Уйдёт ли Ферстаппен, что с Норрисом и правильно ли простили Расселла? Разбор ГП Бахрейна

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Бахрейна Формулы-1, который выиграл Оскар Пиастри.

Пиастри — новый фаворит чемпионата?

Оскар и был одним из них. Норрис выглядел предпочтительнее перед сезоном, но у всех бывают плохие гонки. На мой взгляд, борьба за чемпионство будет между двумя гонщиками «Макларена». Я думаю, что Ландо не так хорош под давлением — слова Зака Брауна, что Норрис эмоциональный, это подтверждают. В прошлом году в начале они были в роли догоняющих, никто не ждал победы в каждой гонке. Как только стало ясно, что «Макларен» лучше, чем «Ред Булл», сразу у Ландо перестали складываться гонки. Пока он просто не тянет под давлением.

Оскару в этом плане всё равно. Никто не писал всю зиму: «Оскар будет главным фаворитом в этом сезоне». Давления сильно меньше. Однако даже если бы писали, то Оскар хладнокровнее и ему плевать на всё, что вокруг, когда он в машине. От Ландо все ждали, что он будет выигрывать в стиле Макса 2023 года. Но, видимо, для Ландо это слишком много. Если забьёт и просто будет «дубасить», то всё получится.

Норрис всё больше говорит, что ему не подходит машина. Как к этому относиться?

Не думаю, что это правда: они же вместе улучшали машину, инженеры работали, исходя из отзывов гонщиков и всей остальной информации. Из команды, которая еле боролась за очки, они превратились в лидеров. Как тут сказать, что машина перестала тебе подходить, я не могу понять.

Насколько грамотно Норрис проводил атаки на «Феррари» и Расселла?

Не очень понимаю его рвение объехать человека снаружи, когда можно спокойно подготовить выход из поворота. На рестарте Норрис сам себе усложнил жизнь: полез внутрь, и ещё хорошо, что там оказалось место. Но если ты «внутри» человека, то обязан хотя бы поравняться на апексе. Если не выйдет, то хорошего выхода из поворота не получится. Соответственно, его и не было, и Льюис прошёл обратно вперёд. Затем этот обгон Хэмилтона вне трассы — и ещё два круга ты возишься с Льюисом, вместо того чтобы обгонять Леклера. Потом догоняешь Шарля и совершаешь такой же обгон, как и с Льюисом в первый раз. Повезло, что на сей раз в пределах трассы. Но зачем всегда ехать на внешку, если спокойное перекрещивание работает лучше?

Можно ли назвать выступление Расселла подвигом при таких проблемах с электроникой?

Скажем так, если машина поворачивает, тормозит, разгоняется и передачи по твоим командам переключаются, а менять на руле ничего не нужно, то это вполне реально. На лампочки оборотов уже давно никто не смотрит, потому что переключаются по звуку из наушников. Так что ехать можно. Да, лишаешься информации по давлению в колёсах и разным параметрам, но есть команда в боксах, которая все мониторит. Так что ехать вполне можно.

Справедливо ли судьи не стали наказывать Джорджа за несанкционированное использование DRS?

Справедливо. У Леклера тоже открывалось крыло не в том месте. Про это никто не сказал, потому что там было на долю секунды и Шарль не получил преимущества.

Насколько правы были в «Феррари», когда надели на старт шины «медиум»?

Мне кажется, в целом тактика была на вторую половину гонки. И если бы не сейфти-кар, как раз у них и были бы самые свежие шины. Но странно ставить обе машины на то, что гонка пройдёт без машины безопасности.

Снова разговоры, что Ферстаппен уйдёт из «Ред Булл» на фоне слабых результатов. Насколько в это верите?

Если так продолжится, то, думаю, да — может и уйти. Ему не интересно ездить в машине и не бороться за чемпионство. Но это специфика Формулы-1 – надо оказаться в нужное время в нужном месте. Отличный пример Фернандо Алонсо, который скачет по командам и те, откуда он уходит, едут быстрее.

Разберите инцидент между Цунодой и Сайнсом?

Сайнс залетел на позднем торможении, Юки перекрестил, у всех осталось место. Потом болид Юки сорвало. Сайнс, естественно, готовил второй поворот в пределах того, сколько места было. Но удар со стороны Цуноды был неумышленный. Да и на вид достаточно слабый. Просто попал в очень хрупкую часть машины Сайнса.

Что скажете о выступлении Антонелли?

У него было несколько классных обгонов. Странно, что никто не обсудил, как Кими «запинали» на первом круге. И пока никто об этом не говорит, но это проблема Антонелли. Когда много машин вокруг и одинаковые шины, его «запинывают» — такое было во всех сериях. Потом он героически прорывается и совершает прекрасные обгоны, но это уже один на один, а лидеры-то уехали!

Форма «Альпин» и Гасли — разовое явление или они могут стать фаворитами средней группы?

По одной гонке сложно судить. У меня вообще ощущение, что все очень близки — от трассы к трассе расклад сил в середине будет меняться. Кому трасса будет подходить чуть лучше — те и будут впереди.