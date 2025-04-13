Есть ли шанс у лидеров «Мерседеса» и «Феррари»? Гран-при Бахрейна — LIVE!

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После тренировок Гран-при Бахрейна складывалось ощущение, что у пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса вообще не будет конкурентов. Однако квалификация всё изменила: Пиастри взял поул в довольно напряжённой борьбе с Джорджем Расселлом, а Норрис после очередных ошибок стал только шестым. Перед гонкой два вопроса – сумеет ли Пиастри без проблем уехать от Леклера, Расселла и всех остальных, а Норрис – стремительно прорваться вперёд? Ожидается, что у «оранжевых» будет преимущество по работе с резиной, но после квалификации и предыдущих Гран-при уже ни в чём нельзя быть уверенным наверняка.
Все главные события гоночного воскресенья на трассе в Сахире, включая рассказ о гонках Ф-3 и Ф-2 — в нашей онлайн-трансляции!
А мы переключаемся на гонку Формулы-2. С поул-позиции стартует действующий чемпион Формулы-3 Леонардо Форнароли, а первый ряд с ним разделит Виктор Мартинс, недавно зачисленный в молодёжную программу «Уильямса». На второй линии стартового поля Люк Браунинг и Алекс Данн, пятым стартует Роман Станек, а лидер общего зачёта Рихард Версхор — на шестой позиции.
Стартовая решётка гонки Формулы-2
Фото: x.com/formula2
Старт гонки в 14:25 по московскому времени.
Рафаэль Камара — лидер общего зачёта Ф-3
Фото: x.com/formula3
В общем зачёте Камара увеличивает отрыв до 26 очков, а его главным преследователем становится Трамниц, завоевавший только что первый в сезоне подиум. Войзин поднимается на третью строчку, а Стрёмстед откатывается на четвёртую позицию.
Общий зачёт (топ-10):
1. Рафаэль Камара (Trident) — 56 очков
2. Тим Трамниц (MP Motorsport) — 30
3. Каллум Войзин (Rodin Motorsport) — 27
4. Ноа Стрёмстед (Trident) — 27
5. Никола Цолов (Campos Racing) — 23
6. Мартиниус Стенсхорне (Hitech TGR) — 20
7. Туукка Тапонен (ART Grand Prix) — 20
8. Теофил Наэл (Van Amersfoort Racing) — 19
9. Никита Бедрин (AIX Racing) — 17
10. Тасанапол Интрапхувасак (Campos Racing) — 13.
Сезон Формулы-3 продолжится 17-18 мая, в дни Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 в Имоле.
Ф-3: ещё одна победа Камары
Рафаэль Камара пересекает линию финиша и выигрывает вторую подряд длинную гонку Формулы-3! Каллум Войзин занимает второе место, а тройку призёров замыкает Тим Трамниц.
Тапонен занимает 4-е место, Цолов финиширует 5-м, Стрёмстед становится 6-м, у Жьюсти 7-е место, Бойя прорывается на 8-ю позицию (при старте с 20-й!), Дель Пино заканчивает гонку 9-м, а Хо становится 10-м.
Гонка Формулы-3 (топ-10):
1. Рафаэль Камара (Trident) — 22 круга
2. Каллум Войзин (Rodin Motorsport) +6.2 сек
3. Тим Трамниц (MP Motorsport) +7.8
4. Туукка Тапонен (ART Grand Prix) +10.6
5. Никола Цолов (Campos Racing) +11.0
6. Ноа Стрёмстед (Trident) +14.1
7. Алессандро Жьюсти (MP Motorsport) +14.4
8. Мари Бойя (Campos Racing) +17.2
9. Бруно Дель Пино (MP Motorsport) +18.2
10. Кристиан Хо (DAMS Lucas Oil) +18.3.
Кругом спустя Стрёмстед вновь проходит Вурца на стартовой прямой. А перед 4-м поворотом Вурц пропускает и Жьюсти.
Жьюсти обгоняет Вурца
Фото: x.com/formula3
21/22: 1 Камара — 2 Войзин — 3 Трамниц — 4 Тапонен — 5 Цолов — 6 Стрёмстед — 7 Жьюсти — 8 Вурц — 9 Хо — 10 Бойя.
Ноа Стрёмстед на стартовой прямой проходит партнёра по команде «Трайдент» Чарли Вурца, но австриец контратакует в четвёртом повороте и удерживается впереди.
Позади них Мари Бойя прошёл Бруно Дель Пино и прорвался в топ-10.
20/22: 1 Камара — 2 Войзин — 3 Трамниц — 4 Тапонен — 5 Цолов — 6 Вурц — 7 Стрёмстед — 8 Жьюсти — 9 Хо — 10 Бойя.
Цолов атаковал Вурца в первом повороте, и тот вроде бы отбился, но во втором повороте, перекрестив траектории, Никола каким-то чудом прорывается на 5-е место!
Борьба Тапонена и Трамница
Фото: x.com/formula3
Буквально через мгновение в 4-м повороте Трамниц опережает Тапонена и прорывается в топ-3!
19/22: 1 Камара — 2 Войзин — 3 Трамниц — 4 Тапонен — 5 Цолов — 6 Вурц — 7 Стрёмстед — 8 Жьюсти — 9 Хо — 10 Дель Пино.
