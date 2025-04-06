Как же беззубы фавориты Формулы-1 из «Макларена»! Итоги Гран-при Японии

Гран-при Японии завершился красивой победой Макса Ферстаппена, который сумел на старте защитить завоёванную накануне поул-позицию, не растерялся после заминки механиков и не позволил преследователям выйти на дистанцию атаки. Для Макса это уже четвёртая подряд победа в Японии — никому прежде такого не удавалось. Могло ли прощание «Ред Булл» и «Хонды» закончиться более торжественно?

А вот «Макларену» и его пилотам по силам было выступить и получше.

Как проиграл «Макларен»

Победа Ферстаппена во многом стала возможной благодаря его успеху в квалификации. Макс проехал по-настоящему великолепный круг, но вот про его соперников такого не скажешь. Пиастри запорол вторую попытку, а Норрис — первую, потому и проехал решающий круг аккуратнее, чем мог бы. Темп «Макларена» позволял превзойти Ферстаппена, так что это поражение — на совести пилотов.

На старте ни Ландо, ни Оскар тоже не смогли побороться с нидерландцем. В теории был шанс переиграть Макса за счёт пит-стопов, однако тут несколько беззубо повели себя стратеги «Макларена». Первым в боксы позвали не Норриса, который лидирует в чемпионате и шёл впереди напарника, а Пиастри. Ландо сменили шины кругом спустя — одновременно с Ферстаппеном, хотя можно было попробовать оттянуть остановку и контратаковать в концовке на более свежей резине.

Ферстаппен впереди «Макларенов» на Гран-при Японии Фото: Clive Mason/Getty Images

В то же время именно после пит-стопов Норрис был ближе всего к Ферстаппену — из-за лишней секунды, потраченной механиками «Ред Булл», Макс лишился всего преимущества. Ландо выезжал с пит-лейна бок о бок с нидерландцем и в итоге оказался на траве, потеряв даже больше отыгранной только что секунды. В том эпизоде логичнее было бы приподнять ногу с педали газа и выехать сразу позади соперника, чтобы атаковать его с DRS. Однако Норрису не хватило хладнокровия, и эту возможность он упустил.

На последнем отрезке Ландо так и не вышел на дистанцию атаки, тогда как у шедшего позади Пиастри такой шанс, вероятно, был. Но как австралиец ни намекал на размен позиций, в «Макларене» ничего предпринимать не стали. И в итоге Ферстаппен, Норрис и Пиастри финишировали так же, как и стартовали, с минимальными разрывами между друг другом.

Понять и простить?

В принципе, все эти моменты вполне объяснимы. Так, перед стартом над трассой прошёл дождь, чётный ряд решётки стоял на более сырой части асфальта, а в таких условиях стартовать лучше Ферстаппена можно было лишь в случае ошибки Макса, хорошо, что Норрису хотя бы второе место удалось удержать. Хотя, возможно, окажись он в первом повороте позади Пиастри, дальнейшие события развивались бы иначе…

Более ранняя остановка Ландо тоже вряд ли помогла бы британцу обогнать Ферстаппена. После финиша даже Кристиан Хорнер отметил, что андеркат в этот раз был не слишком эффективен, да и Пиастри ранняя остановка не слишком помогла — Оскар перед пит-стопом проигрывал напарнику даже меньше, чем тот сам уступал «Ред Булл», и всё равно не смог его опередить — даже с учётом заезда последнего на траву.

Норрис, Ферстаппен и Пиастри на подиуме Гран-при Японии Фото: Clive Mason/Getty Images

Мог ли Норрис иначе разыграть эпизод с Ферстаппеном на выезде с пит-лейна? Конечно, мог, но представьте себя на его месте: многим ли хватило бы духу отпустить газ — пусть и на мгновение — когда ты едешь бок о бок с главным соперником в чемпионате?

Нежелание «Макларена» вмешиваться в ситуацию на последних кругах тоже понятно: а если бы Ландо отказался пропускать Пиастри? Оскар ведь тоже борется за титул. А Оскар точно вернул бы позицию, если бы не прошёл Ферстаппена? В каком-то смысле пилоты команды из Уокинга получили ровно то, что заслужили.

Тем не менее, даже если представить, что «Макларен» действовал во всех эпизодах верно, факт остаётся фактом: по итогам трёх этапов сезона-2025 Норрис, обладая лучшей машиной в пелотоне, опережает Ферстаппена лишь на одно очко, а Пиастри идёт только третьим. Всё выглядит так, что ни пилоты «Макларена», ни стратеги команды пока не соответствуют уровню инженеров из Уокинга.

«Макларен» всё ещё фаворит

По итогам трёх этапов сезона «Макларен» по-прежнему фаворит чемпионата. Ферстаппен наглядно продемонстрировал, что с Норрисом и Пиастри можно бороться и даже побеждать их, но, как бы ни был хорош Макс, творить чудеса на каждом этапе не способен даже он.

На следующей неделе Формула-1 возвращается в Бахрейн, где на предсезонных тестах «Макларен» уверенно опережал соперников, и Норрис с Пиастри вновь будут главными претендентами на победу. Посмотрим, как будет выглядеть турнирная таблица после четырёх Гран-при.