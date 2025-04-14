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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Бахрейна — 2025: Норрис, Лоусон, Сайнс

Кто худший гонщик Гран-при Бахрейна Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Бахрейна Формулы-1?
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Лидер чемпионата, экс-пилот «Ред Булл» или кто-то ещё?

В сезоне-2025 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления гонщиков именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Бахрейне редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему приняли именно такое решение!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Бахрейна Формулы-1?
Лиам Лоусон
Фото: Kym Illman/Getty Images
1 место

Лиам Лоусон

Отыграться после невезения в квалификации у Лиама не вышло. Именно в этом мы новозеландца сильно не виним — у «Рейсинг Буллз» банально не было скорости. Но Лоусон заработал сразу два штрафа за инциденты с соперниками: пять секунд за контакт с Лэнсом Строллм и 10 — за дайвбомбу в адрес Хюлькенберга. Грязноватое выступление.

Карлос Сайнс
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
2 место

Карлос Сайнс

Сразу скажем, что в инциденте с Цунодой мы испанца не виним: там скорее повело болид «Ред Булл» после слишком ранней попытки разогнаться. А вот штраф Карлоса за атаку на Андреа Кими Антонелли абсолютно заслуженный: Карлос заблокировал колёса и «вывез» соперника с трассы. Собственно, это главная причина попадания новичка «Уильямса» в наш рейтинг.

Ландо Норрис
Фото: Kym Illman/Getty Images
3 место

Ландо Норрис

Пусть даже Норрис поднялся в гонке с шестого места на третье, к его выступлению большие вопросы — в том числе у самого гонщика. Возьмём хотя бы серьёзную ошибку на старте, когда Норрис банально промахнулся мимо позиции на решётке и получил пять секунд. Также можно вспомнить блокировку колеса в борьбе с Леклером и немного странное решение на последнем круге атаковать Расселла в первом повороте, что в итоге лишило Ландо возможности всё-таки отобрать второе место чуть позже.

Исак Хаджар
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
4 место

Исак Хаджар

Француз всё себе испортил на старте — с 12-й позиции Исак откатился на 16-ю. По сути, в этот момент все шансы на очки и ушли. Не то чтобы их было слишком много, ведь «Рейсинг Буллз» смотрелся в Бахрейне средненько, но это не оправдание для столь слабого начала. Итог тоже не слишком-то радостный: 13-м в протоколе Хаджар стал только благодаря штрафу Дуэна и дисквалификации Хюлькенберга.

Джек Дуэн
Фото: Bryn Lennon — Formula 1/Formula 1 via Getty Images)
5 место

Джек Дуэн

Если напарник Дуэна Пьер Гасли конвертировал отличную квалификацию в финиш на седьмой позиции, то вот австралиец в очковой зоне не удержался, хотя после рестарта шёл в топ-10. «Хард» Дуэну скорее помешал, чем помог, плюс Джек ещё и получил штраф за многократное нарушение границ трассы. Так свой кокпит от Колапинто не спасти.

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