Удержится ли Ферстаппен? Перевернёт ли всё дождь? Гран-при Японии — LIVE!

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Квалификация на «Сузуке» принесла сенсацию: пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри не удержали поул-позишен, отдав первую строчку Максу Ферстаппену. Есть ли теперь у четырёхкратного чемпиона мира шанс сохранить лидерство в воскресной гонке и одержать первую победу в нынешнем сезоне? Ответ на этот вопрос в том числе зависит от того, пойдёт ли в воскресенье обещанный дождь. Ну а если будет сухо, то не повлияет ли на ход гонки трава на обочинах, которая весь уикенд регулярно загорается от искр, высекаемых болидами? Не вызовет ли пожар появление в гонке виртуальной или реальной машины безопасности?

В общем, очень много неизвестных. Все главные события гоночного воскресенья на трассе «Сузука» — в нашей онлайн-трансляции!