопии — вызванного последствиями травм раздвоения зрения.

Но даже тогда, будучи далёким от идеальной формы после многочисленных переломов и операций, гонщик мог за счёт своего мастерства нивелировать недостатки японского мотоцикла. В 2022-м Марк перенёс ещё одно хирургическое вмешательство, призванное устранить последствия предыдущих травм, и снова пропустил чуть ли не половину сезона.

Финальные сезоны Маркеса в «Хонде» — сплошное мучение Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Сезон-2023 Маркес начал с очередного падения, нового перелома и последующей операции, приведших к пропуску гонок и форсированию кризиса в отношениях пилота и команды. На Гран-при Германии на «Заксенринге», где Маркес побеждал каждый сезон за время участия в MotoGP, он за два с половиной дня уикенда падал пять раз. В итоге Марк после воскресной разминки принял решение сняться с гонки. «Риск ради подиума того стоит, но не ради 7-го или 10-го места», — заявил испанец.

Эта фраза стала лучшей иллюстрацией изменившегося подхода пилота к гонкам, который до того никогда не сбрасывал газ из-за страха упасть и получить травму. Стало ясно, что техника «Хонды» неконкурентоспособна настолько, что даже талантом многократного чемпиона это не компенсировать. А каждое последующее падение усугубляло предыдущие травмы и затягивало восстановление и возврат к победным кондициям.

Итоги тестов после Гран-при Сан-Марино, где пилоту дали попробовать мотоцикл для сезона-2024, испанец охарактеризовал как «катастрофические», о чём не преминули рассказать журналистам источники в команде. Поняв, что и на следующий год достойного байка он не получит, Марк в итоге добился досрочного расторжения контракта с «Хондой».

В 2024-м, получив в своё распоряжение прошлогодний «Дукати» Desmosedici GP23, Маркес в составе частной команды Gresini Racing MotoGP одерживает три победы. В нынешнем сезоне Марк перебрался в заводскую «Дукати» и за два этапа добился абсолютного результата: две поул-позиции, две победы в спринте, две победы в основной гонке и два лучших круга. А заводская команда «Хонды» с 2022 года так и остаётся без побед…

Хэйден, Лоренсо, Мир — всё бесполезно

В таком прискорбном результате виноваты только сами японцы. Причём свои проблемы компания заложила ещё в 2006 году с другим испанцем, Дани Педросой. Пилот пришёл в MotoGP с японской маркой и, хотя ни разу не смог завоевать титул, внёс большой вклад в развитие байка Honda RC212V, который в 2007 году пришёл на смену модели RC211V. Вышло так, что по большей части японская команда ориентировалась на обратную связь Педросы и создавала мотоцикл, больше подходивший именно Дани. Но что хорошо для невысокого и лёгкого пилота, то неудобно для более крупных гонщиков. В 2008-м своё 10-летнее сотрудничество с «Хондой» прекратил американец Ники Хэйден, которому никак не подходил новый японский байк, а из всех ездивших на RC212V пилотов максимального успеха добился Кейси Стоунер — свой второй титул австралиец взял в 2011 году в составе «Хонды». В остальном с 2007 по 2011 год в седле RC212V, кроме Педросы и Стоунера, смог победить только Андреа Довициозо. И то итальянец выиграл лишь один раз.

В 2012-м команда перешла на новый байк RC213V, который используется и по сей день, естественно, претерпев массу доработок и улучшений. На этом мотоцикле побеждали британец Кэл Кратчлоу, австралийцы Кейси Стоунер и Джек Миллер, испанец Алекс Ринс, а также всё тот же Дани Педроса и Марк Маркес — единственный, кто смог стать чемпионом с этой техникой. Всё потому, что команда взялась за создание мотоцикла, который бы идеально подходил одному конкретному пилоту.

Трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо, который в 2019 году в составе «Хонды» заменил завершившего гоночную карьеру Педросу, прочувствовал это на собственном опыте. По словам Лоренсо, пока Педроса и Маркес были напарниками, японской команде приходилось искать компромисс — мотоцикл должен был подходить и Дани, и Марку, стиль пилотажа которых очень сильно отличался. В итоге найденный баланс был достаточным для того, чтобы ехать быстро и даже побеждать могли другие пилоты. Но когда Педроса с гонками завязал, «Хонда» начала строить мотоцикл под Маркеса. Что вполне логично, ибо Марк одерживал одну победу за другой и год за годом становился чемпионом — чего ещё желать команде? От второго номера заводского коллектива, не говоря уже о частных командах, ничего особенного не требовалось, а потому их мнение особо и не учитывалось.

