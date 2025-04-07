Цунода всё равно лучше Лоусона, а Ферстаппен вне конкуренции. Оценки за Гран-при Японии

Третий этап Формулы-1 сезона-2025 — в субъективных, как и всегда, оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9,5

Действующий чемпион провёл великолепный уикенд, прорвавшись в субботу на поул, а в воскресенье удержав позади гонщиков «Макларена». Даже немного жаль, что те так и не смогли по-настоящему навязать нидерландцу борьбу: Макс всё равно остался бы первым, но гонка получилась бы повеселее.

Шарль Леклер — 9

В Японии Леклер добился максимально возможного результата и даже опередил «Мерседес» Расселла, хотя по скорости «Феррари», вероятно, уступала «серебряным стрелам». Правда, совсем идеальным выступление не было — во второй попытке в Q3 Шарль своё время не улучшил.

Исак Хаджар — 9

Хаджар стал одним из главных героев уикенда. Исак не потерял хладнокровия, когда в первом сегменте квалификации возникли проблемы с ремнями безопасности, пробился на незнакомой трассе в финал, а в воскресенье оформил первые в карьере очки. После неудачи в Мельбурне француз сумел по-хорошему впечатлить!

Оливер Берман — 8,5

Для Бермана это тоже был отличный этап, хотя, в отличие от Хаджара, он эту трассу уже знал по тестам Супер Формулы. Кроме того, Оливер допустил ошибку в финале квалификации — круг в Q2 оказался лучше, чем в Q3. Тем не менее 10-е место на обновлённой машине — однозначный успех для британца.

Александер Албон — 8

Албон уверенно реализовал возможности шасси, заняв девятое место в квалификации и удержавшись на нём в гонке. Правда, отчасти Алексу повезло — на старте таиландец пропустил Бермана, но тот вынужден был отступить перед первым поворотом, чтобы не упереться в Хэмилтона. Албон вполне мог быть и 10-м.

Старт Гран-при Японии Фото: Clive Rose/Getty Images

Ландо Норрис — 7,5

Норрис проиграл Ферстаппену гонку уже в субботу, когда уступил Максу поул, и в итоге на самой быстрой машине в пелотоне оказался только вторым. Причём по чистому темпу Ландо и вовсе должен был быть третьим — и в квалификации, и в гонке потенциал Пиастри был выше.

Андреа Кими Антонелли — 7,5

И в квалификации, и в гонке Кими расположился аккурат позади Расселла, однако 18-летний дебютант заслуживает дополнительные полбалла: он ещё ни разу не выступал на «Сузуке», но сумел найти ритм на незнакомой трассе, несмотря на сложности с балансом в тренировках.

Оскар Пиастри — 7

Как сказано выше, Пиастри в этот уикенд продемонстрировал более высокую скорость, чем напарник, однако реализовать свой потенциал Оскар не смог. Проблемы в финальной попытке квалификации обошлись австралийцу очень дорого, а в гонке атаковать напарника без разрешения команды он так и не рискнул.

Джордж Расселл — 7

Как и Пиастри, Расселл весь потенциал реализовать не смог. Джордж перемудрил с резиной перед финальной попыткой квалификации и в итоге стартовал на одну или даже две позиции ниже, чем мог бы. Если бы Расселл проехал в Q3 чисто, он бы почти наверняка опередил Леклера и набрал на пару очков больше.

Фернандо Алонсо — 7

Темп «Астон Мартин» в этом году не позволяет Алонсо блистать, но, возможно, если бы не вылет в пятницу, у инженеров было бы больше информации для настройки машины. Впрочем, Фернандо всё равно проехал неплохо и дважды прошёл на первом круге Гасли: сначала на старте, а потом — на выходе из «Ложки».

Нико Хюлькенберг — 7

«Кик-Заубер» тоже выглядит в этом сезоне не лучшим образом: уже во второй раз в сезоне Хюлькенберг вылетает в первом сегменте квалификации. Тем не менее немец умудрился на первом круге опередить Сайнса и отыграть одну позицию, но удержать её темп машины не позволял.

Халк впереди Лоусона и Окона Фото: Clive Mason/Getty Images

Пьер Гасли — 6,5

После 11-го времени в квалификации у Гасли оставался теоретический шанс на финиш в топ-10, но потеря позиции в борьбе с Алонсо на первом круге и пропущенный андеркат от Цуноды отбросили француза на 13-ю строчку. Темп у «Альпин» и правда был так себе, но уж «Астон Мартин» он сдержать позволял.

Карлос Сайнс — 6,5

Сайнс постепенно обретает уверенность за рулём «Уильямса», однако всё равно допускает ошибки. На «Сузуке» Карлос должен был выходить в Q3, но потерял почти десятую долю секунды в шикане и оказался только 12-м, а кроме того, схлопотал штраф за блокировку Хэмилтона. Как итог — финиш на далёком 14-м месте.

Льюис Хэмилтон — 6

А вот сам Льюис адаптируется к новой машине сложнее. В Q3 Хэмилтон проиграл Леклеру более 0,3 секунды, а на втором отрезке гонки на «медиуме» отставал от Антонелли на «харде». Из позитивного только обгон Хаджара на шестом круге, но вообще-то Исак ещё на стартовой решётке должен был быть позади.

Юки Цунода — 5,5

12-е место, разумеется, нельзя назвать удачным дебютом, и на фоне ошибок в квалификации сложно поставить Юки более высокую оценку. Но всё же отметим, что в тренировках он держался куда увереннее Лоусона и сумел отыграть пару позиций в гонке. Возможно, в Бахрейне Цунода раскроется по-настоящему.

Лиам Лоусон — 5

В «Рейсинг Буллз» дела у Лоусона пошли чуть лучше — он хотя бы вышел из первого сегмента. Правда, уже на старте Лиам пропустил Цуноду, а в концовке не смог ничего показать на мягких шинах — в отличие от того же Сайнса, который провёл три обгона. На фоне Хаджара новозеландец пока смотрится так себе.

Эстебан Окон — 5

В Японию «Хаас» привёз новое днище, и Берман сумел с ним пробиться в топ-10. А вот опытнейший Окон подвёл. Эстебан вылетел уже в первом сегменте квалификации, проиграв молодому напарнику почти полсекунды, и после невзрачного выступления в гонке занял лишь 18-е место.

Особая ливрея Окону не помогла Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Габриэль Бортолето — 5

Бортолето провалил старт, с 17-й позиции провалившись на 20-ю, и затем всю гонку шёл практически последним, опередив разве что Лэнса Стролла, остановившегося в боксах на восьмом круге. В то же время в квалификации Габриэл проиграл опытному Хюлькенбергу лишь 0,05 секунды — неплохо.

Джек Дуэн — 4,5

Джек Дуэн перестарался ещё в тренировках, когда улетел в отбойники уже на втором быстром круге. Как следует подготовиться к квалификации новичок не успел и в первом сегменте проиграл напарнику почти 0,7 секунды, но, отдадим должное, выиграл в гонке пару позиций за счёт длинного отрезка на «харде».

Лэнс Стролл — 4

В квалификации Строллу не повезло — в финальной попытке его машину буквально сдул с трассы ветер. Но и в гонке Лэнс ничего особенного не показал: объехал на старте замешкавшегося Бортолето, а после пит-стопа вплоть до самого финиша замыкал пелотон.