Трамниц за счёт лучшего выхода из третьего поворота проходит Вурца и прорывается на 4-е место!
Отметим, что Камара опережает Войзина уже на 4,2 секунды. Похоже, борьбы за победу на последних кругах не будет…
17/22: 1 Камара — 2 Войзин — 3 Тапонен — 4 Трамниц — 5 Вурц — 6 Цолов — 7 Стрёмстед — 8 Жьюсти — 9 Хо — 10 Дель Пино.
Алессандро Жьюсти проходит Кристиана Хо и поднимается на 9-е место.
16/22: 1 Камара — 2 Войзин — 3 Тапонен — 4 Вурц — 5 Трамниц — 6 Цолов — 7 Стрёмстед — 8 Жьюсти — 9 Хо — 10 Дель Пино.
Цолов тоже проходит Стрёмстеда — Никола поднимается на 6-е место. Тут же Жьюсти проходит Дель Пино и выходит на 9-ю строчку.
13/22: 1 Камара — 2 Войзин — 3 Тапонен — 4 Вурц — 5 Трамниц — 6 Цолов — 7 Стрёмстед — 8 Хо — 9 Жьюсти — 10 Дель Пино.
Половина гонки позади. Камара лидирует, опережая Войзина на 2,3 секунды. Идущий третьим Тапонен проигрывает ещё 3 секунды, а вот Вурц позади продолжает прессинговать финна — он в зоне DRS.
Трамниц впереди Стрёмстеда
Фото: x.com/formula3
А в борьбе за пятое место Тим Трамниц проходит Ноа Стрёмстеда. Немец подготовил атаку перед эсками и в извилистой связке вырвался вперёд.
12/22: 1 Камара — 2 Войзин — 3 Тапонен — 4 Вурц — 5 Трамниц — 6 Стрёмстед — 7 Цолов — 8 Хо — 9 Дель Пино — 10 Жьюсти.
Кристиан Хо в попытке обогнать Стрёмстеда ошибается во втором повороте и пропускает на 6-е место Тима Трамница. Вскоре Хо пропускает ещё и Цолова и откатывается уже на 8-ю строчку.
Хо позади Трамница
Фото: x.com/formula3
Позади этой группы Жьюсти перед первым поворотом опередил Бадоера и пробился в топ-10.
9/22: 1 Камара — 2 Войзин — 3 Тапонен — 4 Вурц — 5 Стрёмстед — 6 Трамниц — 7 Цолов — 8 Хо — 9 Дель Пино — 10 Жьюсти.
Тапонен в первом повороте опережает Вурца и прорывается в топ-3.
07/22: 1 Камара — 2 Войзин — 3 Тапонен — 4 Вурц — 5 Стрёмстед — 6 Хо — 7 Трамниц — 8 Цолов — 9 Дель Пино — 10 Бадоер.
Камара вновь атакует Войзина — на стартовой прямой в начале 5-го круга Рафаэль с помощью DRS опережает соперника. Войзин вновь пытается конратаковать после 4-го поворота, но Камара теперь готов и отбивает манёвр преследователя.
Войзин пропустил Камару
Фото: x.com/formula3
5/22: 1 Камара — 2 Войзин — 3 Вурц — 4 Тапонен — 5 Стрёмстед — 6 Хо — 7 Трамниц — 8 Цолов — 9 Дель Пино — 10 Бадоер.
3-й круг — Камара атакует Войзина в первом повороте и проходит Каллума! Однако британец не сдаётся и контраткует в связке после четвёртого поворота и возвращает себе лидерство!
Позади лидеров Тапонен прошёл Хо и вышел на 4-е место. Вскоре Кристиана опережает и Стрёмстед.
03/22: 1 Войзин — 2 Камара — 3 Вурц — 4 Тапонен — 5 Стрёмстед — 6 Хо — 7 Трамниц — 8 Дель Пино — 9 Цолов — 10 Бадоер.
А вот второй круг начинается с аварии в первом повороте — Загазета, Домингеш и Уортон не разъехались в первом повороте. Все трое продолжают гонку, но уже в конце пелотона.
Столкновение трёх пилотов на 2-м круге
Фото: x.com/formula3
Стартовала гонка Формулы-3! Камара и Войзин бок о бок подъезжают к первому повороту, и Каллуму удаётся протиснуться внутрь и отобрать первое место у бразильца. Следом за ними Вурц, Хо и Тапонен. Вроде бы обошлось без происшествий.
Старт гонки Формулы-3
Фото: x.com/formula3
01/22: 1 Войзин — 2 Камара — 3 Вурц — 4 Хо — 5 Тапонен — 6 Стрёмстед — 7 Трамниц — 8 Дель Пино — 9 Цолов — 10 Леон.
Пилоты отправляются на прогревочный круг. В Бахрейне солнечно и жарко, а температура воздуха — 29,8 градуса.
Мы начинаем большой автоспортивный день в Бахрейне с гонки Формулы-3. И с поул-позиции её начнёт лидер чемпионата Рафаэль Камара из команды «Трайдент». Первый ряд с ним разделит пилот «Родена» Каллум Войзин, тогда как со второй линии поля заезд начнут Чарли Вурц и Кристиан Хо.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: FIA
Старт заезда в 12:55 мск.