Уход Дани Педросы очень сильно ударил по «Хонде» Фото: Dan Istitene/Getty Images

Проблемы начались, когда испанец стал получать травмы и пропускать Гран-при. «В 2020 году «Хонда» велела всем подождать, пока Марк поправится, чтобы продолжить работу над мотоциклом, но, как мы знаем, возникли осложнения. Во время отсутствия Маркеса в гонках мы ничего не делали в плане развития байка, в то время как остальные команды продолжали развивать свои проекты. Стала возрастать роль аэродинамики, однако мы ждали восстановления пилота. И в 2021 году, когда Марк вернулся, он рассказал нам о том, что было очевидно — как продвинулись вперёд другие команды относительно «Хонды», — говорил глава Honda LCR Лучио Чеккинелло.

Обратная связь от других пилотов оказалась бесполезной, потому что никто не мог найти общий язык с RC213V и объяснить инженерам, куда двигаться в работе над прототипом. И каждая пропущенная Маркесом гонка приводила к тому, что ком проблем рос. К 2023 году всё окончательно рассыпалось — даже чемпиону было не по силам совладать с мотоциклом, который за это время из фаворита превратился в аутсайдера.

«Одной из ошибок «Хонды» после прихода в команду Маркеса было нежелание прислушиваться к таким гонщикам, как Кэл Кратчлоу и Дани Педроса. Их не слишком заботили результаты других пилотов, потому что они были сосредоточены только на победах Марка. И это, вероятно, было самой большой ошибкой, осознание которой пришло практически одновременно с аварией Маркеса в 2020 году. Но было уже слишком поздно», — подытоживает многолетний директор заводской команды «Хонды» в MotoGP Ливио Суппо.

Японский менталитет против прогресса

Уже после ухода Маркеса в «Дукати» испанец Жоан Мир признал, что в работе над RC213V команда выбрала настолько неверное направление, что теперь сама по себе концепция этого байка является ошибкой. В 2024 году пилот заявил, что японской марке не удалось устранить имеющиеся проблемы: часть слабых сторон команда компенсировала, но вместе с этим потеряла и все преимущества прототипа, которые давали шестикратному чемпиону мира возможность бороться за высокие позиции. Мотоцикл стал лучше разгоняться и тормозить, у него выросла максимальная скорость, однако теперь в поворотах байк ведёт из себя из рук вон плохо, причём у этого нет одной причины — это следствие комплекса недоработок, которые копились сезон за сезоном.

Прототип RC213V 2024 года оказался хуже RC213V 2023 года, а новый байк ведёт себя если и лучше, то ненамного — как будто бы превосходя «Ямаху», но уступая «Дукати», «Априлье» и KTM. И это неслучайно, ведь национальный фактор в этом тоже играет огромную роль. Японцы работают совершенно не так, как европейцы. Начиная от структуры команды, в которой все решения принимаются через головную штаб-квартиру в Японии, и заканчивая максимальной лояльностью сотрудников к руководству и руководства к сотрудникам, которая приводит к тому, что не проводятся необходимые для решения проблемы перестановки и не нанимаются новые специалисты, способные усилить коллектив.

Марк Маркес неоднократно рассказывал, что регулярно проводил встречи с топ-менеджментом концерна «Хонда» и Honda Racing Corporation с просьбой о структурных изменениях в техническом подразделении HRC, чтобы иметь возможность конкурировать с европейскими производителями, и призывом к реорганизации технического отдела и разработке плана по найму инженеров-специалистов в наиболее важных областях.

Испанец готов был остаться в команде, если бы его услышали, однако в итоге коллектив предпочёл лишиться своей звезды, но не признать очевидную необходимость перемен. Аналогичные проблемы и у «Ямахи», правда, там раньше соотечественников приняли необходимость ориентироваться на «Дукати» в частности и на европейские компании в целом.

У Марка Маркеса в «Дукати» всё в порядке Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images ​​​​​​​

Ушёл Маркес — уйдёт и Ферстаппен?

Раньше прочих то, что необходимо выводить на первый план мотоцикл, а не конкретного гонщика, поняли в «Дукати». Итальянцы потратили какое-то время на изменение подхода к работе и сейчас пожинают плоды своих реформ. Не приходится сомневаться, что «Хонда» и «Ямаха» с их ресурсами и опытом смогут повторить подобное, но весь вопрос в том, сколько времени у них это займёт и не распугают ли они на своём пути обратно к успеху талантливых пилотов, которые предпочтут японским байкам итальянские.

И на ошибках «Хонды» в MotoGP надо бы поучиться «Ред Булл» в Формуле-1. Построив машину, которая подходит лидеру команды, коллектив сам себя загнал в тупик. Второй гонщик, кто бы он ни был, не в состоянии найти подход к своенравному болиду, а в одиночку Кубки конструкторов не завоёвываются. Да и судьба титула в личном зачёте также под вопросом, потому что, похоже, таланта Макса Ферстаппена уже недостаточно, чтобы нивелировать проблемы техники.

А если так, то события могут пойти по тому же сценарию — разочарованный многократный чемпион мира разрывает действующий контракт и уходит к конкурентам…