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Формула-1, Гран-при Японии 2025 года 6 апреля — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Удержится ли Ферстаппен? Перевернёт ли всё дождь? Гран-при Японии — LIVE!
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
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Онлайн-трансляция Гран-при Японии Формулы-1
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Старт интригующей гонки Формулы-1 — в 8:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Квалификация на «Сузуке» принесла сенсацию: пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри не удержали поул-позишен, отдав первую строчку Максу Ферстаппену. Есть ли теперь у четырёхкратного чемпиона мира шанс сохранить лидерство в воскресной гонке и одержать первую победу в нынешнем сезоне? Ответ на этот вопрос в том числе зависит от того, пойдёт ли в воскресенье обещанный дождь. Ну а если будет сухо, то не повлияет ли на ход гонки трава на обочинах, которая весь уикенд регулярно загорается от искр, высекаемых болидами? Не вызовет ли пожар появление в гонке виртуальной или реальной машины безопасности?

В общем, очень много неизвестных. Все главные события гоночного воскресенья на трассе «Сузука» — в нашей онлайн-трансляции!

Live Евгений Кустов

Добрый вечер! Не забудьте поставить будильник, чтобы в воскресенье быть готовыми к старту гонки Гран-при Японии! По московскому времени пилоты уйдут на прогревочный круг уже в 8:00, так что не опаздывайте!

Предварительная стартовая решётка Гран-при Японии

Предварительная стартовая решётка Гран-при Японии

Фото: Соцсети Формулы-1

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