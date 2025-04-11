Всё о новом сезоне русского дрифта: календарь, изменения в правилах и составы команд

RDS OPEN уже стартует, RDS GP не за горами — самое время всё изучить и купить билеты.

Новый гоночный сезон из традиционных «летних» дисциплин первым открывает дрифт — самый популярный у зрителей вид спорта, который неизменно собирает полные трибуны. Российская Дрифт Серия сбавлять набранные обороты не намерена, и предстоящий чемпионат 2025 года в двух турнирах — RDS Open и RDS GP — обещает стать одним из самых интересных в истории.

Обе серии в межсезонье подкорректировали спортивный регламент, чтобы сделать борьбу ещё более интересной и непредсказуемой. Реформы коснулись как составов команд, так и технических аспектов; как судейства, так и правил заездов. И потому превью сезона Российской Дрифт Серии в 2025 году актуально как никогда — к официальному старту обоих турниров надо подойти во всеоружии. Зная не только о расписании этапов, но и обо всех изменениях в регламенте RDS GP и RDS Open.

14 этапов, 8 трасс и 1 суперфинал

Календарь Российской Дрифт Серии в 2025 году будет весьма насыщенным — запланировано 14 этапов на восьми разных трассах в восьми городах России, а яркой точкой в сезоне должен стать очередной Суперфинал РДС, в котором в рамках одного уикенда соберутся сильнейшие пилоты RDS GP и RDS Open.

Ростов-на-Дону

Старт сезона RDS Open (12-13 апреля) и Суперфинал РДС (4-5 октября) примет Ростов-на-Дону, куда большой дрифт ярко вернулся в прошлом году. На специально подготовленной к соревнованиям гоночной конфигурации на территории комплекса «Ростов Арена» пройдут заезды, которые сначала зададут тон новому чемпионату, а потом подведут его итоги. Проведение первого этапа «летнего» дрифта и решающей битвы на одной и той же трассе — момент своего рода символический.

Москва

В Москве состоится сразу четыре этапа. Три из них примет автодром Moscow Raceway, где 26-27 апреля по традиции стартует сезон RDS GP, 27-28 сентября пройдёт финал турнира на «обратной» конфигурации трассы, а в 31 мая – 1 июня впервые состоится этап RDS Open на этом треке. Moscow Raceway стал одним из символов российского дрифта, потому что он присутствует в календаре с момента появления RDS GP и за эти годы подарил массу ярких моментов в серии. Один дрифтовый уикенд примет трасса ADM Raceway, где 19-20 июля пройдёт четвёртый этап RDS GP. Автодром в Мячкове тоже успел вписать себя в историю Гран-при Российской Дрифт Серии и полюбился болельщикам — это самая близкая к столице трасса, которая за счёт своей компактности позволяет легко перемещаться с трибун в паддок и обратно.

Календарь RDS на сезон-2025 Фото: vdrifte.ru

Санкт-Петербург

Самая современная гоночная трасса России — автодром «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом — тоже уже имеет славную дрифт-историю, в которой нашлось место зрелищным дебютам, острым сражениям и незабываемым капризам природы. Трек в Ленинградской области 24-25 мая примет второй этап RDS GP, а 30-31 августа станет местом проведения шестого уикенда серии. Этап второго чемпионата RDS Open по уже сложившейся традиции пройдёт 26-27 июля в рамках Garage Fest «Игора Драйв».

Красноярск

Не обойдёт своим вниманием Гран-при Российской Дрифт Серии и родину российского дрифта. В Красноярске на культовой уже не только для сибиряков, но и для всех в стране поклонников езды в управляемом заносе состоится пятый этап RDS GP. Сибирские гастроли серии на «Красном кольце» пройдут 9-10 августа.

Нижний Новгород

Две недели подряд под знаком дрифта проведёт автодром «Нижегородское кольцо». Сначала трасса под Нижним Новгородом, которая в своей истории видела даже дрифт гоночных грузовиков, примет третий этап RDS GP (14-15 июня), а затем на NRing приедут участники RDS Open (21-22 июня).

RDS OPEN Фото: Пресс-служба RDS GP

Рязань, Челябинск, Казань

Эксклюзивом для RDS Open станут три автодрома. Второй этап серии, запланированный на 3-4 мая, примет знаковая для российского дрифта Рязань — Atron International Circuit с его легендарной стеной-магнитом.

