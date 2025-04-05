Сенсация от Ферстаппена! У «Макларена» отбили поул на Гран-при Японии

Перед стартом квалификации фаворитами считались гонщики «Макларена», которые лидировали во всех тренировках, однако весь уикенд опасно близко к машинам из Уокинга держался Джордж Расселл. В «Мерседесе» надеялись побороться за поул-позицию, но на деле главным соперником команды из Уокинга стал совсем другой пилот…

Q1: 0,016 секунды Лоусона

В первом сегменте квалификации решающим моментом стал круг Лиама Лоусона. Новозеландец, который теперь выступает за «Рейсинг Буллз», в своей последней попытке на 0,016 секунды опередил Нико Хюлькенберга и отобрал у немца путёвку в Q2. Для Лоусона это, отметим, первый в сезоне выход из первого сегмента. Халк в то же время пожаловался, что столкнулся с трафиком и не смог проехать идеальный круг.

17-е место, уступив напарнику чуть более 0,05 секунды, занял Габриэл Бортолето, на 18-й позиции расположился Эстебан Окон, который неожиданно более 0,4 секунды проиграл Оливеру Берману, благополучно прошедшему во второй раунд, а замкнули протоколы Джек Дуэн и Лэнс Стролл. Первый не смог улучшить своего времени в финальной попытке, а второй выехал в гравий уже на первом секторе своего заключительного круга.

Q2: вылет Цуноды

После первых попыток в Q2 на «Сузуке» снова загорелась трава. Эта проблема преследует организаторов с самого начала уикенда: машины высекают днищем искры, и этого достаточно, чтобы подпалить сухой газон на обочине. Маршалы пытались решить проблему ночью, поливали траву водой, но этого оказалось недостаточно: трава продолжила гореть в третьей тренировке, а затем загорелась и во втором сегменте, спровоцировав красные флаги.

Когда траву потушили, пилоты вернулись на трассу для вторых попыток — и в этот момент проблемы настигли Юки Цуноду. Японец не слишком здорово проехал первый быстрый круг, во второй попытке не смог улучшить на первом секторе и в итоге не дотянулся до финала. Не смогли пройти в Q3 и Гасли с Сайнсом — оба прибавили в концовке, однако показали лишь 11-е и 12-е время соответственно.

Фернандо Алонсо, который весь уикенд испытывает проблемы с управляемостью, занял 13-е место, опередив Лиама Лоусона. Новозеландец во втором сегменте уступил Исаку Хаджару 0,13 секунды и остался только 14-м. Впрочем, Лиам всё равно был быстрее Цуноды, который оказался в Q2 медленнее всех. Жаль, ведь до этого Юки смотрелся на фоне Ферстаппена довольно уверенно.

Q3: «Ред Булл» врывается в борьбу

Финальный сегмент квалификации начался с уверенного круга в исполнении Расселла, однако время Джорджа превзошли Ферстаппен, Пиастри и Леклер, а вот Норрис в первой попытке собрать круг не смог и оказался только пятым — Ландо широковато проехал седьмой поворот. Не так уж и здорово проехал круг и Хэмилтон — Льюис из-за сноса во втором «Дегнере» показал шестое время, уступив почти 0,4 секунды Шарлю и более 0,6 проиграв Пиастри, который был быстрее всех.

На вторую попытку Расселл вновь вышел первым среди претендентов на поул, однако Джордж немного ошибся уже на первом секторе, потерял пару десятых и в итоге не смог улучшить. Зато шедший позади Норрис с рекордом первого сектора отобрал у Пиастри промежуточный поул. Впрочем, ненадолго: Ферстаппен выдал блестящий круг и превзошёл время Ландо на 0,012 секунды. Последним круг завершал Пиастри, но Оскар выше третьей позиции подняться не смог, уступив Максу 0,044 секунды.

Лучшим позади тройки лидеров оказался Леклер, Расселл в итоге откатился на пятую строчку, а топ-6 замкнул Антонелли. На седьмой позиции расположился Хаджар, Хэмилтон показал только восьмое время, проиграв более 0,3 секунды напарнику, девятая позиция осталась за Албоном, а замкнул топ-10 Берман, для которого это был первый Q3 в сезоне.

Гран-при Японии стартует в воскресенье, 6 апреля, в 8:00 мск.