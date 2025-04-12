Новым правилам Ф-1 предрекли провал. Но изменить их уже не получится

В пятницу в Бахрейне состоялась встреча с участием организаторов Формулы-1 и представителей автомобильной индустрии. Среди них были главный исполнительный директор «Ауди» Гернот Дёлльнер, глава спортивного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабэ, удалённо к встрече присоединился и босс «Мерседеса» Ола Каллениус. Темой встречи была реформа технического регламента на силовые установки, который, как выяснилось в последнее время, многих не слишком устраивает.

Впрочем, договориться до чего-то конкретного, судя по всему, не удалось. И да, возвращения атмосферных V10 в обозримом будущем не будет. Разбираемся, что не так с новыми правилами, которые вступят в силу уже в следующем году.

Электрификация моторов

В 2026 году Формула-1 перейдёт на совершенно новые шасси. Среди самых интересных особенностей — активная аэродинамика, хотя как именно она будет работать, ещё точно неясно. И эти машины получат новые двигатели. Во-первых, силовые установки лишатся элемента MGU-H, а во-вторых, изменится соотношение мощности двигателя внутреннего сгорания к отдаче гибридной составляющей.

Если по нынешним правилам двигатель внутреннего сгорания генерирует 630 кВт (856 л. с.), а на электричество приходится 120 кВт (164 л. с.), то со следующего года отдача от ДВС составит 400 кВт (544 л. с.), а от гибрида — 350 кВт (476 л. с.). То есть суммарная мощность останется на уровне 750 кВт (1020 л. с.), но доля электричества в ней вырастет с 16% до примерно 47%.

Откатить регламент 2026 года уже не выйдет Фото: Mark Thompson/Getty Images

Такой формат, а также перевод ДВС с обычного топлива на «чистое», углеродно-нейтральное, выбрали, чтобы привлечь новых мотористов — на фоне современных тенденций в автомобильной промышленности Формула-1 стала бы для них перспективной площадкой для развития гибридных технологий.

Однако в паддоке эта схема особых восторгов не вызвала: не факт, что энергии гибрида будет хватать для бесперебойной работы, и вкупе со снижением отдачи от ДВС скорости машин могут заметно просесть. Это полбеды: если у кого-то из пилотов резко на прямой будет пропадать почти половина мощности, это банально опасно из-за огромной разницы в скорости машин.

Как раз на фоне этих опасений в Формуле-1 и заговорили о возвращении атмосферных V10 — причём, что удивительно, с подачи президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема. Идея была в том, чтобы отложить изменение регламентов на двигатели с тем, чтобы, например, в 2028-м перейти на атмосферные V10, которые работали бы на том же самом экологически чистом топливе. И некоторые пилоты поддержали эту идею.

V10 был бы лучше?

«Я бы не поддерживал идею возвращения V10 так громко, если бы мне нравилось то, что готовится к 2026 году, — цитирует Карлоса Сайнса Motorsport. — Мне, если честно, не особенно нравится то, что будет в 2026-м, то, что будет делать машина, что будет делать двигатель. Я бы предпочёл V10 с кое-какими доработками. Да, было бы нечестно не дать этим правилам шанса, если все считают, что они хороши, но, похоже, так считают уже не все».

«То, что готовится к следующему сезону, меня не слишком впечатляет, — согласился с бывшим напарником Шарль Леклер. — И большинство из нас разделяют это мнение, хотя, по разным причинам, не все готовы это обсуждать. Но думаю, все согласятся, что V10 был бы лучшим решением».

«Ауди» приходит в Формулу-1 как раз из-за новых правил Фото: Dan Mullan/Getty Images

Согласились не все — Фернандо Алонсо считает, что возвращаться к прежним моторам поздно. «Конечно, мне нравится V10, но мы живём в другом мире, — сказал испанец. — Технологии развиваются, и сегодня у нас невероятно эффективные силовые установки, они используют втрое меньше топлива, чем раньше. Время не повернуть вспять, мы живём в гибридную эру. Возвращать V10 — это всё равно, что гоняться без «гало» — машины станут опаснее, у зрителей будет больше адреналина, однако в этом нет смысла».

Потенциальное падение мощности — не единственная проблема нового регламента. Компоненты силовой установки будут омологированы, а возможности их доработки ограничены, и вполне вероятна ситуация, при которой один из мотористов вырвется вперёд, а другие отстанут и уже не смогут отыграться, пока регламент не изменят вновь. Что со всем этим делать, как раз и обсуждалось на встрече автопроизводителей, команд и организаторов чемпионата.

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Обратной дороги нет

И от идеи вернуться к V10 на встрече предсказуемо отказались. Как и от других идей по срочному изменению регламента. Против перемен высказались, например, в «Ауди», подчеркнув, что решение о приходе в Формулу-1 было принято с расчётом именно таких гибридных силовых установок.

Кроме того, продлить действие нынешнего регламента тоже невозможно — не у всех мотористов хватит ресурсов продолжать их выпускать. Переделывать их тоже поздновато — предсезонные тесты машин 2026 года начнутся уже в январе. В теории это, конечно, возможно, но потребует немалых дополнительных трат, что тоже не слишком полезно для Формулы-1.

Таким образом, новым моторам с 476-сильными гибридами в 2026 году быть. Но если они действительно окажутся так плохи, как считают скептики, Формула-1 наверняка найдёт способ исправить ситуацию. Особенно на фоне того, что восторгов по отношению к электромоторам в автоиндустрии за последнее время поубавилось.