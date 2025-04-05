Что с Хэмилтоном и как Ферстаппен взял поул? Главные вопросы перед гонкой Ф-1

Квалификация перед Гран-при Японии, который проходит в этот уикенд на трассе «Сузука», принесла неожиданные результаты: Макс Ферстаппен завоевал первый за последние 16 гонок (то есть с июня прошлого года!) поул, отодвинув «Макларены» на второе и третье места, а позади тройки лидеров расположился Шарль Леклер, хотя в тренировках главной угрозой для лидеров чемпионата выглядел Джордж Расселл.

Разберёмся, как же так получилось.

Судьбу поула решило одно мгновение

По итогам квалификации Ферстаппена и Норриса разделили 0,012 секунды, хотя на деле разрыв должен был быть больше — и в пользу другого пилота. В первой части круга за счёт более высокой скорости преимущество было у Макса, но в эсках за счёт более эффективной аэродинамики «Макларена» Ландо смог отыграться.

Пилоты шли вровень вплоть до «Ложки», на выходе из которой Норрис раньше встал на газ — за счёт этого после скоростного 130R британец опережал Ферстаппена почти на 0,2 секунды. И тут Макс совершил небольшое чудо: за счёт экстремально поздним торможением перед шиканой нидерландец отыграл у соперника больше 0,3 секунды и буквально в последний момент вырвал у него поул-позицию.

Макс проехал по-настоящему блестящий круг, и в плане результатов выжал из машины больше, чем она могла. Однако гонка — это совсем другая история, и преимущество в скорости будет у «Макларена». Впрочем, именно в таких ситуациях Ферстаппен бьётся до конца, и в воскресенье мы наверняка увидим яркую битву между действующим чемпионом и командой из Уокинга. Если, конечно, последние прямо со старта не вырвутся на оперативный простор…

«Макларен» по-прежнему фаворит Гран-при Японии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В чём перемудрил Расселл

Перед стартом квалификации казалось, что за поул с «Макларенами» будет бороться Расселл. Джордж был ближе всех к лидерам и в утренней тренировке, и в двух первых сегментах квалификации. Но в финальной попытке Q3 британец ошибся во втором повороте, потеряв две-три десятые секунды, и превзойти время своей первой попытки уже не смог.

Как объяснил сам Расселл, перед финальной попыткой он иначе прогревал шины — так, чтобы в начале круга они были чуть прохладнее, но в итоге переборщил и лишился сцепления в первых поворотах. Если бы не эта потеря времени, у Джорджа был бы шанс оказаться на первом ряду стартовой решётки, а теперь он начнёт гонку лишь пятым.

Проблемы Хэмилтона

Восьмое место Хэмилтона — одно из главных разочарований квалификации. В начале сессии британцу удавалось ехать в темпе Леклера, но в финале у Льюиса не было ни одного чистого круга. В первой попытке семикратный чемпион допустил снос в шпильке и потерял время в шикане, а во второй неудачно вошёл в «Ложку» — в этом эпизоде Хэмилтон проиграл Леклеру 0,2 секунды.

Британец ещё не освоился за рулём «Феррари» и в данном случае не смог выжать из машины максимум. Однако в целом всё выглядит не так плохо, и, если бы не проблемы в «Ложке» в финальной попытке, Льюис был бы в топ-6. Будем надеяться, что со временем Хэмилтон выйдет на уровень Леклера — несмотря на все сложности, за рулём красной машины ему, кажется, проще, чем в прошлогоднем «Мерседесе».

Хэмилтон ещё осваивается в машине Фото: Mark Thompson/Getty Images

Хаджар снова блистает

Одним из главных героев квалификации на «Сузуке» стал Исак Хаджар — и дело даже не в седьмой позиции гонщика «Рейсинг Буллз», хотя француз уже вторую квалификацию подряд становится лучшим пилотом системы «Ред Булл» после Ферстаппена.

В этот раз Хаджар мог вообще не выйти из первого сегмента — по ходу квалификации у него разболтались ремни безопасности, из-за чего атаковать на пределе гонщик не мог. Проблему в итоге удалось решить, но нужно отдать дебютанту должное: он сохранил хладнокровие на очень непростой трассе, на которой прежде никогда не выступал.

У Сайнса всё не так уж и плохо

Сайнс проиграл Албону уже третью квалификацию подряд, и если Алекс неизменно проходит в Q3, то экс-гонщик «Феррари» ни в Шанхае, ни на «Сузуке» до топ-10 не дотянулся. Более того, на фоне штрафа за блокировку Хэмилтона испанец получил ещё и штраф в три позиции, а потому в воскресенье стартовать будет 15-м.

Но на самом деле всё не так плохо. Больше того, перед финальной шиканой Сайнс шёл с опережением графика Албона на 0,05 секунды, а потерял их из-за того, что тормозил чуть аккуратнее напарника. Это стоило Карлосу 10-й доли секунды и выхода в финал.

Сайнс проиграл Албону третью квалификацию подряд Фото: Mark Thompson/Getty Images

Цунода ошибся, но был лучше Лоусона

Цунода в домашней квалификации занял лишь 15-е место и оказался самым медленным во втором сегменте. Более того, из-за ошибок во втором сегменте Юки уступил собственному результату в Q1. Это, очевидно, не тот результат, на который японец рассчитывал.

В то же время, как признаёт Хельмут Марко, у Цуноды был темп, чтобы пробиться в Q3. У Лиама Лоусона, напомним, такого темпа не было. Юки в целом смотрелся куда увереннее предшественника, хотя впервые сел за руль машины лишь накануне. Первый блин выдался комом, однако потенциал у Цуноды в «Ред Булл» есть.

Стролл не виноват в вылете

Напоследок пару слов о Лэнсе Стролле. Для канадца квалификация завершилась в первом сегменте — вылетом в гравий в шестом повороте уже на втором быстром круге. Впрочем, машину снесло не из-за ошибки пилота, а из-за порыва ветра, к которым современные болиды крайне чувствительны. Лэнсу просто не повезло.