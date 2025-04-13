Ф-1 в Бахрейне: пока остальные лидеры ярко боролись, Пиастри доминировал по-чемпионски

Оскар Пиастри не оставил соперникам шансов, в то время как Ферстаппен на сей раз еле-еле стал шестым.

Старт Гран-при Бахрейна вроде бы здорово удался Ландо Норрису, одним махом почти справившемуся с проблемами, которые создал самому себе в квалификации: пилот «Макларена» выбрался аж на третью строчку! Однако тут же выяснилось, что на решётке Ландо некорректно занял стартовую позицию — за это британец предсказуемо получил пять штрафных секунд, которые ему предстояло отстоять на первом пит-стопе.

Так или иначе Норрис хотя бы временно стал третьим позади только Пиастри и Расселла, в то время как Леклер откатился на четвёртую строчку. Всё просто: «Феррари» решила использовать на старте гонки шины «медиум», в то время как все остальные лидеры избрали «софт» и предсказуемо стартовали лучше. Только дальнейший ход гонки должен был показать, сработает ли их решение.

Что ж, с одной стороны, Леклер отдал позиции на трассе Расселлу и Норрису, с другой — после оттянутого первого пит-стопа Шарль поехал быстрее конкурентов, догнал того же Ландо и довольно быстро опередил. Более того, пилот «Феррари» присматривался и к «Мерседесу», но тут всё было не так однозначно.

У второй «Феррари» Хэмилтона всё шло противоречиво: Льюис плохо стартовал, однако и его гонка заметно ожила после первого пит-стопа. Семикратный чемпион начал стремительно пробиваться через вторую половину десятки и в итоге обеспечил себе спокойное пятое место.

А вот у Макса Ферстаппена дела шли грустнее. Темпа особо не было, плюс внезапно заглючило оборудование на пит-стопе, а именно светофор: на обоих пит-стопах нидерландец в итоге ехал на «красный», его остановки длились более четырёх и шести секунд соответственно. Вдобавок ко всему на первом пит-стопе нидерландцу поставили шины «хард», которые работали на «Ред Булл» если не отвратительно, то как минимум так себе — в какой-то момент могло показаться, что Макс вообще останется без очков.

На 32-м круге гонку практически обнулил сейфти-кар. В середине пелотона жёстко поборолись Цунода с Сайнсом, и от болида «Уильямса» отвалилось много осколков почти на гоночную траекторию (потом мы увидели, что частично разрушился боковой понтон). После некоторой паузы гоночная дирекция решила, что всё это слишком опасно.

Выезд машины безопасности не повлиял на позиции в первой пятёрке, но лишил «Феррари» преимущества по свежести резины плюс добавил разнообразия на финишный отрезок: Пиастри и Норрис на «медиуме», Расселл на «софте», две «Феррари» на «харде» — и совершенно неясно, чьи шины в итоге проявят себя лучше на оставшейся дистанции!

Ну, у Пиастри-то проблем не было: он не дал Расселлу шанса на рестарте. Относительно спокойно до какого-то момента всё было и у Расселла: барахлила электроника, из-за которой иногда могли не работать DRS или экран на рулевом колесе, однако пилот «Мерседеса» спокойно держал отрыв от пары Леклер-Норрис. А вот в ней было жарко: «Феррари» на «харде» не могла оторваться от «Макларена», и Ландо приступил к атакам в борьбе за подиум.

Когда Норрис приблизился в первый раз, то ошибся в зоне торможении и заблокировал колёса — конец сражения? Вовсе нет, Ландо быстро вернулся в зону DRS. Вторая атака перед четвёртым поворотом почти сработала, но Леклер просто не оставил «Макларену» места. Впрочем, спустя два круга красивый обгон в том же месте всё-таки состоялся!

Норрис погнался за Расселлом, и тут пришла новость, что пилот «Мерседеса» попал под расследование: из-за проблем с передатчиком Расселл, вероятно, использовал DRS в момент, когда не имел на это права. Судьи изучат ситуацию уже после гонки. Ну а на трассе Расселл всё-таки сдержал «Макларен»! Будет жаль, если эта борьба окажется бессмысленной, но шансы на это велики.

Впереди Пиастри спокойно доехал до победы, успев нарастить отрыв до 15 секунд. Если Оскар так продолжит и дальше, то станет фаворитом в борьбе за чемпионское звание. Леклер финишировал четвёртым, однако если Расселл получит хотя бы пять секунд штрафа, то Шарль окажется на подиуме. Далее в очковой зоне – Хэмилтон, Ферстаппен, пропустивший его под финиш Гасли, грамотно использовавший андеркат Окон, Цунода и Берман. Антонелли стал главным пострадавшим от сейфти-кара и занял только 11-е место.

Ждать следующего Гран-при долго не придётся: уже в следующие выходные нас ждёт ещё одна «ночная гонка» — на сей раз – этап в Джидде в Саудовской Аравии.