Лидер «Мерседеса» блистает, Хэмилтон с Норрисом — так себе. Оценки за Гран-при Бахрейна

Четвёртый этап Формулы-1 сезона-2025 — в как обычно субъективных оценках автора.

Джордж Расселл — 9,5

Джордж удивил в квалификации, проиграв Пиастри менее 0,17 секунды (хотя у Оскара была помарка), прорвался на второе место на старте и грамотно удержал позади Норриса, несмотря на отказ электроники. Почему не 10? Нельзя сказать, что Расселл прыгнул выше головы, его результат — во многом заслуга Ландо.

Оскар Пиастри — 9

Пиастри победил в Бахрейне красиво и уверенно, он доминировал на протяжении всей дистанции и не позволил соперникам выйти на расстояние атаки даже тогда, когда автомобиль безопасности нивелировал отрыв. В то же время и преследователи были недостаточно сильны, чтобы по-настоящему подгонять Оскара.

Пьер Гасли — 8,5

Гасли блестяще квалифицировался и стартовал в Бахрейне с четвёртой позиции, но потерял её уже на старте. В гонке «Альпин» предсказуемо уступала соперникам, однако Гасли устоял впереди других пилотов команд-середняков и лишь на последнем круге уступил Ферстаппену.

Шарль Леклер — 8

Даже с обновлённым днищем «Феррари» пока не по силам бороться с «Маклареном» и «Мерседесом», и на фоне выезда сейфти-кара на середине дистанции выше четвёртого места подняться было нереально. Шарль потерял пару позиций на старте, но он был на более жёстких шинах, а затем на «харде» красиво боролся с Норрисом.

На старте Леклер уступил Расселлу Фото: Mark Thompson/Getty Images

Макс Ферстаппен — 8

Это был крайне сложный уикенд для «Ред Булл» — возникли проблемы с балансом, тормозами и даже с сигналом на выезде из боксов. При этом на старте Макс допустил пробуксовку и потерял одну позицию, но, как бы там ни было, шестое место было максимумом для RB21 — даже Ферстаппен не смог затащить её выше.

Андреа Кими Антонелли — 7,5

Кими больше всех не повезло с сейфти-каром — он выехал через пять кругов после того, как итальянец получил «софт». Варианта остаться на трассе у команды просто не было, и в итоге Антонелли оказался единственным, кто совершил три пит-стопа. Если бы не это, Кими наверняка закончил бы гонку в топ-8.

Эстебан Окон — 7

За счёт раннего первого пит-стопа Окон сумел закрепиться в топ-10 и финишировал аккурат позади Гасли на восьмой позиции. Но не будем забывать, что накануне гонки Эстебан разбил машину, допустив ошибку во втором повороте. На результате это не сказалось, а вот на ограниченном бюджете команды — вполне.

Разбитая в квалификации машина Окона Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Оливер Берман — 7

Берман завалил квалификацию, проехав свой лучший круг в Q1 хуже, чем в тренировке накануне, однако великолепный стартовый прорыв на 15-е место позволяет закрыть на это глаза. Если бы не проблемы Сайнса и Антонелли, Оливер вряд ли набрал бы очки, но британца это волновать не должно.

Александер Албон — 7

Албону не повезло в квалификации дважды — из-за неудачного времени выезда из боксов таец не смог прогреть шины, а затем судьи просмотрели нарушение Халка. Однако даже при старте с 15-го места у Алекса был шанс на очки, если бы не потерянные на пит-стопе во время сейфти-кара позиции.

Фернандо Алонсо — 7

Темп «Астон Мартин» в последних гонках не позволяет бороться за очки, и на этом фоне 13-е место в квалификации — вполне достойный результат. Увы, по ходу дистанции Фернандо лишь терял позиции и в итоге даже с учётом дисквалификации Хюлькенберга оказался лишь 15-м.

Льюис Хэмилтон — 6,5

В итоговой классификации Хэмилтон сразу позади Леклера, но это не отражает разницы в темпе между двумя пилотами. На финише Льюис уступил напарнику восемь секунд, а перед выездом сейфти-кара проигрывал ещё девять. Не будем забывать, что и в квалификации экс-чемпион выступил слабовато.

Хэмилтон ещё не освоился в новой команде Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Юки Цунода — 6,5

В Бахрейне Цунода выступил лучше, чем в Японии, и даже набрал очки — первые для второй машины «Ред Булл» с прошлогоднего Гран-при Лас-Вегаса. Однако Юки по-прежнему смотрится на трассе неуверенно и ошибается в решающие моменты квалификации — круги Цуноды в Q3 оказались медленнее, чем в Q2.

Ландо Норрис — 6

Норрис ошибался буквально весь уикенд. Провалил квалификацию, неправильно встал на решётке, обгон Хэмилтона за пределами трассы, блокировка в борьбе с Леклером, непродуманная атака на Расселла, лишившая «Макларен» дубля. Это было действительно плохое выступление.

Исак Хаджар — 6

Крайне неудачный уикенд для француза. Исак провалился на старте, потеряв четыре позиции, а затем оказался в проигрыше из-за выезда автомобиля безопасности, который сыграл на руку ещё не побывавшим в боксах соперникам. Впрочем, не факт, что и без сейфти-кара Хаджар смог бы прорваться в топ-10 на «харде».

Карлос Сайнс — 6

Для Сайнса гонка закончилась из-за пробитого Цунодой понтона, но испанец к этому моменту успел схлопотать штраф за вывоз Антонелли за пределы трассы, что само по себе поставило крест на надеждах набрать очки. А ведь это был первый этап, когда Карлос опередил в квалификации Албона…

Сайнс и Антонелли за пределами трассы Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Джек Дуэн — 5,5

В квалификации Дуэн показал лучший результат в сезоне, однако на деле выступление было неудачным: Джек не смог как следует прогреть шины и уступил напарнику 0,6 секунды. В гонке же австралиец оказался единственным, кто получил штраф за нарушение границ трассы.

Лэнс Стролл — 5

Ещё один незаметный уикенд в исполнении канадца. Неудачу в квалификации (0,65 секунды отставания от Алонсо) в команде объяснили ошибкой с настройками дорожного просвета, а в гонке прорваться с 19-го места не позволял темп машины. В итоге Лэнс смог опередить лишь Габриэла Бортолето.

Нико Хюлькенберг — 5

Хюлькенберг в субботу тоже провалился, выехав за пределы трассы в финальной попытке в Q1. Поначалу ошибка Нико осталась незамеченной, но в итоге судьи всё же отправили немца на 16-е место. Увы, и на нём немец удержаться не смог — к первому повороту Хюлькенберг подъезжал одним из последних.

Хюлькенберг и Бортолето на Гран-при Бахрейна Фото: Clive Rose/Getty Images

Габриэл Бортолето — 4,5

Бортолето с задачей тоже не справился. В квалификации бразилец оказался медленнее, чем в тренировке накануне, и почти всю дистанцию замыкал пелотон. Сам дебютант объясняет проблемы тем, что в грязном воздухе позади других машин полностью исчезало сцепление.

Лиам Лоусон — 3

Ещё один провал в исполнении новозеландца. Решающий круг квалификации Лиам испортил пробуксовкой на выходе из 10-го поворота, а в гонке за столкновения с соперниками схлопотал два штрафа. Раньше агрессия Лоусона радовала — казалось, гонщик знает, что делает. Но теперь такой пилотаж идёт в минус.