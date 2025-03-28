Большой разговор с чемпионом-сенсацией RDS GP и боссом его команды. Грозят стать ещё круче

Гостями редакции «Чемпионата» недавно стали чемпион RDS GP Артём Шабанов и его партнёр по TimeUp, а по совместительству босс команды Леонид Шнайдер. Мы узнали все детали, как Шнайдер за пару лет выстроил команду, которая борется за титулы в обоих зачётах, а Шабанов — с ходу обошёл всех опытных участников серии. Поговорили и про недавний успешный выезд TimeUp на чемпионат Омана по дрифту, где Шнайдер и Шабанов выиграли по одному из этапов.

«Я сразу понял, что не могу там оставаться в Forward Auto»

— Леонид, с вами мы познакомились в 2022 году. Тогда вы ответили, что готовились не к этапу на Moscow Raceway, а к ЕГЭ. Сейчас время встречи подбирали с учётом ваших пар в университете. Как вообще удаётся совмещать учёбу, выступления в дрифте и управление командой?

Леонид Шнайдер: Ну, тяжело. В момент своего прихода в дрифт я был ещё в школе, так что мне мало того, что надо было сдать экзамены и окончить школу, так ещё и потом переехать в Москву и поступить в университет. Это было непросто, но сейчас, наконец, спустя эти два-три года я уже более-менее устаканил свою жизнь.

Сейчас намного комфортнее. Я выстроил процессы в команде, нашёл ребят, которые помогают, перевёлся в другой вуз, приемлемый по нагрузке. Наверное, я в целом всегда жил и буду жить с постоянной нехваткой времени, постоянной необходимостью делать несколько дел одновременно.

— Но спортивная карьера как-то помогает в учёбе? Может, поблажки какие-то делают?

Леонид Шнайдер: Вообще никак не помогает, потому что никого не волнует, чем я занимаюсь. Иногда получается принести справку, что был на соревнованиях, чтобы сказать — пожалуйста, не карайте меня! Получается не всегда, не со всеми преподавателями. Но и я особенно не распространяюсь о том, чем занимаюсь — это и не нужно.

Артём Шабанов и Леонид Шнайдер в редакции «Чемпионата» Фото: «Чемпионат»

— С учётом того, что дрифт в России популярен, а вы — в числе лидеров RDS GP, узнают в обычной жизни? В том же университете?

Леонид Шнайдер: Я сужу по количеству своих выходов в общественные места. Я в целом езжу на учёбу да по делам, но, когда выхожу куда-то, я бы сказал, что один раз из пяти обязательно узнают. Кто-нибудь да подойдёт сфоткается. Часто бывает.

Артём Шабанов: Узнают, но редко. После окончания сезона три-четыре раза узнали. Помню, как-то в доставке «Яндекса» узнали — курьер говорит, лицо знакомое. Но чаще всего — нет. А может, я просто то на работе, то дома — в общественных местах редко нахожусь.

— Леонид, вы дебютировали в команде Forward Auto, о выступлениях за которую мечтают многие пилоты, но в итоге после первого сезона вы покинули коллектив. Почему?

Леонид Шнайдер: Я вообще и мечтать не мог, что попаду в Forward Auto. Это было очень здорово, но я сразу понял, что не могу там оставаться: изначально планировал ехать в RDS GP в собственной команде. Конечно, я мог бы продолжить выступать за команду — я только-только со всеми сработался, вкатился в машину, всё в целом было очень классно и комфортно. Опираясь на показанный прогресс, я понимал, что ещё шаг — и я всех порву. Но нужного развития и прогресса так не получил бы. Возможно, я стал бы крутым пилотом и, может быть, что-нибудь выиграл, но…

— То есть вариант остаться ещё на сезон в Forward Auto был?

Леонид Шнайдер: Да, конечно. Мне предложили шикарные условия, при которых я был бы полноценным пилотом — за меня бы всё оплачивали, дали зарплату и призовые. Не каждая команда готова взять тебя на полное обеспечение. Я думал. Думал долго, всё расписывал, но в итоге всё приходило к тому, что надо заканчивать с Forward Auto и идти своим путём.

Леонид Шнайдер Фото: TimeUp

— Прошлый сезон для вас был весьма результативным: команда взяла титул в личном зачёте и стала вице-чемпионом в командном. Чему вам удалось научиться у Forward Auto, чтобы со своим коллективом так быстро пройти путь к борьбе за титул?

Леонид Шнайдер: Я для себя понял одну вещь — это командная работа, коммуникации в команде, которые мне в Forward Auto не понравились. Я очень удивился, когда узнал, что вся команда — пилоты, механики, все остальные сотрудники — на этапах живут раздельно, в разных условиях. Никто не садится за один стол, чтобы посовещаться, не встречается, чтобы пообщаться. Для меня это стало шокирующим. Все коммуникации внутри команды должны быть на правильной волне. Даже один человек, которому отчего-то некомфортно, способен заразить этим весь коллектив, и всё пойдёт по одному месту.

