Любопытные отсылки к Формуле-1 и другим гонкам в кино. Вы явно помните далеко не все

Про Формулу-1, IndyCar, NASCAR и даже гонки на выносливость снято множество фильмов и сериалов. Но не только в тематическом кино встречается автоспорт: в крупных и известных проектах тоже можно кое-что любопытное увидеть. Иногда, правда, можно об этом только пожалеть…

«Терминал», 2004 год

Фильм «Терминал» Фото: DreamWorks Pictures

Герой Тома Хэнкса Виктор Наворски прибыл в США из вымышленной страны Кракожии, которая находится где-то на Балканах, если верить сюжету фильма. Пусть Наворски в глазах американцев выглядит эдаким недалёким чудаком, как мы видим, про существование Формулы-1 он вполне неплохо знает. На его полотенце изображены «Макларен» Айртона Сенны и «Феррари» Герхарда Бергера с вымышленными спонсорами прямиком из 1989 года.

«Такси», 1998 год

Сами Насери на «Поль Рикаре» Фото: ARP Sélection

Городскому лихачу из Марселя Даниэлю к концу фильма предоставляется шанс принять участие в гонке французской Формулы-3. Даниэль при этом почему-то использует шлем Оливье Паниса, выступавшего в тот период карьеры за команду «Прост» в Формуле-1. На самом деле, такое камео возникло достаточно случайно. Съёмки этой сцены проходили в начале сентября 1997 года на трассе «Поль Рикар», где в это же время на машине Формулы-3 среди прочих тренировался Панис, который готовился к возвращению в Ф-1 после сложного перелома ног, заработанного в июне на Гран-при Канады. Он и «одолжил» один из своих шлемов герою Сами Насери. Эту машину Паниса, кстати, можно заметить в фильме – она под №54 на заднем плане.

Жан-Луи Шлессер в фильме «Такси 2» Фото: ARP Sélection

Во второй части франшизы появился Жан-Луи Шлессер, который исполнил роль самого себя. Шлессер дважды выигрывал ралли «Дакар», дважды был чемпионом мира в гонках спортивных автомобилей за команду Петера Заубера, но болельщикам Формулы-1 широко известен по столкновению с Айртоном Сенной в Монце 1988 года, когда он (хотя, скорее, сам Сенна) лишил «Макларен» возможности победить во всех гонках сезона.

«Один шанс на двоих», 1998 год

Коллекция машин в фильме «Один шанс на двоих» Фото: UGC Fox Distribution

Трек «Поль Рикар» засветился и в этом фильме режиссёра Патриса Леконта, где снимаются две легенды французского кино – Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон. Герой Бельмондо показывает свою коллекцию автомобилей предполагаемой дочери в исполнении Ванессы Паради, при этом рассказывая про машины: «Хуан Мануэль Фанхио, Монако, 1953-й; Амадей Гордини, Индианаполис, 1962-й; Эмерсон Фиттипальди, Эшторил, 1970-й». Звучит как полная ахинея, потому что Гран-при Монако в 1953 году не проводился, ни сам Гордини, ни его автомобили никогда не добирались до гонок в Индианаполисе, а трассу «Эшторил» открыли только в 1972 году.

Jaguar C-type Фото: UGC Fox Distribution

Можно предположить, что Бельмондо просто ездит по ушам молодой девушке, но и машины даже близко не похожи на предполагаемые. Больше смахивает на ошибку сценариста и реквизиторов. Что касается «Поль Рикара», то девушка катается на одной из машин по этой трассе. Выбирает она Jaguar C-type, который, среди прочего, дважды становился лучшим в «24 часах Ле-Мана».

«Корпорация «Бессмертие», 1992 год

Фильм «Корпорация «Бессмертие» Фото: Warner Bros.