16-17 сентября должен состояться шестой этап в рамках зауральского турне в Челябинск на автодром «Трасса 74», который дебютировал в RDS Europe в сезоне-2024. Правда, есть определённые опасения насчёт подготовки трассы, поэтому устроители серии предусмотрели резервную дату и резервное место проведения этапа, если Челябинск всё же выпадет из календаря.

Подведёт итоги уикенд в Казани — на трассе KazanRing Canyon состоится седьмой этап сезона, намеченный на 6-7 сентября. Это один из самых интересных автодромов в Российской Дрифт Серии, потому что такого рельефа на оцениваемом участке нет больше ни на одной трассе в календаре.

Билеты и подробную информацию об этапах RDS GP и RDS Open в 2025 году можно найти на официальном сайте RDS.

Четыре пилота в командах RDS GP

Главное изменение, которое ждёт поклонников Гран-при Российской Дрифт Серии — расширение состава команд. С 2025 года регламент позволяет заявить на один этап сразу четырёх пилотов в цветах коллектива — минимальной планки по количеству спортсменов в команде нет, а максимальную повысили. Всё ради развития молодых талантов, у которых теперь открываются дополнительные возможности.

От этапа к этапу состав коллективов может меняться — хотя регламент запрещает пилотам переходить из команды в команду по ходу сезона, но усиливаться за счёт пилотов личного зачёта или участников уайлд-кард не запрещено. Блестяще зарекомендовавший себя в 2024 году формат уайлд-кард, по которому у заявленных на весь сезон пилотов RDS Europe была возможность провести этап в серии Гран-при, сохраняется. В 2025 году из RDS Open по схеме уайлд-кард спортсмены смогут выйти на старт уже трёх этапов, а не одного. А ещё они могут заявляться в командный зачёт и набирать очки.

К расширению состава участников потенциально должно привести нововведение, согласно которому по решению организатора к выступлениям в RDS GP могут быть допущены пилоты, подтвердившие свою квалификацию в рамках других международных соревнований. Это открывает возможность участия в серии для зарубежных легионеров, тем более что такие кандидатуры уже есть. Так что можно ждать приятных сюрпризов!

«Командный зачёт и в целом именно составляющая команды для нас как организаторов – это самое важное. Хороших пилотов в России достаточно, а коллективов – мало, и, чтобы они развивались, туда должны приходить и спортсмены, и финансирование. Четвёртые пилоты – это дополнительные ресурсы, спонсоры и возможности. Мы рассчитываем, что это нововведение усилит команды», — подчеркнул глава Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

Уже известно, что в TimeUp к действующему чемпиону RDS GP Артёму Шабанову, призёрам этапов RDS GP Леониду Шнайдеру и Максиму Гроссману присоединится выходец из RDS Europe Кирилл Мацкевич. Takayama Forward Auto в лице самого титулованного пилота российского дрифта Георгия Чивчяна, призёров RDS GP Романа Тиводара и Тимофея Добровольского усилит свой состав пятикратным чемпионом Казахстана по классическому ралли и призёром Зимнего Кубка РДС 2025 Петром Бородиным.

За Carville Racing поедут бронзовый призёр RDS Europe 2024 Иван Пальмин и молодой талант Артём Лейтис, которые присоединятся к Григорию Бурлуцкому и Антону Козлову. В состав «Lecar Одержимые Моторспорт» вольётся Владислав Ерофеев, выступавший в RDS GP 2024 в личном зачёте — он будет напарником Аркадия Цареградцева, Ильи и Владислава Поповых.

За Star Pёr Stars Aimol поедут Сергей Кузнецов, Борис Абрамов и Артур Зелёный, новая команда Predator Drift Team будет представлена Александром Абрамовым, Алексеем Козловым и Ильёй Полищуком.

Lukoil Racing Drift Team наполовину обновит состав, сохранив свою основу в лице Григория Гусева и Андрея Астапова, напарниками которых станут пилот RDS Europe Данила Воробьёв и бывший участник RDS GP Данила Скоробогатов. Денис Сорокопуд останется в серии, но теперь будет представлять команду VSTeam вместе с Алексеем Вахтиным, Евгением Спириным и дебютантом турнира Анатолием Кизиным.

О составе других команд пока информации нет, но уже подбирается впечатляющий перечень пилотов и техники — четыре десятка спортсменов выведут на старт Гран-при Российской Дрифт Серии немало интересных автомобилей (впервые полный сезон проедут два Flanker F!). А выиграют от этого зрители, поскольку борьба на трассе будет ещё интереснее и острее.