Но надо сказать, что Forward Auto — это профессиональная гоночная команда, которая выступает 15 лет. У них всё чётко отработано, всё по таймингу. Я в четверг пришёл как пилот — машина готова, все инструменты разложены, никто не суетится, а мне надо только сесть за руль и поехать. Мы к такому у себя в команде шли два года.

— Многое за это время поменяли?

Леонид Шнайдер: TimeUp образца 2024 года на 70-80% отличается от TimeUp сезона-2023. Поменялась большая часть команды, изменился состав пилотов, появились другие машины, цели и задачи, условия работы — проделан колоссальный, космический объём работы. Где-то к ноябрю-декабрю 2023 года я почувствовал, что всё начало работать. Собственно, там и пошли победы в Sochi Drift Challenge, потом RDS GP…

Просто представляете, что сначала в команде были я и мой друг, потом подтянулись механики, и в 2022 году в RDS Europe у нас работало человек пять-семь. Когда вы собираетесь претендовать на победы в RDS GP, то делаете инвестиции и должны подтянуть на новый уровень вообще все сферы. И вот вместо пяти человек у вас появляется 30, многие из которых вообще друг друга не знают. Большинство сотрудников у нас вообще были новыми для дрифта людьми, которым приходилось срабатываться. Было тяжело, не хватало времени — мы везём машины на этап, на ходу их обслуживаем и обклеиваем, а когда приезжаем на трассу, то получается муравейник неорганизованный. Все суетятся, никто не знает свою роль — это хаос, космический хаос!

А структурировать его удалось частично за счёт новых людей, частично — за счёт тщательной проработки структуры команды. Как минимум у нас появились элементарные технологические карты на любое действие — были прописаны все задачи, разграничены обязанности.

Артём Шабанов и Леонид Шнайдер Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

— В итоге вам удалось выстроить команду мирового уровня. Даже в плане мелочей вроде бейджиков и автограф-карточек, которые сделаны так, как привычно видеть в Формуле-1…

Артём Шабанов: Вот поэтому у Лёни результатов в гонках и не было. Он за каждую мелочь переживает и беспокоится, чтобы всё было круто.

Леонид Шнайдер: В мире есть куча компаний, не говоря уже о командах в разных дисциплинах, которые все крутые, суперсуперсложные, они по 15 лет на рынке и вот это всё… Но когда я захожу в этот сверхконкурентный сегмент, то понимаю, что лидеры свою работу делают просто чуть лучше остальных. И если они говорят, что какую-то мелочь прорабатывали полгода, то это значит, что они поставили задачу и отдали кучу денег, за которую маркетологи ковырялись и выдали результат.

Большинство вещей делается легко, быстро и дёшево. Нужно просто взять и посмотреть, что тебе нравится, убрать огромные глаза и боязнь конкурентов. Я считаю, что у меня есть умение абстрагироваться и представить себя, например, на месте зрителя. Я просто ухожу из команды и начинаю гулять по паддоку, наблюдать — что мне нравится, как бы я сделал в той или иной ситуации. И после такого анализа вижу кучу вещей, которую можно взять и исправить.

Мне нужно сначала достичь уровня как у самых лучших, а потом сделать ещё один шаг вперёд. И когда начинаешь смотреть, понимаешь, что сделать на уровне лучших не так-то и сложно. Взять автограф-карточки. Открываешь интернет, гуглишь карточки Формулы-1, изучаешь на Pinterest кучу вариантов и дальше думаешь, как это всё можно собрать вместе. Важно понять, какая карточка должна быть в руках и какие эмоции она должна вызвать у зрителей, какое впечатление создать о команде. Вот и всё. Вот и в целом в команде я пошагово, поэтапно в каждом аспекте всё сначала прорабатываю лично.

— Но вот Артём говорит, что в итоге это мешает как спортсмену. Насколько уверены, что удастся в этом сезоне абстрагироваться от этого, делегировать полномочия и полностью сосредоточиться на выступлениях?

Леонид Шнайдер: Да, отвлекает, но я уже выстроил систему. Последние два года я был «пилотом», потому что контролировал кучу процессов, за всем следил и многое корректировал. Считаю, что это было важно и привело к тому результату, который есть сейчас. Я пожертвовал своим личным результатом ради командного, но в новом сезоне планирую сделать упор на себя.

В целом процесс выстроен. Что касается автомобилей, их обслуживания, заказа запчастей — я в это уже больше года не лезу и вообще не знаю, что там происходит. Меня волнует только то, какие стойки на моей машине стоят — всё.

Я сейчас, наверное, третью бюджетов только занимаюсь, а в остальном система выстроена. Я знаю, что приеду на этап и всё будет готово — и техника, и медиа. У меня наконец-то есть машина, время, возможности и моральное состояние для этого — я настроен на этот сезон. Готов в сезоне-2025 сместить бегунок своей занятости к пилотированию если не полностью, то где-то на 80%.

