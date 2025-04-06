Первая победа «Ред Булл»: единственную атаку «Макларена» Ферстаппен отбил не на трассе!

Вопреки предварительным прогнозам погоды гонка на «Сузуке» стартовала на сухой трассе. Дождь закончился задолго до того, как погасли стартовые огни, так что все пилоты выбрали слики и гадали, придётся ли уже по ходу борьбы обращаться к промежуточным или даже дождевым. Забегая вперёд — так и не пришлось.

0 изменений в топ-10 на старте

Старт гонки вышел на удивление скучным. Были опасения, что за пределами гоночной траектории позиции будут сырыми, но на практике и Норрис сохранил второе место позади Ферстаппена, и дальше в первой десятке не произошло вообще ни одного изменения! Так что самым интересным моментом стала борьба между Алонсо и Гасли за 11-е место — она длилась как минимум полкруга и завершилась в пользу опытного испанца.

Все лидеры, кроме Хэмилтона, выбрали на стартовый отрезок шины «медиум» и, по ощущениям, не хотели форсировать события. Так или иначе, Ферстаппен сразу выбрался из зоны DRS от Норриса, два пилота «Макларена» спокойно ехали вторым и третьим, да и дальше всё было спокойно — полное ощущение, что все просто решили посмотреть, кто когда поедет в боксы и что потом получится.

Ферстаппен не оставил Норрису места — кто бы мог подумать

Ферстаппен с Норрисом поехали менять «медиум» на «хард» на одном круге — и без драмы не обошлось. Механики «Макларена» сработали лучше, и на выезде с пит-лейна Ландо почти поравнялся с Ферстаппеном. Вот только было очевидно, что вряд ли Макс подвинется левее и оставит конкуренту место на выезде — так и вышло. В итоге «Макларен» проехался по обочине и остался позади. Конечно, затем по радио Норрис говорил, что Макс его выдавил, однако судьи предсказуемо не стали вмешиваться в борьбу лидеров.

Так что всё осталось по-прежнему: Ферстаппен в полутора-двух секундах от Норриса, за ними довольно плотно — Пиастри. Леклер скучно ехал четвёртым, отстав от тройки лидеров и не подпуская к себе Расселла. Джордж провёл свой пит-стоп чуть раньше, однако андеркат привёл разве что к борьбе с парой середняков и ни на что не повлиял.

Антонелли так же спокойно ехал шестым. При этом итальянец записал на свой счёт новое достижение: благодаря оттянутому пит-стопу Кими полидировал в гонке и стал самым молодым пилотом Ф-1 в истории, возглавлявшим пелотон. Поздравляем!

Пиастри не стал взрывать финиш гонки

Мы ждали развязки на последних кругах, но она могла наступить скорее в борьбе за второе место. Безупречный Ферстаппен так и не подпустил к себе Норриса и принёс «Ред Булл» первую победу в сезоне! А вот Пиастри в какой-то момент оказался на хвосте у Ландо и в разговорах по радио намекал, что мог бы ехать быстрее напарника. И всё же рисковать Оскар не стал, да и трасса к этому не располагала. Так что в топ-3 обошлось без изменений.

«Мерседесы» разогнались под конец: Расселл финишировал чуть более чем в секунде от Леклера, а Антонелли неожиданно записал на свой счёт быстрейший круг гонки. Всё это может говорить о хорошей работе немецкой команды с резиной. Тем не менее о борьбе за победу рассуждать пока не приходится.

Крайне спокойно прошла гонка в группе середняков. Хаджар, пропустивший на первых кругах Хэмилтона на седьмое место, после этого спокойно провёл всю дистанцию на восьмой позиции и набрал четыре ценных очка. Албон и Берман так же уверенно замкнули очковую зону. Алекс, правда, много нервничал в разговорах по радио, даже обвинив команду, что они плохо отработали со стратегией — судя по итогу, таиландцу придётся извиняться.

Что касается обменявшихся командами пилотов «Ред Булл», то похвастаться им нечем. Цунода промучился в середине пелотона и не сумел пробиться в десятку — 12-е место позади Алонсо (и все равно получил звание «Гонщика дня»). Ещё хуже дела у Лоусона — он финишировал 17-м. Будем следить за Юки и Лиамом дальше.

Собственно, следующего шанса японцу, новозеландцу и всем остальным долго ждать не придётся: уже в следующие выходные, 11-13 апреля, нас ждёт Гран-при Бахрейна.