Не очень ответственно к делу подошли и создатели этого фильма. По меркам начала 90-х это был крупный проект в модном тогда жанре «киберпанк», который собрал больших звёзд того времени –Энтони Хопкинса, Рене Руссо, Мика Джаггера и Эмилио Эстевеса. Герой Эстевеса – автогонщик, который якобы разбивается на Гран-при «Лонг-Айленда» 1991 года за рулём болида Формулы-1, при этом перемещаясь в будущее. Но нам интереснее другое. За машины Формулы-1 пытаются выдать шасси «Ральт» RT4 и «Свифт» DB4 – это не CART и даже не Indy Lights, эти болиды участвовали в серии Формула-Атлантик. Трасса, на которой проходит гонка – «Роад Атланта», открытая в 1970-м. Она не очень широко известна за пределами США: ни Формула-1, ни IndyCar, ни NASCAR Cup на неё соревноваться не приезжали. Всё это вкупе никак не тянет на антураж Формулы-1 даже того периода. Фильм в прокате провалился. Вряд ли, конечно, из-за халатного отношения к машинам Ф-1, но тем не менее.

«Секретные материалы», 2001 год

NASCAR Cup в «Секретных материалах» Фото: 20th Century Fox Television

Агент ФБР Джон Доггетт спокойно наслаждался гонкой Наскар в свой выходной, когда к нему в дом заявился Фокс Малдер, переключил канал, после чего уволок недовольного Доггетта на расследование – ну конечно же! – вмешательства инопланетян в дела земные.

Агент Малдер мешает агенту Доггетту смотреть гонки Фото: 20th Century Fox Television

Гонка та по-своему примечательна. Это был второй зачётный этап Кубка 2001 года, который состоялся на трассе в Рокингеме в Северной Каролине спустя неделю после трагической гибели легендарного Дейла Эрнхардта в Дейтоне-500. Перед гонкой прошли траурные мероприятия, сам заезд был остановлен из-за дождя и продолжился только на следующий день в понедельник, а победивший в итоге Стив Парк вёз с собой в машине кепку №3 в дань памяти Дейлу, и этой кепкой он поприветствовал публику после финиша.

«Железный человек 2», 2010 год

«Железный человек 2» Фото: Paramount Pictures

Этот фильм и сцена в Монако наиболее известны из представленных и широко описаны как в прессе, так и в тематических сообществах, так что отметим только любопытные мелочи. Тони Старк принимает участие в историческом Гран-при Монако 2011 года, если верить хронологии вселенной Marvel. Это является ошибкой, поскольку, за редким исключением, это событие проходит только по чётным годам начиная с 2000 года. Многие машины Формулы-1, в том числе и самого Старка, не похожи на реально существовавшие.

Результаты в «Железном человеке 2» Фото: Paramount Pictures

Но в других моментах детали воссозданы достаточно скрупулёзно. Serie G, в которой стартует Тони, – это реальная серия исторического Гран-при, где представлены автомобили Формулы-1 периода 1975–1978 годов, и среди прочих машин можно заметить реплики «Вольфа» WR1, «Лотуса» 78 и «Феррари» 312Т2 из 1978 года. Достоверно на студии был сооружён участок трассы между поворотами Tabac и Piscine. А результаты, которые видны на экране, тоже взяты не из головы – это реальные времена, за небольшими отступлениями, показанные в квалификации Гран-при Монако 2003 года, которую выиграл Ральф Шумахер!

«Убийство на яхте», 2019 год

Хуан-Карлос Ривера в шлеме Фернандо Алонсо Фото: Netflix

В фильме, снятом специально для стриминг-сервиса Netflix, тоже можно увидеть кадры гонки Формулы-1 в Монако. Причём реальной гонки 2018 года. Но снятой так, что её трудно воспринимать серьёзно: один из второстепенных героев гонщик Хуан-Карлос Ривера надевает шлем Фернандо Алонсо, садится в «Макларен» №14, стартует с третьего места позади Риккардо и Феттеля и финиширует первым, при этом уже на машине №2 Стоффеля Вандорна. Что? Впрочем, Netflix с того же 2018 года получил права на съёмки сериала Drive to Survive, мог снимать всё, что хотел, так что вопросов быть не должно.

Роберт Шварцман в фильме «Убийство на яхте» Фото: Netflix

Из занятных мелочей – в кадре, помимо прочих, можно заметить Роберта Шварцмана. Как мы знаем, на Netflix все фильмы успешные, но это кино с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон показало самый успешный успех, с которым почти никто не мог сравниться, и через несколько лет даже вышло продолжение — никак с Ф-1, впрочем, не связанное.