Техника TimeUp в сезоне-2024 Фото: TimeUp

«У меня даже были мысли — вдруг я где-то нечестно выиграл»

— Вы упоминали разные автомобильные платформы, так что нельзя не спросить — в первом сезоне на Siliva S15 были два подиума в RDS GP, а потом на Mark II как-то не получалось больше заехать в тройку призёров. Не рассматривается вариант вернуться на Nissan?

Леонид Шнайдер: Рассматривал. У всех платформ есть определённые минусы, которые надо понимать и учитывать. То, что было в 2022 году, некорректно сравнивать с другими сезонами, потому что всё каждый год меняется. Да и за последние пару-тройку лет уровень спортсменов вырос просто колоссально. Думаю, дай мне сейчас всё то же самое, что было в 2022-м, результат был бы хуже.

На Silvia я ехал в прошлом сезоне в RDS Europe и ещё раз понял, что это не моя машина и не та платформа, с которой я могу раскрыться как пилот. Mark II — это обстоятельство, которое появилось в моей жизни с первого сезона и с которым мы вот так до сих пор и работаем. Тогда это просто была единственная машина, на которой можно было выехать, и самая изученная для нас платформа. Так что в какой-то момент мы приняли решение двигаться в этом направлении и работать с этой моделью.

После того как я закончил выступления в RDS GP в 2023 году, нам нужно было готовиться к новому сезону с новой командой. За полгода создать новый коллектив — такого ещё не было. Это очень сложно, и, если честно, я не хочу ещё раз переживать это всё. Два месяца бессонных ночей для всей команды… Поэтому я сначала Mark II привёл к хорошему состоянию, потом – к конкурентному, а сейчас только подхожу к тому уровню, который хотел видеть в машине. Мои последние результаты тому подтверждение.

— То есть останетесь на Toyota Mark II?

Леонид Шнайдер: Да. Я исхожу из тех вариантов, которые есть. Nissan Silvia S15 построена Forward Auto, а я, буду честен, хочу рекламировать свою команду, а не другую. Мне не нравится эта машина, у нас нет на неё ЗИПа, она не унифицирована с другими нашими автомобилями.

Toyota Supra — тоже не вариант, мне не по душе. По задней подвеске, по моему расположению в салоне, да и просто по визуалу. И чуть-чуть не подходит под стиль вождения. Сейчас мы наконец-то собираем BMW, но они совсем свежие и необкатанные, так что это не вариант.

Самый адекватный выбор — Mark II, который я наконец-то за два года обкатал, настроил под себя, и как будто бы всё теперь под меня. Всё говорит о том, что автомобиль очень быстрый и конкурентный. Нужно чуть-чуть ещё подкрутить у себя в голове пару шестерёнок, чтобы всё поехало как должно. Я считаю, что если уж встал на этот путь, то надо дойти его до конца.

Леонид Шнайдер Фото: TimeUp

— Артём, какие выводы сделали для себя по итогам чемпионского сезона? Какую-то работу над ошибками провели?

Артём Шабанов: Я на самом деле уехал отдыхать и где-то через неделю в отпуске сел пересмотреть сезон по своим заездам. У меня даже были мысли — вдруг я где-то нечестно выиграл, вдруг где-то помогли. У нас был спорный этап в Нижнем Новгороде — это был самый спорный, но ответ я всё равно не нашёл, с учётом того, что мы как раз в Рязани на финальном этапе общались с судьями. Ни к какому итогу так и не пришли.

Потом также посмотрел заезды, которые проиграл. Их там было всего три или два за весь сезон. Подумал, как сделать, чтобы такого больше не было. К этому подготовился, и всё. Там уже ждал Оман. То есть по факту просто отдыхал, чуть-чуть пересмотрел, подумал, как сделать в следующем году.

В 2024 году у меня вообще не было плана — я просто дебютант, приехал попробовать, что такое RDS GP. Возможно, под конец сезона у меня чуть-чуть сдали нервы и был груз ответственности, чтобы для команды заслужить чемпионство, и это чуть-чуть повлияло. В том же Красноярске перенервничали из-за всех этих подсчётов и положения в таблице — в этом году я подойду спокойнее, у меня в голове теперь цель — помочь ребятам выиграть командный зачёт. Я больше всего хочу теперь этого, но понимаю, что всё равно, чтобы выиграть командный зачёт, надо выиграть личный. Значит, будем ехать на все силы!

— Как думаете, кто-то из соперников предполагал, что вы с ходу можете взять титул?

