Кто худший гонщик Гран-при Бахрейна Формулы-1?

В сезоне-2025 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления гонщиков именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Бахрейне редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему приняли именно такое решение!
Лиам Лоусон
Отыграться после невезения в квалификации у Лиама не вышло. Именно в этом мы новозеландца сильно не виним — у «Рейсинг Буллз» банально не было скорости. Но Лоусон заработал сразу два штрафа за инциденты с соперниками: пять секунд за контакт с Лэнсом Строллм и 10 — за дайвбомбу в адрес Хюлькенберга. Грязноватое выступление.
Карлос Сайнс
Сразу скажем, что в инциденте с Цунодой мы испанца не виним: там скорее повело болид «Ред Булл» после слишком ранней попытки разогнаться. А вот штраф Карлоса за атаку на Андреа Кими Антонелли абсолютно заслуженный: Карлос заблокировал колёса и «вывез» соперника с трассы. Собственно, это главная причина попадания новичка «Уильямса» в наш рейтинг.
Ландо Норрис
Пусть даже Норрис поднялся в гонке с шестого места на третье, к его выступлению большие вопросы — в том числе у самого гонщика. Возьмём хотя бы серьёзную ошибку на старте, когда Норрис банально промахнулся мимо позиции на решётке и получил пять секунд. Также можно вспомнить блокировку колеса в борьбе с Леклером и немного странное решение на последнем круге атаковать Расселла в первом повороте, что в итоге лишило Ландо возможности всё-таки отобрать второе место чуть позже.
Исак Хаджар
Француз всё себе испортил на старте — с 12-й позиции Исак откатился на 16-ю. По сути, в этот момент все шансы на очки и ушли. Не то чтобы их было слишком много, ведь «Рейсинг Буллз» смотрелся в Бахрейне средненько, но это не оправдание для столь слабого начала. Итог тоже не слишком-то радостный: 13-м в протоколе Хаджар стал только благодаря штрафу Дуэна и дисквалификации Хюлькенберга.
Джек Дуэн
Если напарник Дуэна Пьер Гасли конвертировал отличную квалификацию в финиш на седьмой позиции, то вот австралиец в очковой зоне не удержался, хотя после рестарта шёл в топ-10. «Хард» Дуэну скорее помешал, чем помог, плюс Джек ещё и получил штраф за многократное нарушение границ трассы. Так свой кокпит от Колапинто не спасти.