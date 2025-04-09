10 самых молодых гонщиков, лидировавших в Гран-при — все ли они стали звёздами Ф-1?

Яркое выступление на Гран-при Японии 2025 года с оттянутым первым пит-стопом позволило Андреа Кими Антонелли стать самым молодым гонщиком в истории, который лидеровал в Гран-при. Мы вспомнили топ-10 формулической молодёжи с подобным достижением.

10. Лэнс Стролл — 22 года, 7 месяцев, 17 дней

Да-да, в молодёжный топ попал гонщик с проездным на выступления в командах Лоуренса Стролла. Лэнс дебютировал в Ф-1 в 18 лет, что дало ему зазор в несколько лет для борьбы за рекорд. И на Гран-при Турции — 2020 Стролл сумел блеснуть: сначала он сенсационно завоевал поул-позишен, а затем сохранил лидерство на старте и даже лидировал половину гонки. Увы, после пит-стопа пилот «Рейсинг Пойнт» не сумел продолжить в том же духе — шины тогда работали на «Истамбул-парке» непредсказуемо — и в итоге финишировал только девятым. Ну а подобных топовых выступлений мы с тех пор практически не наблюдаем. И чем сильнее машина, на которой едет Лэнс, тем больше разговоров, что лучше бы он уступил своё место кому-то ещё.

9. Ландо Норрис — 21 год, 9 месяцев, 30 дней

Нынешний лидер общего зачёта Ф-1 впервые возглавил гонку на Гран-при Италии 2021 году, но вряд ли вспоминает тот этап с огромным удовольствием. Вот ведь незадача — все два совместных сезона с Даниэлем Риккардо Норрис стабильно опережал австралийца, а в Монце Дэн вдруг выстрелил, опередив Ландо в субботу и не подпустив к себе в воскресенье. Так что первой победы Норрису пришлось ждать аж до 2024 года. Впрочем, пусть иногда британец всё ещё нестабилен и недостаточно решителен, в его таланте никто не сомневается. Вполне вероятно, что перед нами будущий чемпион мира сезона-2025.

Обойти Риккардо в Монце у Норриса так и не вышло Фото: Peter Fox/Getty Images

8. Эстебан Гутьеррес — 21 год, 9 месяцев, 7 дней

Да-да, и такое было! Впрочем, всё банально: на Гран-при Испании 2013 года все лидеры рванули на пит-стопы, в то время как гонщик «Заубера» задержался на трассе и временно возглавил пелотон. Впрочем, на финише мексиканец оказался только 11-м в круге от выигравшего Фернандо Алонсо, пусть и поставил между делом быстрейший круг. Ну а звездой Ф-1 Гутьеррес так и не стал — ни выступления за «Заубер», не возвращение в Ф-1 с «Хаасом» не доказали, что Эстебан достоин долгой карьеры в чемпионате мира.

7. Роберт Кубица — 21 год, 9 месяцев, 3 дня

Поляк захватил лидерство уже в своём третьем Гран-при в Формуле-1! После старта с шестого места Роберт временно оказался на первой позиции после пит-стопов лидеров, а в итоге финишировал на подиуме — позади только Михаэля Шумахера и Кими Райкконена. Можно только гадать, как сложилась бы карьера Роберта дальше, если бы не авария на ралли зимой 2011 года. Как жаль, что мы так и не увидели в «Феррари» дуэт Алонсо-Кубица!

6. Фернандо Алонсо — 21 год, 7 месяцев, 23 дня

А вот как раз и вечно молодой испанец. Свой первый круг лидирования пилот «Рено» заполучил на Гран-при Малайзии 2023 года, где завоевал поул-позишен и лидировал до пит-стопа на 14-м круге. Итог — третье место позади Кими Райкконена и Рубенса Баррикелло. Первой победы Фернандо придётся подождать до Гран-при Венгрии того же года, первого титула — до сезона-2005. Ну и все мы ждём, получится ли у Нандо одержать 33-ю победу в карьере благодаря Ньюи, «Хонде» и новому регламенту Формулы-1.

5. Себастьен Буэми — 21 год, 7 месяцев, 13 дней

Вероятно, главный сюрприз рейтинга наряду с Гутьерресом. Да-да, на Гран-при Канады 2010 года швейцарец на «Торо Россо» оттянул пит-стоп и насладился лидерством в Монреале. Итог не слишком захватывающий — восьмое место в круге отставания. Дальше Буэми ждали ещё полтора сезона в составе «телят», роль вечного резервиста в «Ред Булл», а также многочисленные успехи в Формуле-Е и гонках на выносливость, включая четыре победы в Ле-Мане.

Буэми — неожиданный лидер Гран-при Канады 2010 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

4. Шарль Леклер — 21 год, 5 месяцев, 15 дней

После перехода в «Феррари» Шарлю понадобилось всего две этапа, чтобы стать лидером гонки. Монегаску не помешал даже слабый старт с поул-позишен — он быстро опередил обратно Себастьяна Феттеля и мчал к победе, пока не начал сбоить двигатель. Выезд сейфти-кара по крайней мере позволил Леклеру сохранить место на подиуме, ну а первая победа пришла на Гран-при Бельгии. В скорости Шарля с тех пор никто не сомневается, в стабильности он тоже заметно прибавил, но вот чемпионской техники всё ещё ждёт.

3. Себастьян Феттель — 20 лет, 2 месяца, 27 дней

Будущий четырёхкратный чемпион мира блеснул на дождевом Гран-при Японии 2007 года, в какой-то момент выйдя в лидеры. У Себа был хороший шанс на подиум, пока под сейфти-каром он не влетел в Марка Уэббера, затормозившего из-за резкого манёвра впереди со стороны Льюиса Хэмилтона. Через сезон Себ и Марк станут партнёрами по «Ред Булл», ну и дальше вы всё прекрасно знаете — и про доминирование в составе «быков», и про долгие попытки принести титул «Феррари», и про спокойное завершение карьеры в «Астон Мартин».

Феттель врезается в Уэббера на Гран-при Японии 2007 года Фото: Bryn Lennon/Getty Images

2. Макс Ферстаппен — 18 лет, 7 месяцев, 15 дней

Рекорд Феттеля держался девять лет — до Гран-при Испании 2016 года, ставшего для Ферстаппена дебютным в составе «Ред Булл» после обмена позициями с Даниилом Квятом. Столкновение двух «Мерседесов», неверная тактика Риккардо с Алонсо и собственный безошибочный пилотаж позволили Максу не просто возглавить пелотон, но и одержать сенсационную победу! Собственно, голландец до сих пор остаётся самым молодым победителем Гран-при и самым молодым обладателем подиума — тот же Антонелли до него уже не доберётся.

1. Андреа Кими Антонелли — 18 лет, 7 месяцев, 12 дней

На Гран-при Японии 2025 года у новичка «Мерседеса» был последний шанс отобрать у Ферстаппена несколько «молодёжных» рекордов Ф-1. С победой и даже подиумом предсказуемо не вышло, а вот полидировать в гонке итальянец сумел, чем и дал повод для нашей подборки. Более того, на счету Кими быстрейший круг гонки — и пилот «Мерседеса» стал самым молодым гонщиком в истории, кто записал его на свой счёт. Ну а как здорово Кими проявит себя дальше, покажет только время. Потенциал неоспорим, вопрос в прогрессе и стабильности.