Артём Шабанов: Аркадий Цареградцев следил за моим началом в команде TimeUp, так как мы ехали Sochi Drift Challenge, а Аркаша там главный судья. Я думаю, он уже там начал понимать, подстёгивал и посередине сезона начал подходить, поздравлять. Но вот я до сих пор не понимаю, с чего Аркаша взял, что я невероятно много тренируюсь, что каждый день езжу на машине — я в межсезонье прокатился за рулём своих школьных машин ну часов пять максимум! А все думают, что я тренируюсь каждый день и езжу, не вынимая. Нет. Я развиваю мозг, тут вопросов нет. Потому что мы реально постоянно тренируемся в школе, я езжу с ребятами RDS Europe — у нас почти каждые выходные гонки, там-то мой мозг и работает.

Гоча подходил ко мне на награждении сезона и рассказывал — когда он презентовал Nissan Z, кто-то из зрителей спросил, с кем он хочет проехать и кого считает потенциальным чемпионом. Он назвал меня. Я в это не верил, но когда он мне подтвердил это — офигеть! В RDS GP все знали, что я дебютант, но тот, кто меня когда-то видел, знал, что я могу сразу взять и стать чемпионом. И когда пилоты делали перед стартом сезона прогноз, то я офигел, что 30-40% написали, что я буду в тройке.

— В прошлом году вам удалось провести целый сезон без технических проблем. Имею ввиду, что ничего критического не было, что приводило бы к сходу.

Артём Шабанов: Вы, наверное, забыли, но у нас был по факту технический сход, который мы успели устранить на первом этапе на Moscow Raceway. Умерла коробка передач — мы не поехали в заезд за выход в финал, автоматически попали в заезд за третье место. На этот заезд я успел выехать и выиграл его. Но в тренировках машина очень много ломалась. На самом деле у нас две проблемы…

Леонид Шнайдер: Как бы странно ни звучало, но это коробки у Артёма. Именно у Артёма. Но это ладно: директор сказал, что конструктивно решили проблему — посмотрим. Хотя я считаю, что Артём просто агрессор. Но у нас самая большая проблема с гидроусилителями. Мало того, что они ломаются — там просто иногда какая-то мистика происходит.

У меня сейчас в Омане перед последним этапом поменяли всё, что можно: ГУРы, рейку, шланги, все контакты… Но там какая-то неизвестная проблема появилась, которую мы не смогли решить. И меня это преследовало весь день. Какая-то магия. Вот у нас такие две проблемы, но в остальном, тьфу-тьфу-тьфу.

Артём Шабанов: У меня в Омане один раз умерла коробка, и всё. На втором этапе — впервые в жизни такое было — я выиграл квалификацию, выехал на заезд в топ-32, и у меня умерло сцепление. Просто на пустом месте — и всё, я проиграл, пошёл спать-отдыхать.

Леонид Шнайдер: В целом машина у нас надёжная, команда и инженеры на колоссальном уровне. Таких проблем, которые были у остальных, у нас нет, не было и, надеюсь, не будет. Когда что-то новое изобретают, ставят на мою машину — если выдерживает, значит всё хорошо. Я такой тестер местный. У нас из того, что может случиться, то…

Артём Шабанов: В общем, руль и коробки. А может, мы сильно коробки дёргаем, а руль крутим лишний раз.

Артём Шабанов Фото: TimeUp

«Нет воды, нет еды, а туалет построили уже под конец этапа»

— Почему решили поехать выступать в Оман?

Леонид Шнайдер: Мы планировали ещё два года назад. Я не хочу ездить в серии, где низкая конкуренция и я буду постоянно выигрывать. Лучше ехать там, где я не буду выигрывать, но зато смогу развиваться. Звучит как логика нормального спортсмена, но почему-то многие пилоты… Например, взять Гочу, который ездил по всему миру и у которого есть возможности делать это и сейчас, но он и многие другие не выезжают за границу. Хотя могли бы. Я не понимаю этой логики.

Ну, если Гоче это не нужно, то нам это интересно. Может быть, найдём что-то лучшее или более комфортное для нас, или ещё что-нибудь, но пока — Оман. После 2022 года это единственный сильный чемпионат, куда нас могут пустить. В общем, мы собирались и мы приехали. Удивились, что что-то даже там выиграли…

Артём Шабанов: На первом этапе у нас случились трудности с судейством…

Леонид Шнайдер: У нас четыре решения, и все четыре ну такие…

Артём Шабанов: Мы ничего не поняли — ехали по нашему чемпионату. Мы проиграли, но ко второму этапу уже всё было хорошо. Выиграл Лёня, потом — я, то есть результат очень хороший. Но я думаю, что если бы на втором этапе сцепление не умерло, может, дотянулись бы до чемпионства, если бы у Лёни не было проблем на третьем этапе.

В целом, для международного дебюта, мне кажется, это невероятно крутой результат. Если бы все пилоты, которые там есть, приехали в наши чемпионаты, они бы не справились с этим.

Леонид Шнайдер: Когда они приедут в Россию, ахнут все по очереди, я в этом уверен.

