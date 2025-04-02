А если Цунода тоже провалится? Оцениваем шансы нового напарника Ферстаппена

На предстоящем в эти выходные Гран-при Японии в составе «Ред Булл» дебютирует Юки Цунода — японец займёт место провалившегося в начале сезона Лиама Лоусона. Попробуем разобраться, что именно пошло не так у новозеландца, каковы шансы его сменщика и что будет делать «Ред Булл», если Цунода тоже провалится.

Цунода и его шанс

Быть напарником Макса Ферстаппена — это, пожалуй, самая трудная работая в автоспорте, и дело не только в таланте нидерландца. В «Ред Булл» проектируют машину, ориентируясь на предпочтения Макса, и она получается очень коварной: загруженная передняя ось и крайне чувствительный к движениям руля болид уже не раз ставили гонщиков в тупик. С ним не справились Пьер Гасли, Алекс Албон, Серхио Перес и вот теперь Лиам Лоусон.

Цунода пилотировал прошлогоднюю версию этой машины — RB20 — на постсезонных тестах в Абу-Даби в декабре 2024 года. Юки проехал 127 кругов и, покинув кокпит, был в восторге от болида. «Я чувствую, что машина подходит моему стилю. У меня не возникло серьёзных проблем при адаптации, даже на длинных отрезках получалось ехать стабильно, я сразу почувствовал ограничения шасси, без чего ты не обретёшь уверенность, — сказал тогда японец. — Я счастлив как никогда».

Цунода на тестах в Абу-Даби Фото: Clive Rose/Getty Images

Понятно, что другого Юки сказать и не мог: в «Ред Булл» ещё не определились с тем, кто заменит Переса, и Цунода очень хотел попасть в топ-команду. Но в Милтон-Кинсе предпочли Лиама Лоусона, объяснив выбор тем, что японец всё ещё недостаточно стабилен. Лоусон, как мы теперь знаем, не справился. «Мы ошиблись, — признался в интервью BBC Radio 5 автоспортивный советник «Ред Булл» Хельмут Марко. — Он потерял уверенность и не смог показать своего истинного потенциала».

Теперь вопрос в том, справится ли Цунода с машиной, с которой не совладал Лиам. Австралийский автоспортивный тренер Мартин Виллари считает, что Лоусон слишком резко работал рулём и тем самым мешал машине, которая требует на входе в поворот более аккуратных и плавных движений. Юки утверждает, что болид ему подходит, японец демонстрирует уверенность. Но и Лоусон держался уверенно — пока не началась квалификация в Мельбурне.

Если Юки не вывезет

Если в квалификации Цунода окажется в 0,3 секунды позади Ферстаппена, а в гонке окажется в топ-8, это будет триумф. Со стороны может показаться, что четыре очка на машине топ-команды — так себе достижение, но необходимо помнить, что Юки ещё ни разу не ездил на RB21 и знает машину лишь по симулятору. Кроме того, помимо обычного давления, которое испытывает дебютант топ-команды, японец будет испытывать дополнительный прессинг, потому что это его домашняя гонка.

Увы, но ни для кого в паддоке не станет сюрпризом, если Цунода в Японии выступит так же, как Лоусон в первых гонках сезона-2025. И что тогда делать «Ред Булл»? Хельмут Марко чуть ранее заявил, что больше перестановок в команде по ходу сезона не будет и Юки завершит этот год в качестве напарника Макса Ферстаппена. Но команде необходимо смотреть в будущее и хотя бы к лету понимать, в каком направлении она будет развиваться в 2026 году.

Макс Ферстаппен на Гран-при Китая Фото: Mark Thompson/Getty Images​​​​​​​

В следующем сезоне вступает в силу новый технический регламент, и можно лишь гадать, каким характером будет обладать шасси Пьера Ваше. И точно так же «Ред Булл» придётся гадать, кто из пилотов австрийской программы будет оптимальным выбором. А если из-за нехватки уверенности и психологических проблем, как это было со всеми предшественниками Цуноды, провалится и Юки? Что будет более рискованным — сохранить японца, вернуть Лоусона или пробовать Хаджара?

Последний в целом неплохо смотрится в «Рейсинг Буллз». Простим новичку ошибку на прогревочном круге в Мельбурне — в следующий уикенд он на совершенно незнакомой трассе опередил в квалификации более опытного напарника. Теперь у Исака сокомандник попроще — деморализованный Лоусон, которому нужно заново привыкать к машине. Сейчас у француза есть всё, чтобы застолбить за собой место в начале очереди в Милтон-Кинс.