Кто худший второй пилот «Ред Булл» как топ-команды?

Пока Юки Цунода готовится к дебюту в составе «Ред Булл» на домашнем Гран-при Японии, мы решили спросить, а кого из вторых номеров «быков» вы считаете худшим в истории. За точку отсчёта взяли сезон-2009 — первый чемпионат, в котором пилоты «Ред Булл» могли на регулярной основе бороться за победы. Поэтому в числе кандидатов окажется Марк Уэббер, будет в списке и Даниэль Риккардо. Наше дело — внести всех, кто в какой-то момент времени оказывался в Милтон-Кинсе на вторых ролях, а уж кто какого места достоин, решать вам!
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Лиам Лоусон
Карьера в «Ред Булл» вышла у Лиама максимально эпичной — два провальных Гран-при, и всё. Если бы у Гасли было хотя бы полсезона, а у Албона с Квятом — год с лишним, то новозеландец провёл лишь два этапа на незнакомых трассах. С другой стороны, провёл настолько слабо, что «Ред Булл» решил действовать незамедлительно. Да, не самая быстрая машина, с которой трудно даже Максу, и всё же нидерландец с ней едва не выиграл в Мельбурне и ехал в темпе лидеров на второй половине дистанции в Китае. Так что оправдания для Лоусона не слишком убедительны.
Пьер Гасли
Француз был призван заменить в «Ред Булл» Даниэля Риккардо, но с заданием абсолютно не справился. Может, как раз в тот момент характеристики машин начали смещаться в сторону потребностей нидерландца, а может, Гасли оказался банально не готов, ведь он перешёл в топ-команду, имея за спиной лишь один полный сезон в Формуле-1. В общем, Пьер продержался лишь половину сезона, запомнившись чередой ошибок и невыразительной скоростью.
Александер Албон
Таиландца отправили на повышение в «Ред Булл», когда на счету Алекса было лишь полсезона в Ф-1. Когда глядишь на результаты Албона сейчас, в 2025-м, то думаешь — а не так и плохо всё было, тем более с учётом минимального опыта Алекса. Вместе с тем гордиться всё равно нечем: Ферстаппену Албон сильно уступал, особо не помогая ни Максу в борьбе за отдельные победы, ни «Ред Булл» в стремлении подняться выше в Кубке конструкторов.
Серхио Перес
Вот и как относиться к Пересу? Он хорошо отработал сезон-2021 и в решающий момент здорово помог Ферстаппену в Абу-Даби, плюс можно вспомнить боевые старты двух следующих чемпионатов. Но вместе с тем Чеко ехал всё хуже по мере развития сезонов, а в 2024-м решил «удивить» и начать проваливаться с первых же Гран-при. Да, можно многое свалить на уникальный болид «Ред Булл», который вдобавок ко всему и по ходу чемпионатов развивали под Макса. Но такие же оправдания тогда действуют для Гасли и Албона, а у них опыта было гораздо меньше, чем у Переса.
Даниил Квят
Россиянин провёл более чем достойный дебютный сезон в «Ред Булл» по соседству с праймовым Даниэлем Риккардо. Квят даже опередил его по очкам, однако будем честны: в 2015-м не обошлось без невезения со стороны австралийца, по чистой скорости Дэн был чуть лучше. Но, в конце концов, он был и опытнее! А вот на старте сезона-2016 Квят провалился в квалификациях и дал команде отличный повод заменить себя на Макса Ферстаппена даже раньше, чем планировало руководство.
Даниэль Риккардо
Австралиец здорово начал в основной команде «быков», сразу поехав быстрее Феттеля. На старте сезона-2016 Дэн приложил руку к «отставке» Квята, когда громил Даниила в квалификациях. В принципе, и на протяжении почти трёх сезонов бок о бок с молодым Ферстаппеном Риккардо вовсе не подмочил собственную репутацию. Но как-то так вышло, что постепенно чаша весов начал опускаться на сторону Макса — Дэн это почувствовал и решил уйти.
Марк Уэббер
Кто-то удивится самому попаданию Марка в этот список, но мы решили взять абсолютно всех гонщиков, кто соответствует критерию для «второго пилота «Ред Булл» как топ-команды». Да и есть за что покритиковать австралийца: в 2010-м Марк лишился лучшего шанса на чемпионство в том числе из-за собственных ошибок, годом ранее был недостаточно стабилен, а в 2011 и 2013 годах просто не был в состоянии навязать Феттелю серьёзную внутрикомандную борьбу. Можно сказать, Марк проиграл Себу «Ред Булл».