Артём Шабанов: Мы общались с пилотом Томаcом Кайли, это чемпион Ирландии. И когда я рассказал, что у нас скорость постановки средняя 150 км/ч и что если ты разгонишься 145 км/ч, то ноль получишь за квалификацию, то он стоял такой: «Офигеть!» Он к нам каждый этап, каждый тренировочный проезд подходил поболтать и каждый раз: «Я хочу с вами ездить в РДС!!!».

Леонид Шнайдер: Вообще Кайли планирует ехать в этом году в RDS GP. Это спойлер вам!

В целом, крутой опыт. Мы получили все допуски необходимые, лицензии, всё, что надо. Открыли себе кучу границ. Я считаю, что это был классный дорогой опыт. Не факт, что ещё раз будет полезно туда съездить, но вот это точно всё было не зря. Я ожидал сильно худшего. Реально. Думал, что вот если кто-нибудь из нас четверых разочек заедет на тумбу на этапе, будет классно. А мы по факту две квалификации выиграли, одержали две победы в этапе, два призовых места по итогу сезона взяли, а на первом этапе все попали в топ-8.

Леонид Шнайдер на этапе чемпионата Омана по дрифту Фото: TimeUp

— Вы туда со своими автомобилями приехали…

Леонид Шнайдер: А какие могли быть варианты? Если хочешь результат — бери всё своё. Ты не добьёшься ничего, если у тебя нет всех составляющих успеха. Мало быть крутым пилотом, как Артём, нужно ещё и все остальные факторы собрать. Мы только-только построили всё в России, только наша работа начала приносить свои плоды, так что отказываться от них и ехать в другую страну и в условия, в которых мы ничего не знаем от слова «совсем» — это непонятный шаг.

Мы просто хотели понять, что такое дрифт в Омане. В итоге там все ходили и удивлялись нашему уровню, насколько серьёзно мы подошли ко всему. А мы удивлялись их организации.

— В целом как оцените уровень чемпионата в Омане?

Артём Шабанов: В первый день соревнований у нас по графику брифинг в 8 часов утра. Мы приходим без десяти восемь, все в комбинезонах, садимся на первый ряд и ждём. А остальные начинают подтягиваться к 8:30. Пока все соберутся, пока все поздороваются и обнимутся — никто никуда не спешит!

В техническом плане это RDS примерно 5-7 лет назад, а какие-то машины — и все десять лет. Видно, что у людей есть финансы, но они не знают, как их грамотно потратить на машину. Я видел там какой-то Nissan 370Z, который по спецификации, как у Аркадия Петровича, но он вообще никуда не едет! Когда ты с трибуны смотришь, то кажется, что там, не знаю, стандартный 300-сильный VQ, а оказывается, что там VR на всех пирогах, но вообще никуда не едет. И у них нет моношины. Мы только привыкли к моношине, а у них абсолютно по-другому. Едет кто на чём хочет.

Леонид Шнайдер: Это вносит большие коррективы, когда ты должен угадывать, что там будет происходить дальше. Ты не можешь понять, что будет дальше. Ты должен именно угадать. Это сложно. Но, что касается уровня чемпионата, я считаю, что это чемпионат… Если честно, я не даже помню чемпионатов такого низкого уровня подготовки. То есть они готовятся, но каждый раз у меня ощущение было, что они за день до этапа просыпаются и такие: «У нас же этап! Мы же за полгода собрали целых 60 пилотов с разных стран, и нам нужно что-то организовывать!» Вот ощущение такое.

Когда стояли в очереди на квалификацию, мы спрашиваем, а какой порядок, какая очередь? Уже началась квалификация, трансляция уже запустилась, а они отвечают — мы не знаем, ждите! Потом мы приехали на новую трассу…

Артём Шабанов: Вот её построили реально за день! Мы когда приехали за день посмотреть на трассу, там просто полностью делался ремонт. Второй этап был посредине ничего. Чтобы вы понимали, дорогу туда сделали во вторник, а гонка начинается в четверг. В среду они разметку наносили.

Леонид Шнайдер: Трассу сделали в 20 км от цивилизации — между нерабочим аэропортом и военной базой, просто в пустыне. Нет воды, нет еды, а туалет построили уже под конец этапа. Туда просто через пустыню проложили асфальтовую дорогу. Построили трассу и даже ни разу её не проверяли на работоспособность. Там есть одно здание и всё, больше ничего. Просто трибуны и асфальт.

По таймингу уже начинается квалификация, но у них нет списка, они не готовы. В итоге начинают пускать трансляцию, у них вырубается свет. Полтора часа просто сидим и смотрим, как свет у них включается и выключается. Зрители вообще не понимают, что происходит. Это пустыня, абсолютная темнота. Мы квалификацию закончили уже ближе к полуночи.

Артём Шабанов — победитель этапа чемпионата Омана по дрифту Фото: TimeUp

«Взносы подняли. А где призовые? Призовые тоже должны быть!»

— Как думаете, в будущем порядка станет больше?

