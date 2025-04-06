Кто худший гонщик Гран-при Японии Формулы-1?

В сезоне-2025 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления гонщиков именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Сузуке редакция отобрала сразу четырёх претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему приняли именно такое решение!
Лиам Лоусон
Сказочным возвращение в «Рейсинг Буллз» не вышло. При старте с 13-й позиции у Лиама оставались шансы на очки, и темп Хаджара показал потенциал машины, но вот Лоусону реализовать его не удалось. На первых кругах он пропустил Цуноду, а оттянутый пит-стоп привёл лишь к потере мест. И если Сайнсу на «софте» удалось совершить пару обгонов, то Лиам так и финишировал 17-м. Грустно.
Лэнс Стролл
Риск со стартом на шинах «софт» не спас уикенд Стролла, а, наоборот, его добил. Канадцу пришлось рано ехать в боксы за «хардом» — думалось, что Лэнс дотянет на нём до финиша, но затем пилот «Астона» ещё и переобулся на «медиум» — видимо, чтобы просто поработать на всех типах шин с прицелом на будущее. В итоге Стролл выпал даже из группы аутсайдеров и оказался в гонке единственным круговым.
Льюис Хэмилтон
Печальная гонка в исполнении семикратного чемпиона мира. Старт на шинах «хард» ничего ему не дал: на финальном отрезке на «медиуме» Льюис не только не приблизился к двум гонщикам «Мерседеса», а, наоборот, заметно от них отстал. Темпа у Хэмилтона просто не было. Из позитива — только обгон Хаджара на первых кругах.
Юки Цунода
Порадовать домашнюю публику не вышло, и не будем обманываться званием «Гонщик дня» — скорее такой итог голосования просто его дискредитирует. При старте с 14-го места Юки быстро прошёл Лоусона, а потом за счёт андерката оказался впереди Гасли — и всё на этом. В итоге на финише Цунода оказался в минуте от напарника по «Ред Булл».