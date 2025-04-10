В «Феррари» уже раскол? Что значит обещание Леклера «делать всё по-своему»

По информации итальянского издания Corriere dello Sport, после квалификации Гран-при Японии в «Феррари» произошёл жёсткий разговор: Шарль Леклер заявил, что впредь не будет никого слушать и сам будет решать, какие настройки ему использовать…

Позади три гонки, а в Маранелло уже раскол? Попробуем разобраться, что значат слова монегаска и с какими проблемами столкнулась «Скудерия».

«Буду делать по-своему»

В квалификации на «Сузуке» Шарль Леклер показал четвёртое время. Монегаск проиграл лишь блестящему кругу Макса Ферстаппена и гонщикам «Макларена», а пилотов «Мерседеса» сумел оставить позади — хотя в прошедших ранее тренировках у Джорджа Расселла был впечатляющий темп. Льюис Хэмилтон тем временем был только восьмым — в финале британец не смог проехать быстрее, чем в Q2, и в итоге уступил напарнику более 0,3 секунды.

Тем не менее, если верить Фульвио Сольмсу из Corriere dello Sport, Леклер в тот день остался недоволен и дословно заявил инженерам следующее: «Хватит, я буду делать всё по-своему». В воскресной гонке Леклер удержал четвёртую позицию, хотя и признал, что проигрыш лидерам в темпе — 0,2-0,3 секунды с круга — удручает. Хэмилтон в тот день финишировал седьмым, на 20 с лишним секунд позже напарника.

Шарль Леклер в паддоке на Гран-при Бахрейна Фото: Clive Mason/Getty Images

Вне контекста понять, что имел в виду Леклер, когда обещал «делать по-своему», трудно. Было бы странно, если бы в «Феррари» заставляли Шарля использовать настройки Хэмилтона, который ещё осваивается в команде и лишь в Китае мог демонстрировать более высокий темп — и то лишь до старта гонки. Скорее всего, речь идёт о том, что при возникновении проблем с балансом инженеры Шарля больше ориентируются на телеметрию Льюиса, нежели на интуицию монегаска.

Ситуацию немного проясняет то, что Леклер сказал после гонки в Японии в интервью Sky Sports. «В пятницу я пошёл в довольно специфичном направлении в плане стиля пилотирования. Мне кажется, это будет чаще помогать добиваться максимума, а не мешать. Это, конечно, ещё нужно подтвердить, — отметил Шарль. — Посмотрим, сработает ли это направление в Бахрейне. Если сработает, то придаст уверенности на весь сезон».

С Бахрейном тоже не всё ясно

Как бы там ни было, в Маранелло темпом машины недовольны. По одной из версий, проблема шасси в слишком высокой чувствительности к изменениям дорожного просвета. В теории у SF-25 есть потенциал — в спринте в Шанхае Хэмилтон был неудержим и одержал уверенную победу. Однако затем, изменив настройки, Льюис откатился на более привычные позиции и даже уступал повредившему переднее антикрыло Леклеру.

После этапа в Японии британец также рассказал, что инженеры обнаружили проблемы с одним из элементов машины, которые обходятся ему в лишнюю десятую на каждом круге — и предполагается, что этот элемент — днище. Но что бы ни имел в виду Льюис, в начале уикенда в Шанхае это ему не мешало, при этом и до, и после того спринта — то есть в Австралии и Японии — Хэмилтон стабильно уступал Леклеру.

Льюис Хэмилтон в паддоке на Гран-при Бахрейна Фото: Clive Mason/Getty Images

К Гран-при Бахрейна в Маранелло подготовили новую версию задней части днища, и это, казалось бы, отличный момент, чтобы сравнить его эффективность с данными, полученными на предсезонных тестах, которые прошли на этой же трассе. Однако, как сообщила La Gazzetta dello Sport, руководитель команды Фредерик Вассёр и технический директор по шасси Лоик Серра против его использования и настаивают, что прежде нужно наконец устранить проблемы с балансом болида.

Предстоящий уикенд во многом станет определяющим для «Феррари». Это уже четвёртый этап сезона, машина тестировалась здесь зимой, и, если инженерам вновь не удастся разобраться с настройками, это будет явным сигналом к тому, что с SF-25 что-то кардинально не так. Кроме того, возможно, станет яснее, что за подход придумал Леклер. Перед сезоном Шарль говорил, что его стиль схож с тем, который использует Хэмилтон, но, выходит, это оказалось не так? После этапа в Бахрейне картина должна стать более ясной…