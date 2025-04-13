Пиастри вроде бы явный фаворит, но в этом сезоне «Макларен» регулярно допускает ошибки… Старт гонки — в 18:00 мск.

Есть ли шанс у лидеров «Мерседеса» и «Феррари»? Гран-при Бахрейна — LIVE!

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После тренировок Гран-при Бахрейна складывалось ощущение, что у пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса вообще не будет конкурентов. Однако квалификация всё изменила: Пиастри взял поул в довольно напряжённой борьбе с Джорджем Расселлом, а Норрис после очередных ошибок стал только шестым. Перед гонкой два вопроса – сумеет ли Пиастри без проблем уехать от Леклера, Расселла и всех остальных, а Норрис – стремительно прорваться вперёд? Ожидается, что у «оранжевых» будет преимущество по работе с резиной, но после квалификации и предыдущих Гран-при уже ни в чём нельзя быть уверенным наверняка.

Все главные события гоночного воскресенья на трассе в Сахире, включая рассказ о гонках Ф-3 и Ф-2 — в нашей онлайн-трансляции!