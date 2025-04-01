Кто худший второй пилот «Ред Булл» как топ-команды?

Уволенный спустя два Гран-при Лоусон точно хуже всех? Или нужно жёстче спросить с тех, кому дали время себя проявить?

Пока Юки Цунода готовится к дебюту в составе «Ред Булл» на домашнем Гран-при Японии, мы решили спросить, а кого из вторых номеров «быков» вы считаете худшим в истории. За точку отсчёта взяли сезон-2009 — первый чемпионат, в котором пилоты «Ред Булл» могли на регулярной основе бороться за победы. Поэтому в числе кандидатов окажется Марк Уэббер, будет в списке и Даниэль Риккардо. Наше дело — внести всех, кто в какой-то момент времени оказывался в Милтон-Кинсе на вторых ролях, а уж кто какого места достоин, решать вам!

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