Леонид Шнайдер: Они не делают никаких выводов. В предпоследний день ко мне приехал отец и нас позвали познакомиться с президентом местной автофедерации. Мы поздоровались, он начинает задавать кучу вопросов «Как дела? Как добрались? Рассказывайте, как там RDS? Мне всё интересно знать, потому что мы хотим развиваться». В итоге я успел только сказать два слова, как он: «А, ну всё понятно!» и ушёл. Им это неинтересно, им это ненужно — у них свой уровень, своя движуха, которая прёт. Они не собираются ничего менять. Затраты на подготовку минимальные. У них есть маршалы, есть трансляция, видимо, один админ, который отвечает за расписание, и всё.

Артём Шабанов: Но другие пилоты, с кем мы общались, рассказали, что им очень много расходов покрывают. А нам нет.

Леонид Шнайдер: Ещё нам все рассказывали — не знаю, правда или нет — что если бы нас не было в этом году, то Оман вообще был бы мёртвым. Потому что звёзды не приехали — не было ни Шенаханов, ни Дина, ни Денофы. И вот мы выиграли около 50 тысяч евро, но нам до сих пор их не выплатили. Мы так и не поняли, почему. Они уже кучу всего напридумывали…

Артём Шабанов: Ждём, когда наш директор поможет.

Леонид Шнайдер: Они реально большинству пилотов покрывают часть расходов. Нас спрашивают, приедем ли мы в следующем году. Говорим, что, наверное, да, но за свой счёт уже не поедем. Мы всё показали, всё доказали, так что давайте как-то сотрудничать. А нам в ответ — ну вы же раз приехали, приедете ещё раз за свой счёт. Призового фонда не хватит даже на дорогу, но уже плюс, что он есть…

А в РДС вообще нет призового фонда, мы за кубки катаемся. А ещё платим РДС деньги, сами ещё расходы несём. То есть как будто бы зарабатываем не мы и не что-то развиваем, а на нас зарабатывают. И это чуть-чуть как бы несправедливо.

То, что мы в Омане хоть что-то зарабатывали, это уже хорошо. То есть победа должна вознаграждаться и мотивация к победе должна быть. Как минимум у пилота. Не у команды, а у пилота, чтобы он забрал хотя бы какую-то часть денег себе. У нас это в команде есть — я считаю, что это тоже влияет на результат. И на меня это влияло, когда я был в Forward Auto, это важно. И сейчас, я вот в Омане ходил и говорил «25 тысяч за первое место в чемпионате — я иду за тобой!»

Артём Шабанов: Мы ещё с Лёней постоянно спорим между этапами РДС: если ты выиграешь, если этот выиграет…

Леонид Шнайдер: Да, у нас свои споры постоянно на что-нибудь. Веселимся — у нас такая мотивация, а в РДС вообще ничего нет.

— Но вы это как-то обсуждаете с Российской Дрифт Серией?

Леонид Шнайдер: Там просто всем говорят, что не будут разговаривать. И взносы подняли. А где призовые? Призовые тоже должны быть! Было бы даже классно, если бы подняли взносы, но тогда сделали призовые.

Артём Шабанов: На самом деле, пару лет назад по итогам сезона уже были какие-то призовые. Там миллион был… А Гоча потратил на команду 100 миллионов.

Леонид Шнайдер: Призовые, по-моему, были где-то 500 тысяч, а миллион — на троих.

Артём Шабанов и Леонид Шнайдер Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

— Но есть ведь призовые в Зимнем кубке РДС, в Суперфинале, в котором вы почему-то не участвовали в прошлом году.

Леонид Шнайдер: Раскроем карты. В конце 2023 года Дмитрий Андреевич на брифинге говорит — давайте проведём классный этап, на котором соберём две серии и вы друг с другом погоняете. Мы говорим — давайте, а что и как будет? Нам обещают, что мы заканчиваем сезон в Сочи, неделю отдыхаем, потом выкатываемся, и в лайт-режиме проходят соревнования топ-16 на топ-16 в двух сериях.

А потом говорят — нет, ребята, вы едете на финальный ожесточённый этап в Питер. В понедельник после Питера награждение RDS GP, во вторник вы просыпаетесь и едете в Рязань, куда приезжаете в среду. А вам ведь ещё машины обслужить надо. Гоняетесь в Рязани, потом в понедельник награждение RDS Europe, а во вторник опять надо очухаться и уже с обслуженными автомобилями ехать в Ростов. Проехать надо больше 1000 км. Помимо этого, вы платите повышенные взносы, вам не дают ни скидок, ни шин.

Артём Шабанов: Там призовой фонд отбивает только стартовый взнос.

Леонид Шнайдер: Ну и после этого тебе говорят, что у вас будет не Сочи, а Ростов-на-Дону. Но Ростов — это асфальтовая площадка, а Сочи — автодром Формулы-1, что тоже очень разные вещи. И дополнительно нам говорят, что там беспилотники летают и вообще всё может пройти без зрителей. И в этот момент ты задаёшься вопросом, а что вообще там делать?

