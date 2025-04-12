«Макларен» снова не обошёлся без неприятностей! «Мерседес» в порядке, «Ред Булл» слаб

Оскар Пиастри взял поул в квалификации Гран-при Бахрейна, в то время как Ландо Норрис наошибался и стал только шестым.

После доминирования «Макларена» и конкретно Оскара Пиастри на третьей практике Гран-при Бахрейна было сложно представить, что кто-либо сумеет навязать команде из Уокинга конкуренцию в вечерней квалификации — и всё-таки это произошло.

Q1: нервный проход «Ред Булл»

Стартовый сегмент квалификации вышел нервным для «Ред Булл»: оба пилота провели первые попытки безрезультатно. Макс Ферстаппен вообще не вписался в последний поворот и поехал в боксы, а Юки Цунода всё-таки закончил круг, но до этого оказался всеми четырьмя колёсами на обочине — время списали. На вторых попытках Ферстаппен всё-таки отобрался в Q2 без проблем, в то время как Цунода зацепился за 14-е место. Ну, прошёл, и слава богу.

Что же до тех, кто остался за бортом, то обиднее всего Алексу Албону: он выбил Нико Хюлькенберга лишь для того, чтобы немец, завершавший круг на несколько секунд позже, в свою очередь, опередил «Уильямс» на 42 тысячные секунды. Второй «Кик-Заубер» Габриэла Бортолето до топ-15 не добрался — 18-е место в двух десятых от Халка.

Только 17-м стал Лиам Лоусон, однако у него есть оправдание: на задней прямой DRS вдруг схлопнулась спустя всего пару секунд после активации. Видимо, проблема с электроникой, хотя теоретически может быть и ошибка пилота, случайно нажавшего на кнопку во второй раз. Ну а на последнем ряду оказались Стролл и Берман — оба сильно проиграли напарникам, которые доказали, что темп для прохода в Q3 имелся.

Q2: авария Окона и выстрел Гасли

Вторая часть квалификации стартовала с серьёзной аварии Эстебана Окона: француз переатаковал в связке второго-третьего поворотов, слишком широко заехал на бордюр и не сумел отловить «Хаас» — чем-то напомнило вылет Никиты Мазепина в его первой гонке в Ф-1 в 2021 году. В отличие от россиянина, Окон сильно разбил болид. Сам, к счастью, не пострадал, ну а сессия была прервана красными флагами.

Пожалуй, главное событие сегмента — невероятный третий результат Пьера Гасли всего в паре десятых от лучшего результата. В Бахрейне «Альпин» просто летит! Правда, Джек Дуэн уступил напарнику солидные шесть десятых и… тем самым спас Юки Цуноду. Австралиец проиграл японцу всего 17 тысячных секунды и остался 11-м, в то время как второй номер «Ред Булл» пусть и с трудом, но прошёл дальше.

На 12-й позиции расположился Хаджар — в этот раз без квалификационных подвигов «Рейсинг Буллз». 13-м оказался было Хюлькенберг, но ему сняли круг за нарушение границ трассы, и немец пропустил вперёд и Алонсо, и даже Окона на его разбитом «Хаасе». Впрочем, посмотрим, восстановят ли машину француза без штрафов.

Что же до Хюлькенберга, то у него дальше получилось ещё смешнее: судьи задним числом удалили немцу ещё и круг в концовке Q1, после чего Нико опустился в протоколе на 16-е место за Албоном. Вопрос — почему не успели проверить сразу? Ну а Алекс теперь будет сокрушаться, что не получил шанса побороться за большее, чем 15-я позиция.

Q3: угроза от Расселла и новая ошибка Норриса

К решающему сегменту квалификации «лишний» комплект свежих шин сохранили только «Макларен» и «Мерседес», так что для остальных первая попытка была просто пристрелочной. Что же до обладателей свежей резины, то здорово выстрелил Джордж Расселл: он проиграл Пиастри всего 131 тысячную секунды и занял промежуточное второе место даже впереди Норриса (он в 32 тысячных от Джорджа). А вот Антонелли круг завалил: заблокировал колёса в первом же повороте, а потом в итоге время вообще списали. Что ж, по крайней мере, второй «Мерседес» внезапно обеспечил нам интригу.

И эта интрига подтвердилась на вторых попытках. Расселл собрал три быстрейших сектора и временно вышел в лидеры, однако Пиастри всё-таки сохранил поул для «Макларена», опередив Джорджа на 168 тысячных — мы-то ждали более серьёзного отрыва. А что же Норрис? Его машину повело в первом же повороте, Ландо испортил круг и в итоге откатился аж на шестую строчку!

Норриса дружно опередили Леклер, Антонелли (на второй попытке он собрался) и герой квалификации Гасли — Пьер менее чем в четырёх десятых от времени поула. Норрис в итоге лишь на позицию выше Ферстаппена — Макс после первой попытки жаловался на работу тормозов, а в итоге проиграл Пиастри почти шесть десятых. Сайнс — восьмой, только за ним Хэмилтон (шесть десятых от Леклера) и Цунода, который не сумел проехать достойный круг на свежих шинах.

В целом квалификация в Бахрейне получилась куда более интригующей и плотной, чем ожидалось. И пусть один «Макларен» на поуле, но второму предстоит прорыв — будет интересно! Воскресная гонка Гран-при Бахрейна Формулы-1 стартует в 18:00 мск.