От жеребьёвки — к выбору стартовой позиции

Для того чтобы сделать судейство ещё более прозрачным и вместе с этим повысить зрелищность соревнований, в 2025 году в обеих сериях распределение участников по квалификационным группам будет идти не по нарастающей, согласно личному зачёту, а по жеребьёвке на брифинге. Сильные пилоты будут раскиданы по сетке, так что смотреть квалификацию станет ещё интереснее.

Кроме того, до последнего будет неясно, какую роль в заезде выберет пилот, занявший более высокое место по итогам квалификации. Если раньше он всегда начинал парные заезды в роли лидера, то теперь он получает право выбора, в каком качестве проводить первый заезд — лидером или преследователем. Сделать этот выбор можно прямо в стартовом створе перед началом заезда, чтобы преподнести сюрприз своему сопернику.

В RDS GP случается всякое Фото: Пресс-служба RDS GP

Отдельное внимание уделено правилам выявления победителя в парных заездах. Упрощено определение сильнейшего в дуэли, если один или оба пилота обнулили свой заезд. Также предусмотрены меры сдерживания для пилотов, которые тактически стараются разрушить заезд преследователя, вынуждая того сбросить скорость. Понятно, что даже самый подобный регламент не может предусмотреть все разнообразие гоночных ситуаций, но более точные формулировки позволят снизить количество спорных моментов.

Но всё равно окончательное решение по итогам заездов останется на усмотрение судей дрифта. В RDS GP весь сезон на вышке проведут Владимир Сафонов, Антон Новиков и Михаил Давидянц, а в RDS Europe постоянное трио судей сформируют Андрей Астапов, Владимир Сафонов и Станислав Долгих.

Новое имя знакомого турнира

Выше уже неоднократно упоминалась серия RDS Open, о которой до 2025 года никакой информации не было. Ничего удивительного, ведь это новое имя прекрасно известного турнира RDS Europe.

«Мы поняли, что название RDS Europe нам уже «жмёт» – изначально оно подчёркивало проведение соревнований только в европейской части России, но за три года турнир значительно вырос не только по географии, но и по количеству участников, уровню их профессиональной подготовки и зрительскому интересу. В сезоне-2024 соревнования RDS Europe посетили более 20 000 зрителей, и ещё десятки тысяч посмотрели прямые трансляции заездов. Уверены, что обновление серии и новое позиционирование позволит привлечь ещё больше интереса», — пояснила руководитель серии RDS Open Мария Америкова.

В RDS Open сохранятся два зачёта — PRO («про») и NXT («некст») — с разными техническими требованиями к спортивным автомобилям. Из самых значимых нововведений — запрет пилотам RDS GP участвовать в категории PRO, так что пилоты Гран-при смогут выступать только в классе NXT. Это станет дополнительной мотивацией для начинающих пилотов, которые получат возможность сразиться на трассе с профессионалами. Для самих же спортсменов Гран-при это будет отдельным вызовом, потому что техника в NXT существенно отличается от тысячесильных спорткаров главного чемпионата страны – придётся приспосабливаться и подтверждать мастерство! У других пилотов RDS Open останется возможность выбирать между PRO и NXT, а командный зачёт станет общим для всех участников RDS Open.

Стартует новый сезон RDS Open Фото: Пресс-служба RDS GP

К участию в RDS Open будут допущены автомобили классов DC1 и DC2, а новые техтребования касаются только техники зачёта NXT. С 2025 года машины этой зачётной группы должны заправляться исключительно товарным бензином с АЗС с октановым числом не более 100, допустимы только механические КПП с поисковым механизмом переключения передач, и запрещены задние редукторы с возможностью изменения передаточного числа без демонтажа главной пары. В зачёте PRO ключевое техническое изменение — переход на более узкие шины размерностью 225/40-R18. Что касается реформ в спортивном регламенте, то они идентичным тем, что описаны выше — изменения в судействе в новом сезоне коснутся обоих турниров.

Дрифт-сезон в 2025 году обещает быть как никогда насыщенным на мероприятия, а за счёт обширной географии этапы окажутся доступны максимально широкой аудитории. Так что если только собираетесь познакомиться с тем, что представляет из себя дрифт, возможностей для этого масса. Ну а поклонников дисциплины со стажем уговаривать не придётся — они только и ждут, что старта обоих чемпионатов.