Артём Шабанов: А ещё важный фактор, что обещали звание мастера спорта. У нас в RDS GP максимально можно получить кандидата в мастера спорта, а чтобы стать мастером, надо выиграть Кубок России. Это был первый Кубок России по дрифту, но даже если бы мы его выиграли, нам бы всё равно не дали мастера . Кубок России, как нам сказали, был создан, но… Короче, не проработали ещё вопрос — как мы поняли, в этом году тоже званий не будет.

— В этом году всё так же будет на Суперфинале, или как-то поменяется ситуация?

Артём Шабанов: В этом году пообещали регламент имени TimeUp — сказали, что если не приедем на Суперфинал, то автоматом почти вдвое увеличится взнос за сезон. Боюсь соврать, но, по-моему, выйдет полтора миллиона.

— К вопросу о деньгах. Насколько нынешняя РДС — это гонка бюджетов? Какое соотношение именно роли коллектива, грамотного менеджмента, уровня пилота и банального финансирования.

Леонид Шнайдер: Если сейчас придёт команда, у которой будет бюджет миллиард на год, они не добьются результата. Одного бюджета мало, надо сложить кучу факторов воедино. Это вот сложно, но некоторые умеют делать.

Я понимаю, что если ко мне сейчас придут люди с большими бюджетами, там, от половины миллиарда, и скажут — давай, команду сделай, то срок два года минимум, а то и на третий команда только чем-то станет. И это при том, что я знаю, что нужно сделать.

К слову, в межсезонье к нам просился пилот, и я уже даже думал создать вторую коммерческую команду, но это не будет работать. Искушение было, но понимаешь, что… Это очень много геморроя, а результата там бы не было.

Леонид Шнайдер и Артём Шабанов сражаются на трассе Фото: TimeUp

«У нас будет полный ребрендинг, четвёртый пилот и новый мерч»

— Чем TimeUp будет удивлять поклонников дрифта в 2025 году?

Леонид Шнайдер: У нас будет полный ребрендинг. Просто полнейший. Совершенно другие командные цвета, причём у каждой из четырёх машин будет свой цвет. У нас будет очень клёвая ливрея, очень проработанная — пока это лучшее, что мы сделали в плане дизайна автомобилей. Это было сложно, и я понимаю, что никакая другая команда бы на такое не пошла, никакой другой дизайнер бы не согласился на такое.

Будет четвёртая машина и четвёртый пилот. Про него уже многие догадываются, но официальный анонс мы сделаем позже. Что касается техники, то мы пока не уверены, на чём поедем первый этап, потому что на момент нашей беседы ещё не все автомобили вернулись из Омана. Две машины приехали, а двух ещё пока нет. Значит, будут две Toyota Supra, а два других дрифт-кара пока не готовы назвать.

Команда готовит новый мерч — будет клёво! В том году был клёвый и очень качественный, а в этом сезоне станет сильно лучше по качеству. Мы поняли, что если делать качественный продукт, то люди будут его раскупать. Просто чтоб вы понимали — мы сделали новые худи, сейчас март, и я за два месяца не смог купить себе новинку, потому что очень быстро раскупают! Изначально мы делали мерч таким, чтобы в нём можно было ходить каждый день. Он, конечно, пока неидеальный, но некоторые позиции уже подходят под эту задачу и они выглядят классно, а в этом году вещи будут сильно лучше.

Думаю, очень сильно мы сместим наши акценты, включая бюджет, с медийной составляющей на гоночную. Мы нацеливались на титул уже в сезоне-2024, а теперь хотим взять чемпионство в командном зачёте уже с запасом. Чтобы мы не просто уверенно стояли на первом месте, а как на турнике висели над ним. Думаю, что самая сильная команда RDS GP в 2025 году по пилотам, по технике будет именно у TimeUp.

— Раз уж мы заговорили про четырёх пилотов в команде — это одно из главных изменений в регламенте RDS GP на новый сезон. Как вы относитесь к этому изменению?

Леонид Шнайдер: Это очень плохо и для нас, и в целом. По-моему, на этапе в Питере или в Москве ко мне подошёл Дмитрий Андреевич и спросил, что я думаю насчёт четырёх пилотов в команде, из которых в зачёт будут очки трёх спортсменов. Я сказал, что это лучшая история — это будет интересно, это будет насыщенно! Особенно после того, как изменили систему начисления очков — нововведения очень сильно изменили баланс в личном и командном зачётах. Фактически кто выигрывает личный зачёт, тот приносит победу своей команде. Чаще всего так и случалось, а это неправильно. Команда должна работать как команда — не должен один человек своей победой всех на тумбу вытаскивать. Если один пилот выиграл, то команда проиграла.

