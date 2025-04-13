Норрис не готов к борьбе за титул, новый фаворит — Пиастри. Итоги Гран-при Бахрейна

Оскар Пиастри красиво выиграл Гран-при Бахрейна и записал на свой счёт уже четвёртую победу в Формуле-1. Австралиец поднялся на вторую строчку общего зачёта и, если выиграет следующую гонку, станет новым лидером чемпионата. А что же его напарник?

Ландо Норрис, который перед стартом сезона считался лидером «Макларена» и главным претендентом на титул, умудрился схлопотать штраф ещё до старта гонки и занял только третье место. После шестого места в квалификации могло быть и хуже, однако и в субботних проблемах британец виноват сам.

Прошедший в Бахрейне этап стал психологическим ударом для Ландо — и не факт, что он сможет от него оправиться.

Норрис и Пиастри

В дни уикенда в Бахрейне разница между Норрисом и Пиастри особенно бросилась в глаза. Ландо едва ли не в каждом интервью отвечал на ремарку Ферстаппена, доказывал, что «Маклареном» тоже непросто управлять, что Макс может в любой момент в этом убедиться. Тогда как Пиастри после квалификации заявил дословно следующее: «Я не стесняюсь говорить, что в данный момент у нас лучшая машина в пелотоне».

Оскар только что завоевал поул и излучал уверенность, тогда как Норрис на точно такой же машине был лишь шестым и на вопросы журналистов отвечал невнятно. «Я весь уикенд медленный, результат меня не удивил. Не знаю, такое чувство, что я никогда прежде не пилотировал машину Формулы-1. Мне трудно, и я не знаю почему», — выдавил из себя британец вечером в субботу.

Это сказал человек, который вообще-то проводит в Формуле-1 седьмой сезон. Который проиграл напарнику, выступающему в «Больших призах» лишь третий год. Может, если Норрис со всем своим опытом не может разобраться с машиной, легко привозящей Пиастри к победе, Ландо просто недостаточно хорош? Чем Норрис в этот уикенд принципиально отличался от Переса образца прошлого года?

Норрис безуспешно гонится за Расселлом Фото: Clive Mason/Getty Images

Неудача в квалификации должна была подстегнуть Норриса, заставить его выбросить из головы всё лишнее и сосредоточиться на своём пилотаже, чтобы извлечь максимум даже в той ситуации, когда победа почти наверняка будет недостижима. И что делает Ландо? Выкатывается за пределы своей стартовой позиции! Очевидный с любого ракурса фальстарт приводит к пятисекундному штрафу в первой же части гонки.

В конце концов Норрис сумел прорваться на третье место, что на фоне остальных проблем не так уж и плохо. Однако проходи эта гонка на «Сузуке», где нет двух подряд зон DRS, совсем не факт, что Ландо дотянулся бы до подиума и продолжал лидировать в чемпионате. Зимой Норрис утверждал, что психологически готов к борьбе, но, как оказывается, это не так.

В данный момент фаворитом чемпионата выглядит Пиастри. У Оскара тоже бывают ошибки — под дождём в Австралии и в квалификации на «Сузуке», однако он всё равно едет чище и увереннее Норриса. Пиастри почувствовал уверенность, тогда как его главные соперники либо деморализованы (Ландо), либо не обладают способной бороться за титул техникой (Ферстаппен). Впрочем, прелесть современной Формулы-1 в том, что всё может измениться в один уикенд, и Норрис в теории может перевернуть игру и доказать (в первую очередь самому себе), что у него ещё есть шанс.

Ферстаппен не лукавит

В одном из интервью в этот уикенд Ферстаппен заявил, что в этом году за титул не борется. «Ещё зимой я сказал команде, что мы будем проигрывать «Макларену» полсекунды — так и вышло, так что я оказался прав. Если они ошибаются, как в квалификации на «Сузуке», мы можем быть впереди, но не думаю, что на дистанции всего сезона у нас есть шанс», — сказал Макс ещё до старта гонки. И Ферстаппен действительно не лукавит — у «Ред Булл» огромнейшие проблемы.

В квалификации Макс жаловался на тормоза, и команда заменила их перед стартом, однако в гонке проблемы повторились. И это на трассе, хорошо изученной инженерами. Макс в итоге финишировал шестым, лишь на последнем круге опередив «Альпин» Пьера Гасли. С такими вводными рассчитывать на борьбу за титул не приходится, хотя нидерландец, разумеется, продолжит выжимать максимум возможного в каждой гонке.

Хэмилтон и Ферстаппен на Гран-при Бахрейна Фото: Clive Rose/Getty Images

Новинки «Феррари» не слишком помогли. Пока что

На Гран-при Бахрейна «Феррари» привезла мощный пакет новинок, среди которых были новое днище и обновлённый диффузор. И они, судя по реакции пилотов, сработали примерно так, как и ожидали инженеры, однако какой-то существенной прибавки в результатах «Скудерии» добиться не удалось. SF-25 по-прежнему уступает и «Макларену», и «Мерседесу». Если бы не «Ред Булл», «Феррари» была бы четвёртой по скорости машиной.

Кроме того, продолжаются проблемы у Льюиса Хэмилтона. После квалификации, в которой семикратный чемпион мира был на 0,6 секунды медленнее Шарля Леклера, он, как и Норрис, так и не смог объяснить причин такого отставания. Понятно, что сесть в кокпит и поехать на уровне Шарля оказалось сложнее, чем казалось оптимистам. Понятно, что, если не обладаешь должной уверенностью, выжать из машины максимум невозможно. Но Бахрейн — изученная и понятная трасса, на которой проходили предсезонные тесты, и такое отставание от напарника выглядит странно.

Яркое выступление «Альпин»

Главным сюрпризом уикенда оказалась команда «Альпин». На предыдущих этапах команде из Энстоуна лишь один раз удалось пробиться в Q3, а в Бахрейне Гасли умудрился показать пятое время. Как сказал в субботу Сайнс, если бы французские болиды оснащались моторами «Мерседес» или «Феррари», они были бы на первом ряду стартового поля.

Выходит, решение отказаться от постройки собственных двигателей было полностью оправданным? Может быть, но это уже не так важно: до подиумов «Альпин» в этом году не дотягивается, а в следующем году будут использоваться совершенно иные шасси.

Гасли — один из ярких сюрпризов уикенда Фото: Clive Rose/Getty Images

Следующий этап — Джидда

Сезон продолжится через неделю — нас ждёт Гран-при Саудовской Аравии на уличной трассе в Джидде. Последние три года на ней побеждали исключительно машины «Ред Булл», однако теперь в Формуле-1 другой фаворит, и главной интригой будет борьба Пиастри и Норриса. Но не станем заранее исключать, что оживёт «Ред Булл». Да и новинки «Феррари», возможно, проявят себя лучше. Точно можно сказать, что скучно не будет.