Что не сделал «Макларен» и не пора ли выбросить легендарную «Сузуку» из Формулы-1? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Японии Формулы-1, который выиграл Макс Ферстаппен.

Как прокомментируете победу Ферстаппена?

Отличная гонка в исполнении Макса, без ошибок. Плюс очень простая тактика «Макларена». И на пит-стоп едут на том же круге, и поменять пилотов местами не решились — как-то безвольно. Это же правило гонок: не стоит заезжать с прямым соперником на одном круге. Если есть запас по темпу, то сделайте запас и по резине. Ну подождёте четыре-пять кругов, потом в чистом воздухе отыграете то, что потеряли, но уже будет разница в резине. А тут — просто никак.

То есть «Макларен» правда мог в гонке сделать что-то по-другому?

Да, причём всё что угодно. Например, развести пилотов по разным кругам по пит-стопам. Или поменять в конце, когда было понятно, что у Оскара есть темп. А так это было очень консервативное доезжание на подиум.

Как прокомментируете инцидент между Максом и Ландо на пит-лейне?

Во-первых, был бы пит-лейн узкий, как в Венгрии, то это был бы небезопасный выпуск с пит-стопа со стороны «Макларена». Во-вторых, не думаю, что Макс мог бы так поздно нажать на кнопку отключения лимитатора скорости, чтобы Ландо, будучи на полкорпуса позади, оказался почти бок о бок. Ну а места там в любом случае для двух машин не было. Макс — последний, рядом с кем это место могло бы появиться. Да даже если бы Ландо был круговым и не шла борьба за позицию, с Максом там места быть не могло.

Будет ли у Ферстаппена шанс в Бахрейне или там «Макларен» точно возьмёт своё?

Это как гадание на кофейной гуще, никто не знает! Может, понесутся быстро, а может, и нет. Ясно, что Макс будет недалеко, и, если появится возможность побороться за победу, он ей попытается воспользоваться.

Макс Ферстаппен впереди двух «Макларенов» Фото: Clive Rose/Getty Images

Как оцените первый уикенд Цуноды в «Ред Булл»?

На фоне Макса — плохо. Но можно согласиться, что сильно лучше Лоусона. Если учесть, что времени привыкать было мало. В целом, по сути, то же самое, просто чуть лучше Лоусона. И тут уже вопрос к команде с машиной, а не к пилоту. «Прокладка между рулём и сиденьем» меняется какой уже раз, а результат тот же.

Чего ждать от выступлений Юки дальше по ходу сезона?

Надеюсь, Цунода привыкнет и будет ехать ближе к Ферстаппену. Мне кажется, Юки сможет. Он упёртый, и в данном случае это хорошо.

Кто из пилотов команд-середняков произвёл наибольшее впечатление и почему?

Думаю, всех впечатлил Хаджар. И Берман, да и Албон, как всегда, на высоте.

Авария Дуэна на тренировке — похвальный риск, случайность или глупость пилота?

Я не понял, почему не закрылась DRS: он же всё равно нажал на тормоз. Пусть дай бог на 5 бар или ещё меньше, но именно чтобы крыло закрылось. Видимо, нажатие было недостаточным. Хотя даже инфографика при записи с бортовой камеры это нажатие зафиксировала. Как тогда крыло не закрылось, я не понимаю. Видимо, есть погрешность по давлению в несколько бар. Чтобы если глючит датчик, крыло не закрывалось на прямой. Я это только так понимаю. И ещё значит, что Джек с командой не докопались — а точно ли DRS закроется от любого касания тормоза? Маленькая ошибка — и дорогое последствие.

Нужна ли современная «Сузука» Формуле-1? Или ситуацию с обгонами можно как-то исправить?

Можно: сделать машины меньше. И чуть больше лобового сопротивления на прямой. Если брать саму трассу, то пилотировать на ней одно удовольствие. Я там не ездил, но представляю в голове все эти связки — думаю, это мечта! Конечно, такое должно быть в календаре. Всё-таки гонки — это не только борьба, обгоны и близкое соперничество.