В итоге в командном зачёте будут учитываться результаты только двух пилотов. Это необъективно, потому что один победитель приносит кучу очков. Если бы в зачёт команды шли результаты трёх гонщиков, это было бы более сбалансированно. Сейчас же из-за того, что просто добавили четвёртого пилота, команды сразу получили огромные допрасходы. Это необходимость колоссальных инвестиций. Вероятность победы растёт на 10% в лучшем случае, а расходы увеличиваются на четверть, если не на треть.

Я думаю, что по итогам сезона у нас будет очень много замен в составе, а кроме того, потратив бюджеты на четырёх спортсменов, команды поймут, что один из пилотов у них неэффективный, они его скинут и просто вернутся к составу из трёх пилотов.

— Артём, если говорить о тренерской работе, то с завоеванием титула ваши занятия стали дороже?

Артём Шабанов: Нет. Если брать цены, то у меня средняя стоимость по Москве, это 100%. Причём мой сосед по интервью очень не согласен с этим. Очень много школ, которые сейчас существуют для заработка денег и чтобы дать людям шанс попробовать, понять, что такое дрифт. Ко мне обращаются люди, которые уже увидели в этом свой путь и хотят развиваться дальше.

За всё время, как я попал в команду TimeUp в RDS и поехал на Supra, ко мне пришёл только один ученик. И то его жена достучалась до меня в соцсетях и сказала, что её муж Максим очень хочет потренироваться. А один мой ученик Кирилл Мацкевич уже ехал сокомандником с нами в Омане. Он три года назад пришёл, сейчас вспоминает и говорит: «Блин, я же пришёл просто по приколу пятаки покрутить, а вы меня куда-то затянули! И мы сейчас где-то в пустыне в Омане сидим». Причём это как раз в Омане в темноте обсуждали, вот это было весело.

— А вообще тяжело совмещать тренерскую работу с собственными выступлениями?

Артём Шабанов: Я только морально переживаю, физически точно не устаю. Мне нравится работать, я люблю это. Единственное, морально непросто, но когда еду пилотом в RDS GP, эмоционально отключаюсь. Но, допустим, если Лёня едет, я за него переживаю. И когда я еду, он так же за меня переживает. То есть на RDS GP у меня наоборот желание даже не смотреть, как они едут. Один раз в прямом смысле даже плоховато стало — перенервничал. Они едут — у меня всё трясёт. А когда я сам еду, вообще без разницы.

— В целом, завоевание титула новый сезон сделает спокойнее или наоборот, более волнительным и ответственным за защиту чемпионства?

Артём Шабанов: Когда мы праздновали чемпионство, то все дали понять — специально, наверное — что ты, конечно, молодец, но должен выиграть ещё раз. Если станешь чемпионом вновь, это будет легендарно. И потом можешь делать, что хочешь. Мне каждый говорит: «Не зазвездись, не зазнавайся!» А я говорю, что где бы я ни был, какая бы эта гонка ни была, я всегда приезжаю только побеждать.

Сейчас я знаю, что силён. Знаю, что нашу команду боятся все соперники. Я в этом уверен. Посмотрим, как будет с судейством. Я постараюсь на первом этапе задать все вопросы, которые есть, но их немного. Единственное, что мы не поняли — привилегия будет для лидера или второго номера?

Команда TimeUp празднует победу на этапе RDS GP Фото: TimeUp

— А вообще судьи к вам прислушиваются?

Артём Шабанов: Так получилось, что они сами начали разговор, который я не хотел начинать. Но ни к чему не пришли всё равно. Моё мнение всё пошло с 2023 года, когда были некомфортные моменты, по-моему, у Дамира Идиятулина с Антоном Козловым в Красноярске — все команды пошли качать свои права. Жаловались, что теряется ценность езды вторым номером, красочность, зрелищность. И как будто в начале сезона судьи и организаторы приняли такие меры? «Вы же сами просили — получайте!» То есть про езду лидера совсем забыли.

И вот наш проезд с Дамиром. Если рассмотреть езду лидера, то он допустил, на мой взгляд, три ошибки, а я — ни одной. Но в одном или в паре мест, где Дамир допустил какую-то минимальную ошибку лидером и я чуть-чуть от него отстал, то забыли про первого и сказали, что второму надо быть близко. После этого этапа, конечно же, были обсуждения. Все пилоты, все команды, пытались спросить, как итоге быть и что делать? Ко мне почти изо всех команд подошли и сказали: «Тёма, ты выиграл, поздравляем, молодец, а мы сами не понимаем, что делать».

Как мы поняли, в этом году вернут, что для результата важнее будет проезд первым, как было раньше. Там что-то тяжёлое, но мы в любом случае на первом же этапе RDS GP спросим, как в этом году, и будем с этим работать.

Думаю, мы будем очень сильными. Причем, как Лёня выразился, у нас пилотский состав точно самый сильный. Возможно, у кого-то какой-то один пилот посильнее, но по всем четырём мы сильнее. Вообще, если оценивать все факторы — пилотов, техническую подготовку, машины, команду — у нас баланс, средняя планка выше, чем у всех остальных.