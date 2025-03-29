Крах новичка и боль «Феррари». Сюрпризы и разочарования старта сезона Ф-1

«Феррари» тоже в списке. Но не в той части, в которой хотелось бы тифози.

Сезон Формулы-1 стартовал, позади два этапа чемпионата, и пусть пока рано делать какие-либо глубокие выводы, мы можем подвести некоторые итоги прошедших Гран-при Австралии и Китая. Главные разочарования и сюрпризы сезона-2025 — в обзоре «Чемпионата».

Главное разочарование: Лиам Лоусон

Сезон только начался, а первые рекорды уже есть. Точнее, антирекорды. Лиам Лоусон был уволен из «Ред Булл» уже после двух гонок — так быстро из славящегося строгим отношением к пилотам Милтон-Кинса ещё никого не отчисляли. Лиам смотрелся не только хуже Серхио Переса, которого он заменил в межсезонье, но и предшественников Чеко — Пьера Гасли и Алекса Албона.

Отметим, что обоим в итоге удалось перезапустить свои карьеры, хотя на уровень топ-команд ни Гасли, ни Албон так пока и не вернулись. У Лоусона тоже есть шанс не сгинуть совсем — тем более что с машиной «Рейсинг Буллз» ему будет работать проще, чем с капризной RB21. Тем не менее по репутации Лиама нанесён огромный удар — и не факт, что новозеландец ещё когда-либо сможет попасть в команду, способную выигрывать гонки.

Главный сюрприз: «Рейсинг Буллз»

В сезоне-2025 прошло три квалификации (если считать спринтерскую в Шанхае), и в каждой из них в топ-9 была хотя бы одна машина «Рейсинг Буллз». По скорости на одном круге команда из Фаэнцы сейчас выглядит лучше всех в середине пелотона, хотя после предсезонных тестов на «Рейсинг Буллз» никто внимания не обращал, а лучшими середняками тогда выглядели «Уильямс» и «Альпин».

Пока, правда, трансформировать скорость в очки «Рейсинг Буллз» не удаётся — и виноваты в этом стратеги. В Мельбурне команда надеялась, что дождь будет небольшой, и оставила Цуноду на сликах на мокрой трассе, а в Шанхае только Юки, его напарник Исак Хаджар да Льюис Хэмилтон останавливались в боксах во второй раз. Пока что у Фаэнцы только три очка, которые Цунода завоевал в короткой гонке в Китае.

«Рейсинг Буллз» среди лидеров середины пелотона Фото: Clive Rose/Getty Images

Разочарование поменьше: Карлос Сайнс

Потеряв место в «Феррари» в 2024 году, Сайнс был главным свободным агентом в Формуле-1, испанца сватали в «Ред Булл» и «Мерседес», однако испанец в итоге оказался в «Уильямсе». И пока адаптация к машине британской команды идёт туго. В Австралии Карлос вылетел в стену на первом круге, а в Китае смог пробиться в топ-10 лишь после дисквалификации трёх пилотов впереди.

Албон, для сравнения, в каждой из трёх квалификаций находился впереди испанца, финишировал пятым в Мельбурне и был седьмым в Китае (даже без дисквалификации гонщиков «Феррари» Алекс остался бы в топ-10). В общем зачёте счёт в данный момент 16:1. Впрочем, почти наверняка Сайнс сможет разобраться со своими проблемами, вернуться на пик формы и на равных сражаться с Албоном.

По-хорошему удивил: Исак Хаджар

А вот кому удалось с ходу найти общий язык с новой машиной, это Исак Хаджар. Да, в Австралии француза развернуло уже на прогревочном круге, но на совершенно незнакомой трассе в Шанхае Исак сумел опередить в квалификации Цуноду и до начала пит-стопов держался в топ-10. Вполне достойно, если учитывать выступления других дебютантов сезона.

Перед дебютом в Формуле-1 Хаджар в первую очередь был известен любовью покричать на инженера по радио. Теперь же у Исака есть шанс превзойти деморализованного Лоусона и стать первым в очереди на место в «Ред Булл», когда оно вновь освободится. А даже если оно не станет вакантным, победить более опытного напарника почётно и полезно для любого новичка.

Исак Хаджар на Гран-при Китая Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Не оправдавшиеся (пока) надежды: «Феррари»

В 2024 году «Феррари» до последней гонки сезона сражалась с «Маклареном» за Кубок конструкторов — ошибись на последних кругах Норрис, титул был бы у «Скудерии». Перед сезоном-2025 ожидалось, что «Феррари» вновь будет бороться за победы в гонках и чемпионское звание, для этого в Маранелло даже пошли на риск, существенно переделав шасси в межсезонье.

Однако эффекта это никакого не принесло. Этап в Австралии обернулся катастрофой, а в Китае, несмотря на неожиданную победу в спринте, «Феррари» была лишь четвёртой по скорости машиной. И что теперь будут делать в Маранелло? Упираться в попытке догнать «Макларен» или переключатся на сезон-2026?

С осторожными надеждами: Андреа Кими Антонелли

Неплохо в первых гонках сезона-2025 проявил себя Андреа Кими Антонелли — итальянский дебютант, заменивший в «Мерседесе» Льюиса Хэмилтона. Кими, казалось, запорол уикенд в Мельбурне, повредив в квалификации днище, но в гонке в сложнейших погодных условиях Антонелли умудрился прорваться с 17-го места на четвёртое. В гонке в Китае итальянец смотрелся не так ярко — он вновь повредил днище, однако теперь проблема была не в пилоте, а в обломках «Феррари» Леклера.

Как и в случае с Хаджаром, после двух гонок судить о пилоте рановато, но после двух этапов сезона Антонелли занимает пятое место общего зачёта, опережая в том числе пилотов «Феррари». Даже без учёта дисквалификации последних результаты Кими выглядят достойно.